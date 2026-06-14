ВСУ повторно атаковали Ярославскую область. Новости СВО - 14.06.2026 Украина.ру
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ВСУ повторно атаковали Ярославскую область. Новости СВО
ВСУ повторно атаковали Ярославскую область. Новости СВО - 14.06.2026 Украина.ру
ВСУ повторно атаковали Ярославскую область. Новости СВО
Беспилотники ВСУ повторно атаковали Ярославскую область, заявил губернатор Михаил Евраев. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-14T11:17
2026-06-14T11:18
сво
спецоперация
москва
краснодарский край
кубань
украина.ру
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В Ярославской области из-за атаки беспилотников ВСУ снова перекрыли движение транспорта в сторону Москвы.Коротко о других новостях:🟥 На морском терминале в поселке Волна в Краснодарском крае наконец потушен пожар, сообщает оперштаб Кубани.Объекты инфраструктуры терминала загорелись в результате атаки дронов ВСУ в ночь на 13 июня;🟥 Ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропорту Жуковский, передает Росавиация;🟥 Один человек погиб в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле. Ещё девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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сво, спецоперация, москва, краснодарский край, кубань, украина.ру, росавиация, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Москва, краснодарский край, Кубань, Украина.ру, Росавиация, Вооруженные силы Украины

ВСУ повторно атаковали Ярославскую область. Новости СВО

11:17 14.06.2026 (обновлено: 11:18 14.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей МальгавкоГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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Беспилотники ВСУ повторно атаковали Ярославскую область, заявил губернатор Михаил Евраев. Об этом 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
В Ярославской области из-за атаки беспилотников ВСУ снова перекрыли движение транспорта в сторону Москвы.
Коротко о других новостях:
🟥 На морском терминале в поселке Волна в Краснодарском крае наконец потушен пожар, сообщает оперштаб Кубани.
Объекты инфраструктуры терминала загорелись в результате атаки дронов ВСУ в ночь на 13 июня;
🟥 Ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропорту Жуковский, передает Росавиация;
🟥 Один человек погиб в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле. Ещё девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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