https://ukraina.ru/20260614/vokrug-bulgakova-antisemitizm-1079402043.html

"Вокруг Булгакова": антисемитизм

"Вокруг Булгакова": антисемитизм - 14.06.2026 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": антисемитизм

Тему антисемитизма Булгакова обычно поднимают еврейские (израильские) авторы, но, в общем-то не удивительно – для евреев эта тема болезненна и они обжёгшись на молоке дуют на воду. Удивительно, что эту же тему поднимают в, например, Украинском институте национальной памяти, усердно героизирующем погромщиков времён Гражданской войны

2026-06-14T12:00

2026-06-14T12:00

2026-06-14T12:00

"вокруг булгакова"

история

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троцкий

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антисемитизм

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Некогда автор статьи обедал в компании и одна из девушек заявила, что не любит свинину. Автор без всякой задней мысли процитировал Гоголя: "для чего же не любить свинины?" – без продолжения, которое конечно можно было бы расценить и как оскорбительное. За что удостоился гневной отповеди – я, дескать, не люблю свинину не потому, что еврейка, а потому что не люблю свинину. Это сообщение вызвало живейший интерес – присутствующие до этого полагали, что девушка еврейка только по мужу…Большая часть обвинений Булгакова в антисемитизме строится примерно на такой же базе – он прямо евреев ни в чём не обвиняет, но намекает же! А в дневниках и прямо указывает, что среди участников писательского клуба "Никитинские субботники" есть евреи (особенно интересно звучат эти обвинения на фоне опубликованных доносов в ОГПУ участников собраний клуба…)Иногда тексты сторонников версии антисемитизма Булгакова просто поражают воображение. Вот, например, что пишет некто Илья Ходорковский в "Еврейской панораме":"Есть антисемиты, верящие в "Протоколы сионских мудрецов" и прочий конспирологический бред. Антисемиты второго типа считают, что для еврея действует некий метафизический закон, по которому (цитирую Ж.-П. Сартра) "он должен творить зло при всех обстоятельствах, (…) во всех бедах общества прямо или косвенно должны быть виноваты евреи".Михаил Афанасьевич Булгаков исповедовал оба вида антисемитизма и в своих сочинениях последовательно создавал символический образ еврея, наделённого традиционными чертами того, кто в христианской мифологии олицетворял собой мировое зло".Основания? Да сколько угодно!Вот, например, у Булгакова многие отрицательные персонажи бриты. Ничтоже сумняшеся Ходорковский пишет: "моё объяснение этой странности таково: русский корень "брит" звучит так же, как ивритское слово, одно из значений которого – обряд обрезания (сокращение от "брит-мила")".Невероятная глубина мысли! Т.е., например, когда мастер первый раз является Ивану Бездомному он еврей (потому что брит), а, когда сутки спустя оказывается в ювелиршиной спальне у Воланда уже небритым, он… А что, так можно было?Или вот:"- Троцкого?- Да, это имя его которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон (Абадонна), а по-гречески Аполлион, что значит губитель".А Троцкий по национальности кто? То-то же!Кстати, с национальностью Воланда тоже не всё так однозначно:"Воланд выбрит, в его временной резиденции в Москве стоит семисвечник. Чтобы мало не показалось, Булгаков помещает на золотом портсигаре Воланда масонский знак – треугольник. (…) Для продления жизни дьявол использует человеческие кровь и голову, то есть проделывает то, в чём в Средние века обвиняли евреев".Простите за обильное цитирование откровенно шизофренического текста, но он даёт достаточно полное впечатление об аргументации сторонников версии об антисемитизме Булгакова. Если более кратко, то антисемитом является каждый нееврей, который использует слово "еврей", потому что тем самым он акцентирует внимание на национальности, что недопустимо. Тот же нееврей, который слова "еврей" не использует, тоже антисемит, потому что тем самым он отрицает факт Холокоста (тут мы иронизируем над еврейской пропагандой, но не можем не отметить, что в СССР на определённом этапе было принято писать о массовом уничтожении евреев не акцентируя внимания на национальности).В то же время, стоит указать на объективные факты, которые могут подводить к таким выводам.Для белогвардейской среды, описанной в первом романе писателя, действительно был характерен антисемитизм.С одной стороны, это проявление системного явления, характерного даже для интеллигентной публики на западе Российской империи, где славянское население находилось в тесном контакте с живущими за чертой оседлости евреями, раздражающими уже своей инаковостью. Правда, именно среди интеллигентной публики антисемитизм был преимущественно теоретическим, большее число погромов всё же совершили более тесно связанные с сельской Украиной петлюровцы и разномастные политизированные бандиты. Показателен тут другой киевлянин – Василий Шульгин, который, с одной стороны, написал антисемитскую книгу "За что мы их не любим?", но, с другой стороны, категорически выступил против антисемитов в "деле Бейлиса" (Иван Сикорский был более последователен, выдав "научное" заключение о "ритуальном убийстве").