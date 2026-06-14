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Стармер приказал военным остановить российский танкер в Ла-Манше

Стармер приказал военным остановить российский танкер в Ла-Манше - 14.06.2026 Украина.ру

Стармер приказал военным остановить российский танкер в Ла-Манше

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился перехватить нефтяной танкер, который, по его словам, принадлежит российскому "теневому флоту" и пытался пройти через Ла-Манш. Об этом он сообщил в соцсети X

2026-06-14T10:45

2026-06-14T10:45

2026-06-14T10:45

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Великобритания перехватила нефтяной танкер, который Лондон считает частью так называемого "теневого флота" России. Инцидент произошёл в Ла-Манше."В первые часы этого утра я поручил нашим вооружённым силам перехватить нефтяной танкер "теневого флота", пытавшийся пройти через Ла-Манш", — написал премьер-министр Кир Стармер в соцсети X.Глава британского правительства поблагодарил военных и сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в проведении операции. Подробности о самом судне и его дальнейшей судьбе пока не раскрываются.Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о планах ввести новые санкции, которые позволят задерживать суда с российской нефтью в Средиземном море. По её словам, российская нефть представляет угрозу, однако она не уточнила, какую именно. При этом неясно, как страны Евросоюза отнесутся к этой инициативе, поскольку у ЕС нет собственного флота для подобных операций.Напомним, что само понятие "теневой флот" используется западными политиками для обозначения судов, не имеющих британской страховки.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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