https://ukraina.ru/20260409/pochemu-nato-boitsya-voyny-s-rossiey-ermakov-pro-strakhi-alyansa-i-ostorozhnost-ssha-1077707826.html

Почему НАТО боится войны с Россией? Ермаков про страхи альянса и осторожность США

НАТО не хочет, не готово и опасается войны с Россией. Страны альянса начинают милитаризироваться, но США действуют осторожно, сохраняя рычаги влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ, военный политолог Сергей Ермаков

2026-04-09T12:58

новости

сша

россия

иран

нато

дональд трамп

украина.ру

война

альянс

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077702298_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c09b98f995a4be40a0ebc3da36a66f98.jpg

Журналист, подводя итог предыдущему обсуждению, уточнила у Ермакова: верно ли она поняла, что альянс не хочет сейчас войны с Россией. Эксперт подтвердил и развернул ответ."НАТО не хочет, оно не готово и опасается войны с Россией. Страны просто начинают милитаризироваться, а ряд европейских политиков так называемого первого эшелона хотят перехватить эстафетную палочку из рук американцев, если с их стороны появится вакуум" , — ответил политолог.По словам Ермакова, США, несмотря на эпатаж хозяина Белого дома, действуют осторожно. "Но пока США, несмотря на эпатаж Трампа, действуют осторожно, пытаясь сохранить за собой рычаги влияния — поскольку НАТО строилось как один из инструментов сохранения американского влияния" , — пояснил он.Иранская кампания заставила Трампа еще больше обозлиться на натовцев, которые не среагировали должным образом — даже базы не предоставили, — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Удар по Усть-Луге и страх возмездия. Сергей Ермаков о том, к чему на самом деле готовятся НАТО и Европа" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале Никиты Волковича "Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