В этом отношении компания Турбиных (да и круг общения Булгакова в Киеве) была не совсем типична. В описании дома Турбиных еврей фигурирует только в виде иронической надписи (этого уже достаточно для обвинения в антисемитизме) на печных изразцах:"Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать под угрозой расстрела всякого товарища с лишением прав. Комиссар Подольского района. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер. 1918 года, 30-го января".Ещё более радикализировал ситуацию режиссёр Сергей Снежкин, у которого Алексея и Елену Турбиных играют евреи Константин Хабенский и Ксения Раппопорт (тут, правда, первоначальной была театральная постановка). Справедливости ради надо сказать, что оба – замечательные актёры, Хабенский почти идеально подходит по типажу к доктору Турбину, а сам по себе является большим любителем Булгакова и завсегдатаем его московского музея (автор его видел во дворе дома №10 по Большой Садовой).С другой стороны, это особенность периода Гражданской войны и общественной жизни СССР 1920-30-х годов, когда среди большевиков было непропорционально много евреев. Эта особенность объективная – евреи активно вписывались в революционное движение, протестуя против ограничений по национальному и религиозному признаку, а также будучи привлечены марксистским подходом к национальному вопросу. Игнорировать эту особенность было бы глупо, Булгаков её и не игнорировал…Соответственно в произведениях Булгакова много персонажей, которые представляют новую власть и, при этом, выглядят отрицательными.Самый яркий персонаж такого типа – управдом "Калабуховского дома" Швондер (в фильме Бортко его национальность подчёркнута яркой внешностью Романа Карцева). Человек занимает достаточно характерное общественное положение и, при этом, вызывает немного предсказуемую реакцию профессора Преображенского, хотя он, как интеллигентный человек, до подчёркивания швондеровской национальности не опускается.Отметим, что Швондер, выписанный Булгаковым в чёрных красках, на самом деле – положительный персонаж. Правда случилось это, кажется, помимо желания писателя – просто в силу его художественной честности.Во-первых, Швондер неплохой управдом. Во всяком случае домовое хозяйство функционирует нормально, несмотря на разруху. Профессор Преображенский не жжёт паркет, чтобы согреться (правда, в середине 20-х такого в Москве уже не было).Во-вторых, Швондер единственный, кто отнёсся к Шарикову по-человечески и помог ему социализироваться. Даже книжку почитать дал. Педагогические экзерсисы Преображенского оканчиваются провалом якобы по вине реципиента – он, дескать, стоит на самой низшей ступени развития…Ну и множество других персонажей, которых с той или иной степенью вероятности можно заподозрить в еврействе:- в "Дьяволиаде" – братья Кальсонеры;- в "Роковых яйцах" – Рокк (до революции он работал шпильманом, а в ранней редакции его жену зовут Дора);- в "Мастере и Маргарите" – вероятно Берлиоз (если уж его прототип – Леопольд Авербах) и уж совершенно наверняка – Каифа.Правда в последнем случае происходит затык – ведь Иешуа и Левий, которые персонажи по логике позитивные, тоже как бы таки да. Но для исследователя антисемитизма ничего нелогичного тут нет – "убийство Иешуа является центральным актом обряда черной магии" (которой по определению занимаются только евреи). Выкрутился типа – когда у евреев нет крови христианских младенцев, они пьют кровь младенцев еврейских…Для автора же главным показателем являются сцены расправы над евреями в романе и пьесе "Белая гвардия" (в "Дни Турбиных" сцена эта не вошла), а также в некоторых небольших произведениях. Процитирую добросовестную исследовательницу творчества Булгакова Мариэтту Омаровну Чудакову (она, кстати, как добросовестный человек, приводит слова соученика Булгакова, который утверждает, что в гимназии и университете тот плохо относился к евреям):"Невозможно написать так о смерти еврея, биологически будучи антисемитом. Булгаков понимал, что и русские офицеры – будущие белогвардейцы, и евреи (как поставщик армии Яков Фельдман – описание его убийства точно так же не оставляет сомнений в чувствах автора) – потенциальные жертвы петлюровцев. В "Белой гвардии" они – на одной стороне. (…) В Москве он увидел евреев не среди жертв, как в Киеве, а среди победителей. Это и есть фон его дневника и московских очерков-хроник, печатавшихся в "Накануне".Вы считаете, что этим тема исчерпана? Как бы ни так… С противоположной стороны находятся люди, может, недобросовестные, но находчивые. Крыть вроде бы нечем, но при отсутствии жести кроем дранкой: "Михаил Булгаков: антисемит, сочувствовавший евреям"…P.S.: Третья жена Булгакова Елена Сергеевна в девичестве носила фамилию Нюренберг, а отца её звали Сергей Маркович. Автор может обосновать этот факт с точки зрения антисемитизма Булгакова, но почему-то не хочет.

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