Женская мобилизация на Украине: кого могут затронуть новые решения

Женская мобилизация на Украине: кого могут затронуть новые решения - 06.04.2026 Украина.ру

Женская мобилизация на Украине: кого могут затронуть новые решения

На Украине вновь обсуждают возможное расширение мобилизации за счет женщин. Об этом 6 апреля пишет издание "Life"

2026-04-06T13:35

2026-04-06T13:35

2026-04-06T13:35

Поводом для новой волны обсуждений стало заявление политолога Семена Уралова в интервью журналисту Александру Шелесту, признанному в РФ иностранным агентом. По его мнению, украинские власти могут со временем перейти к мобилизации женщин, а в числе первых под риск попадут участницы грантовых, волонтерских и околовоенных проектов. Уралов считает, что тема вовлечения женщин в армию уже перестала быть закрытой, а в публичном пространстве появляются сигналы, которые, по его оценке, могут свидетельствовать о подготовке общественного мнения к таким мерам. Он также заявил, что в первую очередь новые решения, если они будут приняты, могут коснуться тех, кто с 2022 года работал в фондах, грантовых программах и связанных с конфликтом структурах. При этом на Украине официально отрицают подготовку женской мобилизации. Командование Сухопутных войск заявило, что такая информация является безосновательной и манипулятивной. Там подчеркнули, что мобилизация женщин не готовится. Одновременно в Сухопутных войсках признали ошибки при постановке женщин на воинский учет: проводится служебное расследование после случая, когда в базу попала женщина без медицинского или фармацевтического образования. По данным украинской стороны, ошибочные сведения были внесены в систему "Оберег" еще в 2021 году. В ходе дополнительной проверки обнаружили и другие подобные случаи. При этом в командовании фактически признали, что исправить такие записи сейчас затруднительно, поскольку в системе отсутствует техническая возможность удаления сведений из-за несоответствия нормативно-правовой базы. На этом фоне депутат Александр Федиенко заявил, что в отдельных случаях постановка женщин на учет могла происходить намеренно — для "повышения процента мобилизации женщин". Такие слова, как передает издание "Политика Страны", прозвучали уже после заявления военных об "ошибках" в базе.Между тем стало известно о расходах Украины на захоронение погибших военнослужащих. Как отмечается в публикации, в пересчете на российскую валюту речь идет почти о 35 млрд рублей. Такой расчет сделан исходя из компенсации в 15 тыс. гривен на каждого погибшего. При этом затраты на погребение украинских военных росли вместе с потерями из года в год.О других новостях на сегодняшний день — в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00.

украина

россия

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, израиль, уралов