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МИД РФ пообещал Польше "болезненный ответ" за посягательства на генконсульство в Гданьске
МИД РФ пообещал Польше "болезненный ответ" за посягательства на генконсульство в Гданьске - 14.06.2026 Украина.ру
МИД РФ пообещал Польше "болезненный ответ" за посягательства на генконсульство в Гданьске
Россия предупредила о "болезненных ответных мерах" в случае любых посягательств на её дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов
2026-06-14T11:37
2026-06-14T11:37
2026-06-14T11:37
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андрей климов
мид
польша
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Москва жёстко отреагировала на претензии польской стороны к российской дипломатической недвижимости. В интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов предупредил, что любые попытки посягательства на российские объекты в Польше, включая здание генерального консульства в Гданьске, повлекут "болезненные ответные меры"."Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры", — заявил Климов.Дипломат выразил уверенность, что польские власти осознают возможные последствия, а заявления местных чиновников, скорее всего, рассчитаны на внутриполитическую сцену. Он также подчеркнул, что Россия владела недвижимостью в Гданьске задолго до того, как город после Второй мировой войны стал частью возрождённого при помощи СССР польского государства.Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в декабре 2024 года по решению Варшавы. Само здание является российской государственной собственностью, полученной в бессрочное и безвозмездное пользование, пояснял ранее временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заместитель мэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявляла, что России будет предложено передать здание польской стороне, а в случае отказа планируется подать иск.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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россия, новости, андрей климов, мид, польша, москва, украина.ру
Россия, Новости, Андрей Климов, МИД, Польша, Москва, Украина.ру
МИД РФ пообещал Польше "болезненный ответ" за посягательства на генконсульство в Гданьске
Россия предупредила о "болезненных ответных мерах" в случае любых посягательств на её дипломатическую недвижимость в Польше, включая здание закрытого генконсульства в Гданьске. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов
Москва жёстко отреагировала на претензии польской стороны к российской дипломатической недвижимости. В интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов предупредил, что любые попытки посягательства на российские объекты в Польше, включая здание генерального консульства в Гданьске, повлекут "болезненные ответные меры".
"Польская риторика в плоскости претензий на российскую дипломатическую недвижимость хорошо известна. Если будут предприняты какие-либо посягательства на российские объекты в Польше, в том числе и на здание генерального консульства Российской Федерации в Гданьске, российская сторона будет вынуждена реализовать довольно болезненные ответные меры", — заявил Климов.
Дипломат выразил уверенность, что польские власти осознают возможные последствия, а заявления местных чиновников, скорее всего, рассчитаны на внутриполитическую сцену. Он также подчеркнул, что Россия владела недвижимостью в Гданьске задолго до того, как город после Второй мировой войны стал частью возрождённого при помощи СССР польского государства.
Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в декабре 2024 года по решению Варшавы. Само здание является российской государственной собственностью, полученной в бессрочное и безвозмездное пользование, пояснял ранее временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заместитель мэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявляла, что России будет предложено передать здание польской стороне, а в случае отказа планируется подать иск.
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