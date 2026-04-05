Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью

Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью - 05.04.2026 Украина.ру

Полковник Виктор Баранец: Если Россия не решит проблему ПВО, ракеты и дроны ВСУ начнут бить по Зауралью

Сейчас заняты тем, чтобы поставить такие радары, которые бы засекали, как украинские дроны подкрадываются к нам на высоте в 3 метра. Это сложная задача, учитывая, что средства нападения и средства защиты находятся в постоянном противоборстве. Тем не менее, надо спешить. Мы должны опережать противника и дать достойный ответ его ударным возможностям

2026-04-05T07:00

2026-04-05T07:00

2026-04-05T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке, выпускник Львовского высшего военно-политического училища, уроженец города Барвенково (Харьковская область) Виктор БаранецВ середине февраля продвижение российских войск в зоне СВО несколько замедлилось. Более того, на отдельных участках ВСУ стали наносить контрудары. Наблюдатели связывали это проблемами со связью, возникшими из-за отключения от "Старлинка", а также с тем, что противник значительно нарастил количество и качество различных беспилотных систем. Однако к началу апреля мы видим, что армия России снова активизирует свои наступательные действия. В частности, за последнюю неделю у нее были успехи в Запорожской и Сумской областях, а также продвижение в городской застройке Константиновки.- Виктор Николаевич, а какие у вас ожидания на оставшиеся два месяца календарной весенней кампании? Нас опять будет бросать от "зрады" к "перемоге"? Или мы пройдем апрель и май с осторожным оптимизмом?- Некоторое время назад у нас была оперативная пауза. Образно говоря, боевые действия нажали на тормоз.Кто-то связывал это с состоянием почвы. Сами понимаете, что по грязюке полуметровой глубины и по раскисшим полям бронетехника не пройдет, поэтому вся активность сторон была на асфальтированных дорогах. Но в целом у вас неплохое ощущение, что сейчас есть некоторые признаки оживления боевой ситуации на линии соприкосновения. Я бы даже сказал, что есть признаки подготовки к наступлению с нашей стороны.При этом я должен еще раз повторить, что обстановка на разных участках разная. Война из этого складывается. Еще ни разу в истории не было одной армии, которая бы постоянно наступала и добивалась побед. Бывает и такое, что сегодня мы наступаем, завтра нас останавливают, послезавтра мы начинаем откатываться назад. Сейчас это тоже есть.Где у нас на поле боя жарче всего? Где температура противостояния, прямо скажем, адская? Купянск, Сумская область и Славянско-Краматорская агломерация. При этом особенная ситуация складывается на Херсонском направлении, где стороны швыряют друг в друга снаряды через Днепр. Также мы внимательно наблюдаем за телодвижениями ВСУ в Приграничье.По данным разведки, противник шевелится достаточно серьезными подразделениями и на Курском, и на Брянском направлении. Уже доходит до того, что киевский режим бросает под Сумы несколько батальонов ССО. С одной стороны, это говорит о том, что у врага там не все в порядке. С другой стороны, мы никак не можем допустить, чтобы Зеленский устроил какую-нибудь новую авантюру со вторжением на нашу территорию. Большую группу матерых вояк с серьезным боевым опытом Украина бросает и под Купянск.А теперь говорю вам беспощадную правду.Было дело, когда даже на самый верх докладывали об освобождении Купянска. Так вот сегодня там идут самые яростные бои. К сожалению, мы контролируем только 1/3 города. Как я уже сказал, противник бросил туда матерые резервы, которые пытаются вгрызться и вообще оттеснить из города. Но я хотел бы обратить внимание на другое.Помните, что Зеленский четыре года назад говорил по поводу Мариуполя: "Да, мы его оставили. Но он нам и не нужен был. Мы просто выманивали российские войска, чтобы их перемолоть, а когда нужно было, подняли лапки кверху: кто сдался в плен, кто сбежал". И может быть, пройдет время, когда мы тоже скажем: "Мы специально заманивали ВСУ в Купянск, чтобы устроить им мясорубку и серьезно обескровить".- На ваш взгляд, как будем решать проблему связи? Тут дело же не в том, что бойцы друг с другом общаться не могут. Сегодня связь обеспечивает работу высокотехнологичного разведывательно-ударного комплекса с высокой скоростью в режиме реального времени. Какими подручными средствами можем обойтись, прежде чем спутники от "Рассвета" хоть как-то заработают?