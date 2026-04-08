Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреля - 08.04.2026 Украина.ру
Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреля
Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреля - 08.04.2026 Украина.ру
Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреля
Президент США Дональд Трамп подвергся валу критики за проигранную Ирану войну. В Европе из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на электричество в течение года вырастут примерно на 1900 евро. Литр дизтоплива Чехии стоит уже два евро. Жители приграничных регионов под атаками беспилотников проявляют настоящий героизм
2026-04-08T12:59
2026-04-08T13:22
Позиции Трампа резко пошатнулись: войну он проигралАмериканский конгрессмен Крис Мерфи назвал катастрофой условия перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN."Если хотя бы часть соглашения действительно дает Ирану право контролировать пролив, то это станет катастрофой для мира. Поразительно, до чего дошло: Трамп предпринял военные действия, которые, по всей видимости, по крайней мере на данный момент, передали Ирану контроль над критически важным водным путем, которого у него не было до начала войны", — заявил Мерфи.Отдельно комментируя соглашение о прекращении огня, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил:"Я рад, что Трамп отступил и отчаянно ищет хоть какой-то способ выбраться из ситуации, к которой привела его нелепая бравада".Дэниел Голдмен, член Палаты представителей США добавил:"Беспорядочное и неразборчивое руководство Трампом в войне с Ираном уже давно стало поводом для импичмента. Президент больше не компетентен или не способен выполнять обязанности, на которые он был избран".Политолог и востоковед Каринэ Геворгян считает, что Иран, фактически, в войне победил:"Это, конечно, моральная, по крайней мере, победа Ирана. И то, что вообще обсуждается их список требований на переговорах, — это второй аргумент в пользу победы Ирана. Иран остался на месте. Иранская цивилизация жива. Иранский народ консолидирован", - заявила эксперт каналу НТВ.Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с телеканалом "Звезда" пояснил, что рейтинг Трампа внутри США резко упал."Трамп попытался резко повысить ставки в рамках переговоров с Ираном, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможности наземной операции либо применении ядерного оружия. Но в итоге именно Трамп моргнул и пошел на попятную", - заявил эксперт.Европейцы платят за войну на Ближнем ВостокеСчета за электроэнергию для европейских домохозяйств на фоне вооруженного конфликта вокруг Ирана вырастут в течение года примерно на 1900 евро. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на исследование Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC).По ее информации, средний счет за электроэнергию для домохозяйств в странах ЕС вырастет с 792 до 5 688 евро и составит примерно 12% их годовых расходов. Повышение цен на электричество вызвано скачком стоимости нефти и газа, которые, как напоминает Euractiv, с начала конфликта США и Израиля с Ираном подорожали на 50%."Это исследование демонстрирует разрушительные последствия неспособности решить проблему зависимости Европы от крайне нестабильного рынка полезных ископаемых для европейских трудящихся и их семей", - приводит портал слова главы ETUC Эсте Линч.Серьезные проблемы возникли с бензином.По данным испанского издания El Pais, в аэропорту итальянского города Бриндизи полностью закончилось топливо. Ранее об ограничении заправки лайнеров сообщили четыре воздушных гавани: в Милане, Тревизо, Венеции и Болонье. Приоритет отдают правительственным и санитарным рейсам, а также перелетам по маршрутам длительностью более трех часов.Во Франции на каждой пятой АЗС дефицит хотя бы одного вида топлива. В Чехии - максимальные с февраля 2022 года цены на дизель: два евро (180 рублей) за литр.Военные хроникиВСУ продолжают террор в отношении мирного населения России. Украинские боевики за минувшие сутки атаковали населенные пункты Белгородской области более чем 130-ю беспилотниками и выпустили порядка 20 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона."В селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранены двое мужчин. Оба продолжают лечение в областной клинической больнице. В городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три человека: женщина и двое мужчин", - сообщили в оперштабе, добавив, что раненые госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода.