https://ukraina.ru/20260614/varshava-zashla-slishkom-daleko-v-podderzhke-kieva-glavnoe-k-etomu-chasu-1080177858.html
Варшава зашла слишком далеко в поддержке Киева. Главное к этому часу
Варшава зашла слишком далеко в поддержке Киева. Главное к этому часу - 14.06.2026 Украина.ру
Варшава зашла слишком далеко в поддержке Киева. Главное к этому часу
Многим очевидно, что Варшава зашла слишком далеко в маниакальной поддержке Киева, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом и других новостях к этому часу 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-14T08:13
2026-06-14T08:13
2026-06-14T08:13
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варшава
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адольф гитлер
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Премьер Польши Дональд Туск закрывает глаза на героизацию приспешников Гитлера на Украине, заметно выросли антиукраинские настроения, написал российский сенатор в своём телеграм-канале.Он добавил, что влияния президента Навроцкого на политику Польши почти не видно, поскольку в Брюсселе ему дали понять, что лучше "не высовываться".Другие новости к этому часу:🟦 Президент США Дональд Трамп пообещал "дискомбобулировать" противников США, соответствующую запись он разместил в Truth Social;🟦 Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил за участие агентства в контроле за выполнением возможных договоренностей между США и Ираном по ядерной программе, сообщает Yonhap."Самая важная функция агентства состоит в контроле за выполнением договоренностей, и очень важно с формальной точки зрения зафиксировать наше участие в сделке", отметил Гросси;🟦 В американском штате Вашингтон упал военный самолет. В результате крушения начался лесной пожар, сообщает Fox News.Пилот катапультировался и был доставлен в больницу, причины аварии не называются;🟦 Власти Берлина хотят изменить облик советских памятников, посвященных памяти о Великой Отечественной Войне, ради политической выгоды, пишет Berliner Zeitung.Как отметило издание, Социал-демократическая партия и партия "Зелёных" выступили в палате Берлина с предложением дополнить мемориалы в Трептовском парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде информационными стендами с осуждением Иосифа Сталина.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, сша, варшава, рафаэль гросси, магатэ, fox news, украина.ру, алексей пушков, адольф гитлер, киев
Новости, США, Варшава, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Fox News, Украина.ру, Алексей Пушков, Адольф Гитлер, Киев
Варшава зашла слишком далеко в поддержке Киева. Главное к этому часу
Многим очевидно, что Варшава зашла слишком далеко в маниакальной поддержке Киева, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом и других новостях к этому часу 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Премьер Польши Дональд Туск закрывает глаза на героизацию приспешников Гитлера на Украине, заметно выросли антиукраинские настроения, написал российский сенатор в своём телеграм-канале.
Он добавил, что влияния президента Навроцкого на политику Польши почти не видно, поскольку в Брюсселе ему дали понять, что лучше "не высовываться".
Другие новости к этому часу:
🟦 Президент США Дональд Трамп пообещал "дискомбобулировать" противников США, соответствующую запись он разместил в Truth Social;
🟦 Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил за участие агентства в контроле за выполнением возможных договоренностей между США и Ираном по ядерной программе, сообщает Yonhap.
"Самая важная функция агентства состоит в контроле за выполнением договоренностей, и очень важно с формальной точки зрения зафиксировать наше участие в сделке", отметил Гросси;
🟦 В американском штате Вашингтон упал военный самолет. В результате крушения начался лесной пожар, сообщает Fox News.
Пилот катапультировался и был доставлен в больницу, причины аварии не называются;
🟦 Власти Берлина хотят изменить облик советских памятников, посвященных памяти о Великой Отечественной Войне, ради политической выгоды, пишет Berliner Zeitung.
Как отметило издание, Социал-демократическая партия и партия "Зелёных" выступили в палате Берлина с предложением дополнить мемориалы в Трептовском парке, Тиргартене и Шёнхольцер-Хайде информационными стендами с осуждением Иосифа Сталина.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру