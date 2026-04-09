Почему НАТО боится войны с Россией? Ермаков про страхи альянса и осторожность США - 09.04.2026 Украина.ру
Почему НАТО боится войны с Россией? Ермаков про страхи альянса и осторожность США
НАТО не хочет, не готово и опасается войны с Россией. Страны альянса начинают милитаризироваться, но США действуют осторожно, сохраняя рычаги влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков
Почему НАТО боится войны с Россией? Ермаков про страхи альянса и осторожность США

12:58 09.04.2026
 
Журналист, подводя итог предыдущему обсуждению, уточнила у Ермакова: верно ли она поняла, что альянс не хочет сейчас войны с Россией. Эксперт подтвердил и развернул ответ.
"НАТО не хочет, оно не готово и опасается войны с Россией. Страны просто начинают милитаризироваться, а ряд европейских политиков так называемого первого эшелона хотят перехватить эстафетную палочку из рук американцев, если с их стороны появится вакуум" , — ответил политолог.
По словам Ермакова, США, несмотря на эпатаж хозяина Белого дома, действуют осторожно. "Но пока США, несмотря на эпатаж Трампа, действуют осторожно, пытаясь сохранить за собой рычаги влияния — поскольку НАТО строилось как один из инструментов сохранения американского влияния" , — пояснил он.
Иранская кампания заставила Трампа еще больше обозлиться на натовцев, которые не среагировали должным образом — даже базы не предоставили, — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Удар по Усть-Луге и страх возмездия. Сергей Ермаков о том, к чему на самом деле готовятся НАТО и Европа" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное" на сайте Украина.ру.