В Запорожской области в результате атак ВСУ за прошедшие сутки четыре человека погибли, 10 пострадали и госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий."Зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов: атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате четыре человека погибли, 10 человек госпитализированы", - написал Балицкий в своем канале в Мах.Между тем, жители приграничных регионов отвечают на атаки БПЛА проявлениями настоящего, хотя и бытового героизма.Так, житель Луганска Андрей Новиков помог тушить пожар в многоквартирном доме в Луганске в ЛНР после массированной атаки украинских БПЛА на город в ночь на 8 апреля. Об этом сообщают российские информагентства.По словам Новикова, после первых ударов украинских БПЛА они вместе с женой спустились в бомбоубежище. После этого им позвонили соседи и сказали о возгорании в одной из квартир."До приезда МЧС бегал туда с ведрами, выливал воду. Минут 15-20. Спасатели вывели всех, никого не оставили - всех эвакуировали. За что им отдельно благодарен - они спасли кота, кошку. Котенка только не могли найти, он был под креслом, но он чудом выжил", - рассказал Новиков.Анализ перемирия США и Ирана: Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны
иран, сша, европа, дональд трамп, евгений балицкий, малек дудаков, ес, вооруженные силы украины, cnn, эксклюзив, хроники, украина.ру
Иран, США, Европа, Дональд Трамп, Евгений Балицкий, Малек Дудаков, ЕС, Вооруженные силы Украины, CNN, Эксклюзив, Хроники, Украина.ру

Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреля

12:59 08.04.2026 (обновлено: 13:22 08.04.2026)
 
Президент США Дональд Трамп подвергся валу критики за проигранную Ирану войну. В Европе из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на электричество в течение года вырастут примерно на 1900 евро. Литр дизтоплива Чехии стоит уже два евро. Жители приграничных регионов под атаками беспилотников проявляют настоящий героизм
Позиции Трампа резко пошатнулись: войну он проиграл
Американский конгрессмен Крис Мерфи назвал катастрофой условия перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.
"Если хотя бы часть соглашения действительно дает Ирану право контролировать пролив, то это станет катастрофой для мира. Поразительно, до чего дошло: Трамп предпринял военные действия, которые, по всей видимости, по крайней мере на данный момент, передали Ирану контроль над критически важным водным путем, которого у него не было до начала войны", — заявил Мерфи.
Отдельно комментируя соглашение о прекращении огня, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил:
"Я рад, что Трамп отступил и отчаянно ищет хоть какой-то способ выбраться из ситуации, к которой привела его нелепая бравада".
Дэниел Голдмен, член Палаты представителей США добавил:
"Беспорядочное и неразборчивое руководство Трампом в войне с Ираном уже давно стало поводом для импичмента. Президент больше не компетентен или не способен выполнять обязанности, на которые он был избран".
Политолог и востоковед Каринэ Геворгян считает, что Иран, фактически, в войне победил:
"Это, конечно, моральная, по крайней мере, победа Ирана. И то, что вообще обсуждается их список требований на переговорах, — это второй аргумент в пользу победы Ирана. Иран остался на месте. Иранская цивилизация жива. Иранский народ консолидирован", - заявила эксперт каналу НТВ.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с телеканалом "Звезда" пояснил, что рейтинг Трампа внутри США резко упал.
"Трамп попытался резко повысить ставки в рамках переговоров с Ираном, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможности наземной операции либо применении ядерного оружия. Но в итоге именно Трамп моргнул и пошел на попятную", - заявил эксперт.
Европейцы платят за войну на Ближнем Востоке
Счета за электроэнергию для европейских домохозяйств на фоне вооруженного конфликта вокруг Ирана вырастут в течение года примерно на 1900 евро. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на исследование Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC).
По ее информации, средний счет за электроэнергию для домохозяйств в странах ЕС вырастет с 792 до 5 688 евро и составит примерно 12% их годовых расходов. Повышение цен на электричество вызвано скачком стоимости нефти и газа, которые, как напоминает Euractiv, с начала конфликта США и Израиля с Ираном подорожали на 50%.
"Это исследование демонстрирует разрушительные последствия неспособности решить проблему зависимости Европы от крайне нестабильного рынка полезных ископаемых для европейских трудящихся и их семей", - приводит портал слова главы ETUC Эсте Линч.
Серьезные проблемы возникли с бензином.
