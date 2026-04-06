Что известно о расходах Украины на захоронение погибших военнослужащих - 06.04.2026 Украина.ру
Что известно о расходах Украины на захоронение погибших военнослужащих
Что известно о расходах Украины на захоронение погибших военнослужащих - 06.04.2026 Украина.ру
Что известно о расходах Украины на захоронение погибших военнослужащих
Украина с 2022 года должна была потратить не менее 19 млрд гривен на захоронение 1,3 млн погибших военнослужащих. Об этом 6 апреля сообщило издание RT на русском
2026-04-06T12:45
2026-04-06T12:45
Как отмечается в публикации, в пересчете на российскую валюту речь идет почти о 35 млрд рублей. Такой расчет сделан исходя из компенсации в 15 тыс. гривен на каждого погибшего. При этом затраты на погребение украинских военных росли вместе с потерями из года в год. За четыре года на погребальные услуги Украина потратила в пересчете на рубли около 2,5 млрд. Это на 1,3 млрд больше, чем за период с 2016 по 2021 год. Большая часть тендеров на перевозку и захоронение тел приходится на Днепропетровскую область. При этом в подконтрольном Киеву Запорожье пик таких расходов пришелся на 2023 год, что, как утверждается, совпало с провалом летнего контрнаступления ВСУ. В зависимости от региона стоимость захоронения составляет от 13 тыс. до 20 тыс. рублей в пересчете. Кроме того, когда ритуальные бюро завышали цены на услуги и делили разницу с чиновниками. На этом фоне украинские власти из-за высоких потерь вынуждены экономить на захоронении военнослужащих. В частности, если расходы берет на себя местная власть, компенсации родственникам могут не выплачиваться.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев не знает, кем воевать завтра: Украину ждет всеобщая мобилизация? Хроника событий на утро 6 апреля.
Что известно о расходах Украины на захоронение погибших военнослужащих

12:45 06.04.2026
 
© AP / Emilio MorenattiМогилы погибших украинских военных
Украина с 2022 года должна была потратить не менее 19 млрд гривен на захоронение 1,3 млн погибших военнослужащих. Об этом 6 апреля сообщило издание RT на русском
Как отмечается в публикации, в пересчете на российскую валюту речь идет почти о 35 млрд рублей. Такой расчет сделан исходя из компенсации в 15 тыс. гривен на каждого погибшего. При этом затраты на погребение украинских военных росли вместе с потерями из года в год.
За четыре года на погребальные услуги Украина потратила в пересчете на рубли около 2,5 млрд. Это на 1,3 млрд больше, чем за период с 2016 по 2021 год.
Большая часть тендеров на перевозку и захоронение тел приходится на Днепропетровскую область. При этом в подконтрольном Киеву Запорожье пик таких расходов пришелся на 2023 год, что, как утверждается, совпало с провалом летнего контрнаступления ВСУ.
В зависимости от региона стоимость захоронения составляет от 13 тыс. до 20 тыс. рублей в пересчете. Кроме того, когда ритуальные бюро завышали цены на услуги и делили разницу с чиновниками.
На этом фоне украинские власти из-за высоких потерь вынуждены экономить на захоронении военнослужащих. В частности, если расходы берет на себя местная власть, компенсации родственникам могут не выплачиваться.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев не знает, кем воевать завтра: Украину ждет всеобщая мобилизация? Хроника событий на утро 6 апреля.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
