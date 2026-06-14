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Прорыв Франции на российском винном рынке: страна впервые за 11 лет вошла в пятерку лидеров

Прорыв Франции на российском винном рынке: страна впервые за 11 лет вошла в пятерку лидеров - 14.06.2026 Украина.ру

Прорыв Франции на российском винном рынке: страна впервые за 11 лет вошла в пятерку лидеров

В первом квартале 2026 года российские компании импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии. При этом Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку крупнейших поставщиков. Об этом 14 июня сообщает РИА Новости

2026-06-14T11:48

2026-06-14T11:48

2026-06-14T11:48

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Российский рынок вина продолжает демонстрировать изменения в структуре импорта. Как выяснили в РИА Новости, в январе–марте 2026 года лидером по поставкам вин в Россию осталась Италия. Экспорт из этой страны достиг 52,9 млн долларов, увеличившись за год на две трети.Второе и третье места, как и годом ранее, заняли Грузия (32,7 млн долларов, рост на 18,4%) и Латвия (25,7 млн долларов, рост на 1,1%).Четвертую строчку сохранила за собой Польша, которая отправила в РФ почти 18,8 млн долларов — вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.Главная сенсация рейтинга — возвращение Франции в топ-5 впервые с 2015 года. Пятая республика вытеснила из пятерки Португалию, поставив вина на 10,6 млн долларов. Это в 14,4 раза больше, чем 732 тысячи долларов в первом квартале 2025 года.Следом за первой пятёркой расположились Чили с поставками на 10,3 млн долларов, Испания — 9,2 млн), Португалия — 8,9 млн, Германия — 7,5 млн. Замкнула десятку Южная Африка, чьи поставки взлетели в 4,4 раза — до 2,1 млн долларов.Кроме того, отметку в 1 млн долларов превысили поставки из Литвы (1,7 млн), Австрии (1,6 млн), Сербии (1,14 млн), Аргентины (1,07 млн), а также Армении (1,6 млн по расчётам РИА Новости).Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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