"Стратегическое поражение США" и Иран как "четвертый центр мировой власти". Переговоры и их участники

Как проходят переговоры Ирана и США в Пакистане? За этим событием наблюдает весь мир. На месте переговоров, в Исламабаде, присутствуют около 100 журналистов.Всех интересуют не только результаты, но и подробности этого события, которое казалось невозможным еще неделю назад

2026-04-12T09:11

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Всего неделю назад президент США обещал "уничтожить цивилизацию" Ирана. А сегодня его вице-президент беседует с иранскими переговорщиками. Как сообщают СМИ, беседует не напрямую, а через посредников. Но всё-таки это переговоры, а не угрозы и война.Какие же подробности встречи?Полеты и делегацииДелегация Ирана летела в Пакистан на трёх самолётах.Делегация у Ирана многочисленная. Но три самолёта были задействованы не из-за этого. Исламская Республика не верит ни одному слову американцев.Несмотря на объявление перемирия, США могут нанести внезапный удар по руководству Ирана.Да и "прекрасный сосед" - Израиль - готов всегда на любое преступление.Поэтому попытались запутать тех, кто мог бы атаковать самолёты Ирана.Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опубликовал фотографии погибших иранских детей, которые он поместил на несколько мест в самолёте. Подпись: "Мои спутники на этом рейсе".Делегация Ирана называется "Минаб 168", в память о погибших детях и учителях в школе для девочек в городе Минаб.Всего во время этой "40-дневной войны" "коалиция Эпштейна" атаковала 800 школ и 30 университетов в Иране. Удары наносились по больницам, домам, гражданской инфраструктуре. Разрушили даже одну из старейших синагог!Вице-президент Джей Ди Вэнс перелетел для участия в переговорах через половину земного шара.Издание Axios сообщает, что одним из факторов, который повлиял на решение о поездке вице-президента, стало недоверие Ирана к посланникам Дональда Трампа Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру.После того как предыдущие раунды переговоров закончились войной, иранские официальные лица считают, что эти двое ввели их в заблуждение.США и их "рука помощи"Перед посадкой в самолёт Вэнс заявил, что США готовы "протянуть руку помощи", если иранцы будут действовать добросовестно.Какая "рука помощи"? Кому? США просто отползают от конфликта (временно, как все понимают).Для Джей Ди Вэнса это серьёзное дело, которое будет иметь влияние на всю его дальнейшую карьеру. Если он удачно справится с переговорами, то получит одобрение электората в США, где большинство - против этой войны."Он может быть ответственным за заключение сделки, которая положит конец войне", - пишет Axios.Само соглашение может в итоге занять недели или месяцы.А присутствие вице-президента на такой ранней стадии переговоров говорит об их важности для США."Зять и друг", Уиткофф и Кушнер, уже были на месте, в Пакистане, несмотря на глухое раздражение политиков и общества в США. И явное недовольство в Иране.В самой Америке спрашивают, кто это такие? Кроме того, что это зять и друг. Кто это вообще такие, что они вмешиваются в любой международный конфликт?Поэтому "зять и друг" в этот раз не особенно афишировали своё прибытие в Пакистан. Не скрывали, естественно. Но как-то не очень много появлялись перед камерами.ИранДелегация Ирана - 71 человек, много технических специалистов.Среди членов делегации - сторонники жестких решений.Это Али Акбар Ахмадиан, член Высшего совета национальной безопасности. Автор решения о перекрытии Ормузского пролива.И это Аболфазл Амуэй. Он был инициатором принятия закона об обогащении урана.Другие члены делегации, которые были противниками соглашения 2015 года об ограничении ядерной программы Ирана.Возглавляют делегацию Мохаммед Багер Галибаф, спикер парламента, и глава МИД Ирана Аббас Арагчи.Ещё один руководитель делегации Ирана - Мохаммед Багер Золгадр, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, один из самых жестких руководителей КСИР.Командиры КСИР, очевидно, хотят иметь большее представительство во встречах, в отличие от предыдущих переговоров.Судя по видео, делегация Ирана прибыла в Пакистан в хорошем настроении.Иран передал список своих "красных линий".Это:- суверенный контроль над Ормузским проливом- военные репарации- всеобъемлющее и прочное прекращение огня во всем регионе.ПереговорыСами переговоры проходят крайне нервно.