https://ukraina.ru/20260406/1077585421.html

Геннадий Алехин: Если Россия начнет укрывать производство под землей, ВСУ будут бить по нему еще точнее

В части ПВО мы делаем все правильно. Во-первых, приобрели необходимый опыт. Во-вторых, если сбиваются 90% целей, то это очень высокий показатель. Но по техническому обеспечению, модернизации и новым технологиям надо еще работать, учитывая возможности противника, которые он постоянно совершенствует

2026-04-06T16:00

интервью

белгород

белгородская область

россия

геннадий алехин

вооруженные силы украины

с-300

f-16

telegram

пво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036281924_199:9:941:426_1920x0_80_0_0_b8556af508660d42d520cb3bde28362d.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.- Геннадий Тимофеевич, интенсивность обстрелов наших тылов увеличивается с каждым годом СВО. Ракет и дронов у ВСУ становится все больше. И я по поводу работы нашей ПВО слышал такое мнение: у нас хватает огневых средств, но не хватает различных радиолокационных систем, способных засекать летящие на нас цели. Так ли это?- Сразу уточню, что буду говорить про ПВО, отталкиваясь от ситуации, которая складывается в наших приграничных регионах.Первое. Обстрелы Брянской, Курской и Белгородской областей продолжаются. Сегодня у нас понедельник, 6 марта. Так вот, с самого утра на всей приграничной территории Белгородской области звучат сигналы ракетной угрозы и опасности применения БПЛА. В течение дня от 150 до 200 дронов залетают на территорию региона и долетают до самого Белгорода.Второе. Учитывая близкое расстояние от границы Белгородской и Харьковской областей до линии соприкосновения (от 5 до 10 километров), ВСУ ведут обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО: чешский "Вампир", различные хорватские образцы и украинская "Верба". Они работают как одиночными выстрелами, так и пакетами."Хаймарсы" в последние несколько дней не били, но эта угроза никуда не исчезла. Тем более, они могут стрелять на расстояние до 160 километров. Бьют с нескольких точек: лесная зона возле Чугуева, район Слатино, а также между Липцами и Харьковской окружной дорогой. Оттуда ВСУ покрывают ракетами от "Хаймарс" всю Белгородскую область, а не только приграничные регионы.Третье. Противник при обстрелах задействует авиацию. В частности, Storm Shadow стал применять не только для ударов по Брянской области, но и для ударов по Белгородскому региону. У них две основные цели. Во-первых, полностью загасить энергетику Белгорода. Во-вторых, отследить плотность нашей системы ПВО и по возможности уничтожить сами зенитные комплексы. А их у нас много: и "Панцири", и "Буки", и С-300.Что касается вашего вопроса про различные радиолокационные системы, то тут есть очень важная особенность. Многое зависит от взаимодействия различных компонентов ПВО. От расчетов "Панцирей", которые сбивают дроны специализированными ракетами, и от мобильных групп "Барс" и "Орлан", которые контролируют малое небо.Более того, противник регулярно совершенствует свои системы БПЛА. Украина постоянно устраивает нам головную боль своими дронами самолетного типа различных видов: и разведывательные, и ударные. И тактику они регулярно здесь меняют. То дроны летят, потом ракетный обстрел начинается. То ракетные обстрелы начинаются, потом дроны летят.На мой взгляд, выстроить в Белгородской области плотную и основательную систему ПВО нам пока так и не удалось. Сбить все невозможно. Да, сбиваем мы очень много, но все равно прилетает. Мы это видим по разбитым подстанциям, ТЭЦ и объектам водоканала. Не зря у нас куча ремонтных бригад из Москвы и Воронежа работают, чтобы это все восстановить.Честно говоря, зимой у нас тут за малым блэкаут не случился. Еще бы чуть-чуть, и все. Энергетику спасли только героические усилия коммунальщиков. К сожалению, противник находит бреши в ПВО и пробивает эти объекты.Кстати, у нас тут до сих пор не могут решить вопрос с оповещением. Раньше оно работало четко и слаженно, а теперь оно или приходит со значительным опозданием, или вообще отключено. Почему? "Макс" до конца не наладили, а "Телеграм" работает со сбоями. Причем все тяжелее и тяжелее. Именно это больше всего тревожит жителей приграничных районов и самого Белгорода. Учитывая, что каждый день прилетает по 150-200 дронов, от оповещения напрямую зависит их безопасность.- У вас разве не выключают мобильный интернет, если оповещения приходят через "Телеграм" и "Макс"?- Мобильный интернет с перебоями, но работает. Полностью его выключают при массированном ракетно-дроновом ударе. Пока у нас это все по отдельности: то ракеты прилетят, то дроны. А при комбинированном ударе интернет выключается на непродолжительное время: час-два.- Можем ли мы создать принципиально новые системы ПВО с использованием искусственного интеллекта, которые могли бы уничтожать вот эти рои от 100 до 1000 дронов?- Пока до этого далеко. Да, систему совершенствуют. Да, какие-то новые технологии используют. Но говорить о том, что мы внедряем искусственный интеллект для повышения плотности ПВО, я бы не стал.