Сделка США и Ирана отбросит мир на 200 лет назад. И это сейчас самое важное

Мир, еще вчера балансировавший на грани окончательного полураспада в горниле большой ближневосточной войны, внезапно обнаружил себя в новой, захватывающей реальности. События ночи с 7 на 8 апреля 2026 года имеют все шансы войти в историю как дата рождения нового мирового порядка.

2026-04-08T09:08

Дональд Трамп — заслуженный шестикратный банкрот — похоже, в этот раз действительно заключил или во всяком случае уже готов заключить самую лучшую сделку из возможных.Апокалипсис, который не состоялсяЕще за несколько часов до исторического объявления мир завороженно наблюдал за счетчиком обратного отсчета в Truth Social. Ультиматум был предельно ясен: 20:00 по восточному времени 7 апреля. Либо Тегеран открывает Ормузский пролив без каких-либо условий, либо, как надрывался Трамп, "целая цивилизация будет уничтожена". Казалось, что финал предрешен, но...Но за два часа до дедлайна Вашингтон и Тегеран синхронно объявили о достижении соглашения. При посредничестве Пакистана стороны договорились о двухнедельном прекращении огня и начале переговоров в Исламабаде. На первый взгляд, мечта пацифиста: ракеты не летят, города не горят. Но если присмотреться к деталям этого "пакта", становится ясно, что речь идёт не об очередном мирном соглашении, а о чём-то принципиально новом.Официальный Тегеран, который еще месяц назад оплакивал своего лидера, сегодня заявляет не просто о деэскалации, а о величайшем дипломатическом триумфе. Новый Высший руководитель Ирана, Моджтаба Хаменеи, который принял власть 8 марта 2026 года в условиях военного времени и внутреннего хаоса, сумел выжать из ситуации максимум. Иран выжил под ударами "Эпической ярости" и получил официальное признание своего права быть главным надсмотрщиком над одной из важнейших торговых артерий мира.Согласно иранским заявлениям, Вашингтон де-факто согласился с планом Тегерана, который включает в себя не только прекращение огня, но и легитимизацию нового статуса Ормузского пролива. Это уже не "международный проход", а "регулируемый коридор", где правила устанавливают Исламская Республика и её партнер Оман.Ключевым моментом здесь стала именно финансовая составляющая. Иран теперь прямо и официально устанавливает шлагбаум на выходе из Персидского залива. При средней стоимости транзита в 2 миллиона долларов и довоенном трафике в 140 судов в день, годовая выручка Тегерана может составить астрономические 100 миллиардов долларов, что мгновенно превращает Ормузский пролив в один из самых прибыльных активов на планете.Смерть морского либерализма и триумф суверенитетовТо, что мы наблюдаем, — это смерть всего современного морского права в прямом эфире. Со времен Гуго Гроция и его трактата "Mare Liberum" (Свободное море) 1609 года, идея о том, что океаны принадлежат всем и не могут быть предметом суверенитета, была фундаментом мировой торговли. Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) 1982 года закрепила право "транзитного прохода" через международные проливы, включая Ормузский. Но Иран никогда не ратифицировал UNCLOS, и теперь он официально заявляет: "Ваши правила больше не работают".Ормузский пролив занимает уникальное место в мировой экономике. Через это "бутылочное горлышко" проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. До начала кампании 2026 года пролив считался неприкосновенным. Любая попытка его перекрытия рассматривалась как casus belli. Однако Трамп, в своей характерной манере, превратил принципиальный вопрос свободы навигации в предмет торга.Так идея глобализма как системы универсальных правил потерпела сокрушительное поражение. Если одна из сторон может в одностороннем порядке установить мытню на ключевой артерии, то вся система мировой логистики превращается в набор феодальных уделов. Мы возвращаемся в мир, где за безопасность нужно платить конкретному владельцу территории, а не полагаться на абстрактные нормы международного сообщества (которые ещё и сбоят сильнее, чем перегревшийся процессор).