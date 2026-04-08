Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреля

Президент США Дональд Трамп подвергся валу критики за проигранную Ирану войну. В Европе из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на электричество в течение года вырастут примерно на 1900 евро. Литр дизтоплива Чехии стоит уже два евро. Жители приграничных регионов под атаками беспилотников проявляют настоящий героизм

2026-04-08T12:59

Позиции Трампа резко пошатнулись: войну он проигралАмериканский конгрессмен Крис Мерфи назвал катастрофой условия перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN."Если хотя бы часть соглашения действительно дает Ирану право контролировать пролив, то это станет катастрофой для мира. Поразительно, до чего дошло: Трамп предпринял военные действия, которые, по всей видимости, по крайней мере на данный момент, передали Ирану контроль над критически важным водным путем, которого у него не было до начала войны", — заявил Мерфи.Отдельно комментируя соглашение о прекращении огня, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил:"Я рад, что Трамп отступил и отчаянно ищет хоть какой-то способ выбраться из ситуации, к которой привела его нелепая бравада".Дэниел Голдмен, член Палаты представителей США добавил:"Беспорядочное и неразборчивое руководство Трампом в войне с Ираном уже давно стало поводом для импичмента. Президент больше не компетентен или не способен выполнять обязанности, на которые он был избран".Политолог и востоковед Каринэ Геворгян считает, что Иран, фактически, в войне победил:"Это, конечно, моральная, по крайней мере, победа Ирана. И то, что вообще обсуждается их список требований на переговорах, — это второй аргумент в пользу победы Ирана. Иран остался на месте. Иранская цивилизация жива. Иранский народ консолидирован", - заявила эксперт каналу НТВ.Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с телеканалом "Звезда" пояснил, что рейтинг Трампа внутри США резко упал."Трамп попытался резко повысить ставки в рамках переговоров с Ираном, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможности наземной операции либо применении ядерного оружия. Но в итоге именно Трамп моргнул и пошел на попятную", - заявил эксперт.Европейцы платят за войну на Ближнем ВостокеСчета за электроэнергию для европейских домохозяйств на фоне вооруженного конфликта вокруг Ирана вырастут в течение года примерно на 1900 евро. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на исследование Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC).По ее информации, средний счет за электроэнергию для домохозяйств в странах ЕС вырастет с 792 до 5 688 евро и составит примерно 12% их годовых расходов. Повышение цен на электричество вызвано скачком стоимости нефти и газа, которые, как напоминает Euractiv, с начала конфликта США и Израиля с Ираном подорожали на 50%."Это исследование демонстрирует разрушительные последствия неспособности решить проблему зависимости Европы от крайне нестабильного рынка полезных ископаемых для европейских трудящихся и их семей", - приводит портал слова главы ETUC Эсте Линч.Серьезные проблемы возникли с бензином.По данным испанского издания El Pais, в аэропорту итальянского города Бриндизи полностью закончилось топливо. Ранее об ограничении заправки лайнеров сообщили четыре воздушных гавани: в Милане, Тревизо, Венеции и Болонье. Приоритет отдают правительственным и санитарным рейсам, а также перелетам по маршрутам длительностью более трех часов.Во Франции на каждой пятой АЗС дефицит хотя бы одного вида топлива. В Чехии - максимальные с февраля 2022 года цены на дизель: два евро (180 рублей) за литр.Военные хроникиВСУ продолжают террор в отношении мирного населения России. Украинские боевики за минувшие сутки атаковали населенные пункты Белгородской области более чем 130-ю беспилотниками и выпустили порядка 20 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона."В селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранены двое мужчин. Оба продолжают лечение в областной клинической больнице. В городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три человека: женщина и двое мужчин", - сообщили в оперштабе, добавив, что раненые госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода.В Запорожской области в результате атак ВСУ за прошедшие сутки четыре человека погибли, 10 пострадали и госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий."Зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов: атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате четыре человека погибли, 10 человек госпитализированы", - написал Балицкий в своем канале в Мах.Между тем, жители приграничных регионов отвечают на атаки БПЛА проявлениями настоящего, хотя и бытового героизма.Так, житель Луганска Андрей Новиков помог тушить пожар в многоквартирном доме в Луганске в ЛНР после массированной атаки украинских БПЛА на город в ночь на 8 апреля. Об этом сообщают российские информагентства.По словам Новикова, после первых ударов украинских БПЛА они вместе с женой спустились в бомбоубежище. После этого им позвонили соседи и сказали о возгорании в одной из квартир."До приезда МЧС бегал туда с ведрами, выливал воду. Минут 15-20. Спасатели вывели всех, никого не оставили - всех эвакуировали. За что им отдельно благодарен - они спасли кота, кошку. Котенка только не могли найти, он был под креслом, но он чудом выжил", - рассказал Новиков.Анализ перемирия США и Ирана: Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны

