https://ukraina.ru/20260614/vsu-povtorno-atakovali-yaroslavskuyu-oblast-novosti-svo-1080179825.html
ВСУ повторно атаковали Ярославскую область. Новости СВО
ВСУ повторно атаковали Ярославскую область. Новости СВО - 14.06.2026 Украина.ру
ВСУ повторно атаковали Ярославскую область. Новости СВО
Беспилотники ВСУ повторно атаковали Ярославскую область, заявил губернатор Михаил Евраев. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-14T11:17
2026-06-14T11:17
2026-06-14T11:18
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В Ярославской области из-за атаки беспилотников ВСУ снова перекрыли движение транспорта в сторону Москвы.Коротко о других новостях:🟥 На морском терминале в поселке Волна в Краснодарском крае наконец потушен пожар, сообщает оперштаб Кубани.Объекты инфраструктуры терминала загорелись в результате атаки дронов ВСУ в ночь на 13 июня;🟥 Ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропорту Жуковский, передает Росавиация;🟥 Один человек погиб в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле. Ещё девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, москва, краснодарский край, кубань, украина.ру, росавиация, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Москва, краснодарский край, Кубань, Украина.ру, Росавиация, Вооруженные силы Украины
ВСУ повторно атаковали Ярославскую область. Новости СВО
11:17 14.06.2026 (обновлено: 11:18 14.06.2026)
Беспилотники ВСУ повторно атаковали Ярославскую область, заявил губернатор Михаил Евраев. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
В Ярославской области из-за атаки беспилотников ВСУ снова перекрыли движение транспорта в сторону Москвы.
Коротко о других новостях:
🟥 На морском терминале в поселке Волна в Краснодарском крае наконец потушен пожар, сообщает оперштаб Кубани.
Объекты инфраструктуры терминала загорелись в результате атаки дронов ВСУ в ночь на 13 июня;
🟥 Ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропорту Жуковский, передает Росавиация;
🟥 Один человек погиб в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле. Ещё девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
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