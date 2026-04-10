"Будет разбираться с Украиной": Вайнер о том, решит ли Мадьяр проблемы киевского режима
"Будет разбираться с Украиной": Вайнер о том, решит ли Мадьяр проблемы киевского режима
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр в случае прихода к власти не будет резко портить отношения с Россией, поскольку он понимает зависимость экономики от дешёвых энергоресурсов. Потеря российской нефти и газа поставит страну в катастрофическое положение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о том, решит ли Петер Мадьяр проблемы киевского режима в случае своей победы, эксперт выразил сомнение. "Не думаю. Мадьяр, в первую очередь, думает не об Украине, а о венгерской экономике", — заявил Вайнер.
Он описал возможные последствия разрыва с Москвой. "Если он потеряет дешевую российскую нефть и газ, что будет с Венгрией – одному богу известно", — подчеркнул политолог.
Американист охарактеризовал будущего политика как прагматика, а не идеолога. "У него будут панибратские отношения с Кремлем, как у Орбана, но он все-таки по земле ходит, и резко портить отношения с Россией точно не будет", — пояснил эксперт.
Он также подтвердил, что Мадьяр намерен решать вопрос с нефтепроводом "Дружба". "Конечно, он с Украиной будет разбираться. Без российских энергоресурсов экономика Венгрии будет не в очень хорошей ситуации", — резюмировал собеседник издания.