Конечно, мы не можем на задаваться вопросом: почему Трамп пошел на эту сделку, фактически отдав Ирану ключ от мировой энергетической безопасности? И тут хочется развернуться на поле прикладной конспирологии. Ответ кроется в амбициях американского лидера. Помимо того, что военный контингент США, по всей видимости, останется в Иране, для Трампа Ормузский прецедент — это долгожданный юридический и политический рычаг для реализации его собственного проекта по "возвращению" Панамского канала.Еще в декабре 2024 года Трамп называл передачу канала Панаме в 1999 году "трагической ошибкой" и "глупым подарком", утверждал, что Китай теперь контролирует эту артерию через свои компании в портах. В своей инаугурационной речи в январе 2025 года бизнесмен без обиняков пообещал "забрать его обратно". Теперь, когда Иран официально взимает плату за Ормуз, Трамп получает легитимное (в его своеобразном понимании, конечно) право провернуть то же самое в Западном полушарии.Для американской казны это означает потенциальные многомиллиардные вливания. Если Иран может взимать по 2 миллиона за танкер, то почему США не могут взимать миллион-другой за проход через канал, который, между прочим, был построен на американские деньги? Для республиканских ястребов и сторонников MAGA это голубая мечта, ставшая явью.Свобода от яда глобализмаВ самых смелых прогнозах (а для кого-то — и мечтах) эффект от иранской сделки, подобно лесному пожару, перекинется на Старый Свет. Мы сможем наблюдать окончательный демонтаж цифрового глобализма и возвращение старой доброй европейской дипломатии в стиле XIX века. Имена Меттерниха, Бисмарка и Горчакова снова станут актуальными для понимания текущих процессов. Вернется мир без масок, где "национальный интерес" стоит выше любых союзов, а контроль над проливами станет главным генератором инфоповодов.Турция стала в своём роде предвестницей нового тренда, когда в июле 2025 года объявила о повышении сборов за проход через Босфор и Дарданеллы на 15%. Это четвертое повышение с 2022 года, и оно явно не последнее.Для России это, в свою очередь, отличный повод вспомнить уроки канцлера Горчакова. Его знаменитый циркуляр 1870 года, в котором Россия в одностороннем порядке отказалась от ограничений на Черном море, наложенных после Крымской войны, и вновь заявляла миру о своих великодержавных амбициях, может задышать новой жизнью. "Россия не злится, Россия сосредотачивается", помните?И знаете что? Это прекрасно! Глобализм последних тридцати лет действовал на международную политику как яд, как бесконечные "брейнрот-ролики" из социальных сетей, заменяя настоящую международную жизнь симулякрами. Мы жили в мире, где худо-бедно, но работающие системы сдержек и противовесов были заменены химерами, которые рассыпались при первом же серьезном кризисе.Оказалось, что "правила" работают только тогда, когда за ними стоит воля их исполнять. Либеральный миропорядок был не более чем тенью американской гегемонии, и как только эта гегемония стала слишком дорогой для самого гегемона, тень исчезла. Трамп и Моджтаба Хаменеи за одну ночь сделали мир гораздо более понятным и честным.Наконец-то маски сброшены. Мы возвращаемся в "дивный старый новый мир", где логистика важнее алгоритмов, а баррель нефти весомее поста в Truth Social. Глобализм устами одного старого шута обещал нам конец истории, но история взяла новый разбег. Спасибо вам, господа Трамп и Хаменеи, за это возвращение в реальность. Она, может быть, и злая, но зато настоящая.С днём рождения, новый мир!Иран показал, что даже в насквозь оцифрованном и пронизанном ИИ 2026 году заявлять о своей субъектности — можно и нужно. А США показали, что они готовы торговать принципами ради прибыли и предсказуемости.Для бизнеса это означает новую эру высоких издержек. Страховые премии могут не вернуться к довоенным значениям, а "Ормузский налог" или "Панамский взнос" станет ещё одним фактором ценообразования очередного модного гаджета. Но в этом и заключается прелесть момента: мы наконец-то видим реальную цену "мира" и "безопасности". И это, пожалуй, самое здоровое, что случалось с мировой политикой за последние десятилетия.

Никита Волкович

