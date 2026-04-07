"Мы вынесли дронам мозги и они сдурели": Баранец об отражении атаки БПЛА на Ленобласть - 07.04.2026 Украина.ру
"Мы вынесли дронам мозги и они сдурели": Баранец об отражении атаки БПЛА на Ленобласть
"Мы вынесли дронам мозги и они сдурели": Баранец об отражении атаки БПЛА на Ленобласть - 07.04.2026 Украина.ру
"Мы вынесли дронам мозги и они сдурели": Баранец об отражении атаки БПЛА на Ленобласть
Украина жалуется на российские системы РЭБ — это повод для гордости, они действительно одни из лучших в мире. Во время недавнего налета на Ленинградскую область благодаря РЭБ удалось уничтожить десятки дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2026-04-07T05:15
2026-04-07T05:15
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Отвечая на вопрос о защите от дронов, Баранец заявил, что российские системы РЭБ — одни из лучших в мире. "Вообще Украина жалуется на наши системы РЭБ. У меня это вызывает чувство гордости. Можно с полной уверенностью сказать, что они у нас из лучших систем в мире", — пояснил он.Баранец отметил, что средства радиоэлектронной борьбы "неплохо сработали" во время последнего налета на Ленинградскую область, когда беспилотники запускались, предположительно, с территории Украины или Прибалтики."Мы только благодаря системе РЭБ завалили несколько десятков дронов. Вынесли им электронные мозги, сбили с толку, и они просто сдурели", — добавил эксперт.Затем Баранец обратился к прибалтийским странам. "А теперь я хочу обратиться к прибалтам. Ребята, если вы не хотите неприятностей, не открывайте воздушное пространство для украинских беспилотников. У нас есть средства, которые смогут свести с ума любую электронику", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.
украина
ленинградская область
россия
прибалтика
новости, украина, ленинградская область, россия, виктор баранец, геннадий алехин, прибалтика, главные новости, главное, рэб, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, военный эксперт, атака, атака бпла
Новости, Украина, Ленинградская область, Россия, Виктор Баранец, Геннадий Алехин, Прибалтика, Главные новости, главное, РЭБ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, военный эксперт, атака, атака БПЛА

"Мы вынесли дронам мозги и они сдурели": Баранец об отражении атаки БПЛА на Ленобласть

05:15 07.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Украина жалуется на российские системы РЭБ — это повод для гордости, они действительно одни из лучших в мире. Во время недавнего налета на Ленинградскую область благодаря РЭБ удалось уничтожить десятки дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Отвечая на вопрос о защите от дронов, Баранец заявил, что российские системы РЭБ — одни из лучших в мире.
"Вообще Украина жалуется на наши системы РЭБ. У меня это вызывает чувство гордости. Можно с полной уверенностью сказать, что они у нас из лучших систем в мире", — пояснил он.
Баранец отметил, что средства радиоэлектронной борьбы "неплохо сработали" во время последнего налета на Ленинградскую область, когда беспилотники запускались, предположительно, с территории Украины или Прибалтики.
"Мы только благодаря системе РЭБ завалили несколько десятков дронов. Вынесли им электронные мозги, сбили с толку, и они просто сдурели", — добавил эксперт.
Затем Баранец обратился к прибалтийским странам. "А теперь я хочу обратиться к прибалтам. Ребята, если вы не хотите неприятностей, не открывайте воздушное пространство для украинских беспилотников. У нас есть средства, которые смогут свести с ума любую электронику", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию на разных направлениях СВО — в материале "Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее" на сайте Украина.ру.
07:51ПВО за ночь сбила почти полсотни вражеских дронов над Россией
07:37Четыре тяжёлых урока НАТО: как Украина и Иран переписали правила войны
07:20Свыше 370 военных США пострадали при операции против Ирана. Новости Ближнего Востока
07:20Финеас Барум. 135 лет со дня смерти предшественник Зеленского в деле обмана американцев
07:10"Украина обязательно взорвется". Эксперты о ситуации на Украине, в России и в Европе
07:00Михаил Онуфриенко: У России все меньше шансов провести операцию, которая бы нанесла ВСУ смертельный удар
06:50Энергетические войны: ЕС готовится к затяжному энергокризису, Индия и Китай получают от него выгоду
06:40Зачем Трамп врёт про Иран? Вопрос на 600 миллионов долларов
06:30Как Зеленскому открыть Ормузский пролив, вытянув деньги у арабов. Что говорят на Украине о войне с Ираном
06:20Феномен Юлии Латыниной*. Зачем и почему она "переобулась"? "Украина безнадёжна!" И "нехорошие русские"
06:10Позывной "Поэт": Я сказал гражданским в Покровске: теперь буду вас защищать ценой собственной жизни
06:00Польша видит, что теряет Украину: Ищенко о страхах и интересах Варшавы и провокации на Балтике
05:45"Говорю вам беспощадную правду": Виктор Баранец рассказал о яростных боях в Купянске
05:30Чем ответит Россия на блокаду Балтики? Ищенко назвал два "неидеальных", но реальных варианта
05:15"Мы вынесли дронам мозги и они сдурели": Баранец об отражении атаки БПЛА на Ленобласть
05:10БПЛА атакуют Ленобласть и Северный Кавказ. Сводка угроз и закрытых аэропортов к этому часу
05:00Казаков: Россия готова использовать армию для защиты граждан в Прибалтике и Приднестровье
04:45"Ежик" и магнитные отражатели: Баранец рассказал о необычных разработках по защите бронетехники
04:44Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30"Надеемся на лучшее – готовимся к худшему": как НАТО подстраивается под дедлайны на Украине
Лента новостейМолния