Писали, что общение делегаций происходит через премьер-министра Пакистана. Потом - что делегации находятся в разных комнатах, между ними ходят дипломаты Пакистана.Но вроде бы потом начались "личные встречи" переговорщиков.Reuters сообщило, что переговоры проходят в формате личных встреч. С участием Уиткоффа, Вэнса, Кушнера, со стороны Ирана - Галибаф и Арагчи. Участие принимал также командующий армией Пакистана.Трамп в своём духе заявил, что отправил корабли в Ормузский пролив и нагрузил их "лучшим оружием из когда-либо созданных".Иран же сообщил, что предупредил США: если американский эсминец не прекратит движение, он станет мишенью через 30 минут.Агентство Tasnim:"Американский эсминец прекратил движение из-за решительного ответа иранских сил и предупреждений, сделанных делегацией Ирана в Пакистане."Что будет обсуждатьсяИран требует разблокировать активы страны - украденные у Ирана в разные годы под видом "санкций" 120 млрд долларов.Иранская телекомпания ИРИБ:"Переговоры в Исламабаде перешли в экспертно-техническую фазу. Эксперты переходят к конкретным вопросам. Обогащение урана. Санкции. Ормуз. Активы."Иран собирается взимать за проход через Ормузский пролив по 2 млн долларов с корабля.Иранское агентство Tasnim сообщило, что общая сумма поступлений ожидается в размере 64 млрд в год.Раньше Иран зарабатывал на нефти от 25 до 50 млрд в год. Общая сумма всего импорта Ирана составляла 100 млрд в год.Кто-то не будет платить (дружественные страны), кто-то сможет отправить свою нефть в другие порты (ОАЭ в порт Янбу в Красном море), но большинство будет платить. И согласны!Так как 2 млн с корабля - это 2-4 процента стоимости. Они легко "отобьются" за счёт повышения цены. Тем более теперь, когда цена на нефть из-за войны так поднялась.Последние сведения от The New York Times:"Спотовая цена физической нефти на танкерах достигла 145 доллара за баррель. Это в 2 раза превышает цену на нефть до 28 февраля."Можно сказать, все "плательщики", наоборот, в нетерпении ждут, когда Иран даст им опять зарабатывать. Взимая свою небольшую "таможенную пошлину". Взимать будут вместе с государством на другом берегу пролива - вместе с Оманом."Центр мировой власти"Иран считает, что это разумная плата за "восстановление страны". А если такая ситуация продлится достаточно долго, Иран станет лидером всего региона."Иран всего за 40 дней превратился в восходящий четвертый центр мировой власти", - считает профессор Чикагского университета Роберт Пейп.А США, по его словам, "потерпели худшее стратегическое поражение со времён Вьетнама.""Сделка с Китаем"На самом деле, конечно, сейчас в Пакистане договариваются не Иран и США, а Китай и США - о переделе рынка и зон влияния.Как пишет профессор ВШЭ, политолог Марат Баширов:"Фокус-покус в том, что уступать надо американцам, но им есть за что это делать. Если США и Китай через Иран договорятся о контроле Ормузского пролива, то это будет первая сделка между Китаем и США. И коснется она передела мирового энергорынка. Китай получит доступ к месторождениям и стабильные поставки (чего их хотели лишить США). Американцы сохранят вторую энергоудавку (после ограничений поставок из России) на шее европейской промышленности."Переговорщики в опасности!The Washington Post опубликовала статью, в которой предлагается "убить переговорщиков", если они "не пойдут на сделку с Трампом".Там уже все в Вашингтоне, кажется, заразились от Трампа безумием. Вот так теперь выглядит невероятная "новая американская дипломатия".Как во времена индейцев и колонизаторов. "А если что, мы их убьём".Сейчас, правда, американские варвары противостоят не просто древнейшей цивилизации на планете, но и современной военной технике и стратегии Ирана. Так что результат будет другой. Не такой, как с племенами апачей, гуронов и ирокезов.Кроме того, американцы, как обычно, могут всех обмануть, это еще одна опасность.Иранский профессор Маранди:"Людям не стоит беспокоиться, наша переговорная команда не даст себя обмануть".Последние сообщения прессы: переговоры пока что "зашли в тупик", так как иранская делегация не согласна на "совместное использование" Ормузского пролива вместе с США.Но возможно, что какая-то "сделка" будет заключена не официально, а за закрытыми дверями. А в официальной части решения не будет.Так что впереди, скорее всего, бесконечные раунды переговоров. Но это лучше в любом случае чем раунды войны.И наконец-то можно будет услышать, вместо безумных речей Трампа, хоть что-то похожее на логику - от вице-президента США.

Елена Мурзина