По данным испанского издания El Pais, в аэропорту итальянского города Бриндизи полностью закончилось топливо. Ранее об ограничении заправки лайнеров сообщили четыре воздушных гавани: в Милане, Тревизо, Венеции и Болонье. Приоритет отдают правительственным и санитарным рейсам, а также перелетам по маршрутам длительностью более трех часов.
Во Франции на каждой пятой АЗС дефицит хотя бы одного вида топлива. В Чехии - максимальные с февраля 2022 года цены на дизель: два евро (180 рублей) за литр.
Военные хроники
ВСУ продолжают террор в отношении мирного населения России. Украинские боевики за минувшие сутки атаковали населенные пункты Белгородской области более чем 130-ю беспилотниками и выпустили порядка 20 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона.
"В селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранены двое мужчин. Оба продолжают лечение в областной клинической больнице. В городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три человека: женщина и двое мужчин", - сообщили в оперштабе, добавив, что раненые госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода.
В Запорожской области в результате атак ВСУ за прошедшие сутки четыре человека погибли, 10 пострадали и госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Зафиксировано восемь фактов агрессии киевских нацистов: атакам противника подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Акимовский муниципальные округа. В результате четыре человека погибли, 10 человек госпитализированы", - написал Балицкий в своем канале в Мах.
Между тем, жители приграничных регионов отвечают на атаки БПЛА проявлениями настоящего, хотя и бытового героизма.
Так, житель Луганска Андрей Новиков помог тушить пожар в многоквартирном доме в Луганске в ЛНР после массированной атаки украинских БПЛА на город в ночь на 8 апреля. Об этом сообщают российские информагентства.
По словам Новикова, после первых ударов украинских БПЛА они вместе с женой спустились в бомбоубежище. После этого им позвонили соседи и сказали о возгорании в одной из квартир.
"До приезда МЧС бегал туда с ведрами, выливал воду. Минут 15-20. Спасатели вывели всех, никого не оставили - всех эвакуировали. За что им отдельно благодарен - они спасли кота, кошку. Котенка только не могли найти, он был под креслом, но он чудом выжил", - рассказал Новиков.
Анализ перемирия США и Ирана: Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны
Больше материалов по теме:
ИранСШАЕвропаДональд ТрампЕвгений БалицкийМалек ДудаковЕСВооруженные силы УкраиныCNNЭксклюзивХроникиУкраина.ру
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
13:3010 условий Ирана: Трамп заговорил о новой войне
13:238 апреля 2026 года, утренний эфир
13:19Россия надеется на скорые прямые контакты Ирана и США. Важные заявления Кремля
13:18В России предложили радикально ответить на удары по танкерам
13:16"РЛС не видят низколетящие цели": эксперт предложил простой способ защиты от БПЛА
13:13За сутки в результате атак киевского режима пострадали четверо мирных жителей Херсонской области
13:01МИД Украины лишил полномочий своего оскандалившегося почетного консула
12:59Трамп проиграл Ирану. Литр дизтоплива в ЕС подорожал до двух евро. Хроника событий на 13.00 8 апреля
12:54Сотрудники ТЦК продолжают охотиться на священников УПЦ. Главные новости к этому часу
12:51"ВСУ приспособились к нашей тактике": Онуфриенко о смене стратегии боевых действий
12:43Армия России реализует замысел наступления в Сумской области
12:41Погибшие и раненые люди, разрушенные здания: последствия атак ВСУ за сутки
12:34Ожидают продолжения войны в Иране и у себя. Что говорят на Украине о перемирии на Ближнем Востоке
12:30Под Сумами готовят кладбище для неопознанных тел
12:17Польские танки под дроновым зонтиком ВСУ? Леонков о серьёзных угрозах для России
12:15Вэнс назвал роковую ошибку Европы, приведшую к конфликту на Украине
12:12Победили все, но выигравших нет. Как Трамп позволил миру пока отскочить от ядерной войны
12:12Россия обвинила Запад в поставках химоружия на Украину
12:05В Киеве считают, что ситуация на фронте не изменится в ближайшее время
12:04Вашингтон капитулировал перед Тегераном. Что будет после стратегического поражения США
Лента новостейМолния