- У нас постоянно ведутся разговоры о состоянии связи в российской армии. Говорят об этом и те, кто в этом не разбираются, и те, кто этим занимаются напрямую. Конечно, проблемы есть и проблемы серьезные. Поэтому в последние полгода мы стараемся так напрягать нашу военную промышленность, чтобы армия получила полноценные средства связи.Конечно, есть обрубание некоторых каналов, которые мы слишком поздно бросили контролировать. К сожалению, ВСУ тоже ими пользовались и разгадывали наши наступательные намерения раньше, чем командиры командовали идти вперед.Вы правильно сказали про подручные средства. Армия ими уже насыщается, хотя не так быстро и масштабно, как хотелось бы. Проблема еще не решена. Но, надеюсь, в ближайшие три-четыре месяца разговоры о недостатках в связи в российской армии начнут стихать.- На что сейчас нам следовало бы обратить больше внимания? На разведывательно-ударный комплекс? Или на прикрытие логистики? Понятно, что это надо делать одновременно. Просто вдруг у нас где-то перекос наблюдается?- Нельзя разделять решение этих проблем, потому что они серьезно связаны друг с другом.Как я уже сказал, мы стараемся улучшить системы связи и наблюдения. Мы в космос подбросили внушительное количество спутников разведки и связи. Вы мне можете возразить: "Баранец, у Илона Маска этих спутников тысячи, а ты тут этими 16 спутникам радуешься?". Мы действительно пожинаем плоды того, что не предусмотрели некоторые средства борьбы, включая ударные, когда началась СВО. Те же беспилотники мы прозевали.Я вспоминаю армяно-азербайджанскую войну 2020 года. Я тогда наблюдал широкими глазами, как азербайджанские беспилотники играючи уничтожали армянскую технику. Мне поначалу тоже казалось, что нас дурачат. А потом выяснилось, что эти беспилотники не азербайджанские, а турецкие. Причем на Украину они тоже поставлялись.Тем не менее, мы этот вопрос прозевали. Я с грустью вспоминаю интервью одного нашего замминистра обороны, который сказал: "Какие беспилотники? Это детская игрушка. Я даже комментировать не буду". А потом началась СВО. Вот тогда мы и стали репу чесать и поняли, что надо выправлять положение. И тогда несколько наших спецов сели в самолет, полетели в Иран и закупили беспилотники, которые мы взяли за основу, а потом так модернизировали, что иранцы удивлялись: "А где тут наше?".Уже мы нарастили количество ударных беспилотников в десятки раз. Раньше мы запускали по Украине 140 беспилотников за один налет, а теперь уже 1040.То же самое будет у нас со связью. Мы начали СВО со средствами связи времен Афганской войны, но теперь пытаемся выправлять ситуацию.Противник тоже серьезными темпами наращивает количество и качество ударных дронов. Некоторые украинские беспилотники уже долетают до Урала. Если мы срочно не найдем этому противоядие, нам придется грустно обсуждать, как они уже до Зауралья долетают. У них есть еще одно свеженькое ударное средство – баллистическая ракета "Фламинго" с приличной боевой частью и дальностью полета в 1200 километров. Украинцы при этом хвастают, что это уже все 3000 километров.То есть ПВО – это одна из главных задач, от которой голова болит у наших стратегов. Стратеги всегда должны предугадать, какое оружие будет применяться через 5-10 лет, и уже стараться его у нас готовить. А теперь эта проблема стучится в наши двери.Раньше мы украинские беспилотники снимали как мух с потолка. Но там же тоже не дураки сидят. Они стали менять частоты. Мы тоже стали менять частоту и выносить их электронные мозги. А теперь противник опять идет на новые принципы запуска дронов. Уже появляются модели, которые не так легко заметить нашим локаторам. Особенно тем, которые ничего не видят за ближайшим бугром. Где он там? Над лесом, над речушкой, над балочкой. Летит так, чтобы только брюшком камыши причесывать.Так вот мы сейчас заняты тем, чтобы поставить такие радары, которые бы засекали, как украинские дроны подкрадываются к нам на высоте в 3 метра. Но эта задача надолго. Как и любая задача, когда средства нападения и средства защиты находятся в постоянном противоборстве. Тем не менее, нам надо спешить. Мы должны опережать противника и давать достойный ответ его ударным возможностям.