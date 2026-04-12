Путин встретил Пасху в храме Христа Спасителя. Главное к этому часу - 12.04.2026 Украина.ру
Путин встретил Пасху в храме Христа Спасителя. Главное к этому часу
Президент России Владимир Путин встретил Пасху в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом и других новостях к этому часу 12 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-04-12T09:15
Путин встретил Пасху в храме Христа Спасителя. Главное к этому часу

09:15 12.04.2026
 
Президент России Владимир Путин встретил Пасху в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом и других новостях к этому часу 12 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
"Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости" – написал президент РФ в своем поздравлении православных верующих и всех граждан России, отмечающих праздник Пасхи.
Другие новости к этому часу:
🟦 Президент США Дональд Трамп пообещал Китаю "большие проблемы", в случае передачи Ирану оружия;
🟦 Исламабад продолжит играть посредническую роль в диалоге между США и Ираном, сообщает МИД Пакистана;
🟦 Биткоин падает ниже 72000 долл. после того, как американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США не удалось достичь соглашения с Ираном в ходе переговоров в Пакистане;
🟥 Большое количество американских военных грузовых самолётов находятся на пути в Ближний Восток;
🟦 Тысячи людей вышли на антивоенную демонстрацию в Тель-Авиве. Протестующие держат плакаты с призывами прекратить "вечную войну" Израиля.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