- Вы еще регулярно говорите, что противник стал применять авиацию для запуска дальнобойных ракет, когда украинские самолеты подлетают на расстояния, до которого наши ПВО дотянуться не могут. Расскажите об этом подробнее.- Близко к границе украинцы не подлетают. Они взлетают с аэродромов в Василькове (Киевская область) и Миргороде (Полтавская область), долетают до максимального удаления от линии соприкосновения, производят пуски и уходят. Наша ПВО достать их не может.В частности, для этих налетов противник использует не только "сушки", но и F-16. Они могут быть носителями Storm Shadow. Их дальность действия позволяет это делать. Скажем, пара бортов была замечена возле Чугуева, от которого до границы порядка 80 километров. Могут перед Харьковом нанести удар. Могут и от самого Миргорода запустить, если дальность позволяет.И, все-таки, эти ракеты в основном сбиваются на границе. До Белгорода они не долетают.- Вы еще говорили, что для того, чтобы сбивать сами украинские самолеты, нам нужны свои самолеты ДРЛО. Их у нас мало? Или мы их опасаемся использовать, опасаясь вражеской ПВО?- По моей информации, мы их в небе над Белгородской областью еще ни разу не применяли. Видимо, у нас их мало. Кстати, у нас же еще много говорилось про аэростаты. Говорили-говорили, но все так разговорами и закончилось. А они бы здесь очень пригодились.- Я по поводу аэростатов с военным историком разговаривал. Он сказал, что аэростат был попыткой немножечко снизить активность вражеских самолетов на фоне всех остальных компонентов ПВО, таких как зенитные орудия и истребительная авиация.- Конечно, тут нужно сочетание всех компонентов. Но сами аэростаты все равно сыграли бы серьезную роль. Это отмечают серьезные специалисты по ПВО. Об их важности говорилось на совещаниях. Но пока в Белгородской области их никто не видел.- Расскажите еще по поводу пассивных мер прикрытия самих объектов. Я имею в виду сетки и какие-то фортификационные сооружения.- Сетки – это не самый эффективный способ защиты. Да, от взрывной волны, если дрон несет минимальную нагрузку, они защитить могут. Да, какой-то дрон может в них запутаться. Но в целом они пробиваются.Отмечу также, что в самом Белгороде нет крупных предприятий, заточенных на оборонку. Есть объекты энергетики. При этом средства ПВО не стоят во дворах между домами. Конечно, какие-то из них расположены в городской черте (леса и поля), но большинство находится в области.В основном стараются обезопасить объекты критической инфраструктуры, от которых зависит подача света, воды и тепла. Там работают "Барс" и "Орлан". Они сбивают сами дроны.Что касается других приграничных регионов, то, конечно, усилена охрана Курской АЭС. Про все пояса ПВО не скажу, но ее точно уплотнили. Воронежскую область тоже прикрывают. Вот там как раз есть предприятия, заточенные именно на ВПК. Этому уделяется большое внимание. Министр обороны об этом регулярно говорит.- Еще у нас обсуждается идея, чтобы большинство производств спрятать под землю. Насколько это реально?- Конечно, это идея хорошая. Но этим надо было заниматься в 2022-2023 годах, когда проблема еще не была столь острой. Если мы в разгар обстрелов начнем их укрывать, по ним будет прилетать. Противник же все видит. Тем более, я не знаю, можно ли спрятать под землю инфраструктуру НПЗ. Это же целая схема и комплекс мероприятий. Просто так вопрос не решишь.- Мы сейчас создаем буферную зону, чтобы обезопасить от обстрелов российские регионы. Понятно, что этот вопрос полностью не решить. Но можно ли там поставить необходимую инфраструктуру, которая позволила бы число атак резко снизить?- Буферная или санитарная зона – это политико-дипломатический сленг. У военных это называется "полоса обеспечения". Что это такое? Захват плацдарма и укрепление ракетно-артиллерийским вооружением, чтобы с этого плацдарма наносить удары в глубину обороны противника. Только это поможет хоть как-то снизить интенсивность обстрелов. Даже если мы блокируем Харьков, это не будет означать, что прилеты по Белгородскому приграничью резко уменьшатся. Просто потому, что до него слишком близко. Но снизятся.- Я конкретизирую вопрос. Допустим, мы возьмем Богодухов, Липцы и Великий Бурлук. Можем ли мы там поставить системы ПВО, чтобы они сбивали ракеты и дроны в небе над Харьковской областью, а не над Белгородской?- Да. Если мы установим прочный плацдарм, укрепим его и поставим средства ПВО, это позволит сбивать цели противника на территории противника. Конечно, это усилит нас. Но до конца проблему не решит.- Вернемся к началу разговора об общем состоянии нашей ПВО. Мы все делаем правильно, просто технических средств не хватает? Или мы какие-то смысловые ошибки в ее работе все-таки допускаем?- Делаем мы все правильно. Приобрели необходимый опыт. Если сбиваются 90% целей, то это очень высокий показатель. Но по техническому обеспечению, модернизации и новым технологиям надо еще работать, учитывая возможности противника, которые он постоянно совершенствует.О других аспектах СВО - в интервью Виктора Баранца: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