- Еще у нас сейчас обсуждается вопрос, что нужно придумать "многоразовую" БМП, специально предназначенную для того, чтобы выдерживать попадания дронов, а не просто прикрывать технику "мангалами" и антидроновыми пулеметами на турелях. Возможно ли это?- Мы уже придумали оригинальную штучку, которая называется "Ежик". Это не происходит массово, но это могло бы решить проблему. Расскажу, что это такое.Берутся куски толстого троса. Этими кусками, подключенными к системе электронного управления, обклеивается бронетехника. Идет определенное излучение. И дрон, который хочет ударить машину в самое слабое место (башня), взрывается.Еще мы придумали мобильные отражатели беспилотников, которые тоже устанавливаются на бронетехнике. Причем, по секрету вам скажу, что их уже не приваривают, а прикрепляют на специальных магнитах. И экипаж видит на специальном мониторе, кто к нему летит.Пожелаем нашим золотым головам удачи, чтобы все это внедрялось в войска.Вообще Украина жалуется на наши системы РЭБ. У меня это вызывает чувство гордости. Можно с полной уверенностью сказать, что они у нас из лучших систем в мире. В частности, она неплохо сработала во время последнего налета на Ленинградскую область, когда беспилотники то ли с Украины запускались, то ли из Прибалтики. Мы только благодаря системе РЭБ завалили несколько десятков дронов. Вынесли им электронные мозги, сбили с толку, и они просто сдурели. И мы можем пользоваться этим постоянно.А теперь я хочу обратиться к прибалтам. Ребята, если вы не хотите неприятностей, не открывайте воздушное пространство для украинских беспилотников. Иначе вы будете спокойно сидеть и пить пиво, а потом вам эти дроны с неба прямо в бокалы падать начнут. У нас есть средства, которые смогут свести с ума любую электронику.- Вы упомянули тему Ирана. Реактивная "Герань-3" — это плод совместных усилий иранского, российского и китайского ВПК. В каком направлении ему нужно будет развиваться по итогам сегодняшней войны на Ближнем Востоке?- У нас есть очень хорошие школы. Если сгрести в кучу иранские, российские и китайские мозги, мы можем добиться очень больших успехов. Генеральная наша задача – увидеть оружие будущего, которым современная армия будет воевать через 5, 10 и 20 лет.Часть этого оружия будущего нам хвост уже показывает. Это те же ударные беспилотники.Кроме того, мы должны придумать оружие на новых физических принципах. И мы, и китайцы занимаются боевыми лазерами. У нас с ними примерно равные успехи. США в этом направлении тоже работают, но они больше блефуют. Китайцы сейчас вообще испытывают экзотические вещички – робопсы. Это серьезный шаг военно-технического прогресса. У китайцев уже тысячи таких экземпляров готовятся на службу в армию.Мы тоже в этом направлении движемся. Наши "Курьеры" ходят в разведку, эвакуируют раненых и ведут огонь. Это уже есть, но не так массово, как хотелось бы.Повторюсь, у России, Ирана и Китая очень большое будущее. Мы персам помогаем. Рано или поздно США разожмут там свои зубы. Северной Корее мы тоже помогаем. Ее тоже нельзя сбрасывать со счетов. Да и Белоруссия разрабатывает оружие, которую нам не грех получиться делать.- А американский ВПК сможет сделать выводы по итогам этой войны? Например, что нельзя сбивать ракетой от "Пэтриота" дешевый "Шахед".- Хороший вопрос.Я интересовался, сколько стоит один массовый иранский беспилотник. Меня это поразило. Вы тоже удивитесь. Самый навороченный и дорогой из таких массовых дронов (их там миллионными тиражами изготавливают) стоит 30 тысяч долларов. А сколько стоит ракета от "Пэтриота"? около 4 миллионов долларов. Может быть, США смогут поменять эту концепцию, но это будет нескоро. А вот мы в этом направлении работаем. В частности, у нас есть зенитный комплекс "Панцирь-С1".Когда-то у него было шесть стволов и достаточно крупные ракеты. А теперь у него 12 стволов с малогабаритными и достаточно дешевыми ракетами. То есть здесь стоимость средств нападения и средств защиты становится более-менее сопоставимыми. И "Панцирь" сегодня выходит на первое место по уничтожению малогабаритных беспилотников.И когда-нибудь мы доживем до момента, когда ракета от "Панциря" тоже будет стоить 30 тысяч долларов. Вот тогда мы и повоюем.

украина

россия

купянск

иран

Кирилл Курбатов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, купянск, виктор баранец, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, сво, ракеты, дроны, пво, иран, рэб