"Мы вынесли дронам мозги и они сдурели": Баранец об отражении атаки БПЛА на Ленобласть

"Мы вынесли дронам мозги и они сдурели": Баранец об отражении атаки БПЛА на Ленобласть - 07.04.2026 Украина.ру

"Мы вынесли дронам мозги и они сдурели": Баранец об отражении атаки БПЛА на Ленобласть

Украина жалуется на российские системы РЭБ — это повод для гордости, они действительно одни из лучших в мире. Во время недавнего налета на Ленинградскую область благодаря РЭБ удалось уничтожить десятки дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2026-04-07T05:15

2026-04-07T05:15

2026-04-07T05:15

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Отвечая на вопрос о защите от дронов, Баранец заявил, что российские системы РЭБ — одни из лучших в мире. "Вообще Украина жалуется на наши системы РЭБ. У меня это вызывает чувство гордости. Можно с полной уверенностью сказать, что они у нас из лучших систем в мире", — пояснил он.Баранец отметил, что средства радиоэлектронной борьбы "неплохо сработали" во время последнего налета на Ленинградскую область, когда беспилотники запускались, предположительно, с территории Украины или Прибалтики."Мы только благодаря системе РЭБ завалили несколько десятков дронов. Вынесли им электронные мозги, сбили с толку, и они просто сдурели", — добавил эксперт.Затем Баранец обратился к прибалтийским странам. "А теперь я хочу обратиться к прибалтам. Ребята, если вы не хотите неприятностей, не открывайте воздушное пространство для украинских беспилотников. У нас есть средства, которые смогут свести с ума любую электронику", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.

украина

ленинградская область

россия

прибалтика

