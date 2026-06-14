ВОЗ и вузы США привлекались к биолабораториям на Украине. Главное к этому часу - 14.06.2026 Украина.ру
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ВОЗ и вузы США привлекались к биолабораториям на Украине. Главное к этому часу
ВОЗ и вузы США привлекались к биолабораториям на Украине. Главное к этому часу - 14.06.2026 Украина.ру
ВОЗ и вузы США привлекались к биолабораториям на Украине. Главное к этому часу
К работе биолабораторий на Украине привлекались ВОЗ, американские вузы и ряд западных исследовательских центров, выяснили. Об этом и других новостях к этому часу 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-14T12:42
2026-06-14T12:42
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Изучив схемы связей в рассекреченном отчете аппарата директора Нацразведки США, СМИ выяснили, что при финансовой поддержке американского правительства украинские ученые изучали геномы высокопатогенного птичьего гриппа и других высокоинфекционных вирусов в лабораториях с особым режимом биозащиты.Коротко о других новостях:🟦 Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Военное министерство США не зря выгнало компанию по разработке моделей ИИ Anthropic.В марте Военное министерство фактически разорвало с Anthropic деловые связи. Пентагон хотел использовать продукцию компании "во всех законных целях", но ее руководство потребовало сделать два исключения — не применять их для массовой слежки внутри страны и для создания боевых роботов;🟦 Украина чувствует в себе всевластие, направляя БПЛА на цели в Крыму, но это очень скоро закончится, заявил ИС "Вести" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, регион в ближайшее время найдет способ сделать так, чтобы дроны ВСУ больше не смогли приблизиться к береговой черте;🟦 Израиль считает будущие договоренности между США и Ираном "плохим соглашением", но никак не может повлиять на процесс урегулирования, пишет Ynet.По словам источника портала, теперь Израиль "не в курсе событий", так как Трамп ведет диалог с другими странами. Американский лидер хочет заключить сделку с Ираном "любой ценой".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, воз, пит хегсет, украина.ру, израиль, михаил развожаев, дональд трамп, пентагон, украина
Новости, США, ВОЗ, Пит Хегсет, Украина.ру, Израиль, Михаил Развожаев, Дональд Трамп, Пентагон, Украина

ВОЗ и вузы США привлекались к биолабораториям на Украине. Главное к этому часу

12:42 14.06.2026
 
© Фото : Dragos Condrea/Freepik
- РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Dragos Condrea/Freepik
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К работе биолабораторий на Украине привлекались ВОЗ, американские вузы и ряд западных исследовательских центров, выяснили. Об этом и других новостях к этому часу 14 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Изучив схемы связей в рассекреченном отчете аппарата директора Нацразведки США, СМИ выяснили, что при финансовой поддержке американского правительства украинские ученые изучали геномы высокопатогенного птичьего гриппа и других высокоинфекционных вирусов в лабораториях с особым режимом биозащиты.
Коротко о других новостях:

🟦 Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Военное министерство США не зря выгнало компанию по разработке моделей ИИ Anthropic.

В марте Военное министерство фактически разорвало с Anthropic деловые связи. Пентагон хотел использовать продукцию компании "во всех законных целях", но ее руководство потребовало сделать два исключения — не применять их для массовой слежки внутри страны и для создания боевых роботов;
🟦 Украина чувствует в себе всевластие, направляя БПЛА на цели в Крыму, но это очень скоро закончится, заявил ИС "Вести" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, регион в ближайшее время найдет способ сделать так, чтобы дроны ВСУ больше не смогли приблизиться к береговой черте;
🟦 Израиль считает будущие договоренности между США и Ираном "плохим соглашением", но никак не может повлиять на процесс урегулирования, пишет Ynet.
По словам источника портала, теперь Израиль "не в курсе событий", так как Трамп ведет диалог с другими странами. Американский лидер хочет заключить сделку с Ираном "любой ценой".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июня
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