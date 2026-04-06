ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00

ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00 - 06.04.2026 Украина.ру

ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00

ФСБ предотвратила покушение на жизнь крупного чиновника Курской области. Силовики задержали местного жителя, контактирующего с ГУР: он забирал из тайника бомбу. Израиль оказался бессилен против иранских ракет, которые активно пробивают систему ПРО: разрушения - по всей стране. ВСУ открыли настоящую охоту на мирных жителей ДНР и Херсонской области

2026-04-06T13:00

2026-04-06T13:00

2026-04-06T13:26

Украина продолжает охоту на крупных российских чиновников ФСБ задержала мужчину, который по заданию украинской разведки планировал теракт в отношении высокопоставленного чиновника Курской области, заявила спецслужба."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1974 г.р., планировавшего подготовку террористического акта в отношении одного из высокопоставленных представителей органов власти Курской области", — говорится в сообщении.Уроженец Ладыжина Винницкой области Украины, проживающий в Курской области, контактировал с ГУР Минобороны Украины "для сбора и передачи противнику сведений о региональных объектах военной и гражданской инфраструктуры".По указанию разведки он начал подготовку теракта против высокопоставленного чиновника. В частности, он наблюдал за обстановкой рядом со зданием областного правительства "с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства"."Полученные сведения, фото- и видеозаписи посредством иностранного мессенджера Telegram он направил противнику", — заявила спецслужба.ФСБ уже обнародовала кадры допроса задержанного."Сделал фото с разных сторон здания администрации, видео сделал. Отправил украинской стороне", - говорит он.Диверсанта схватили, когда он попытался забрать бомбу из тайника. Задержанному грозит пожизненный срок.Напомним, в пятницу ФСБ России предотвратила теракт в отношении крупного российского чиновника в Москве: его хотели взорвать у входа в бизнес-центр.Военный эксперт, ветеран боевых действий, Олег Шаландин, между тем, считает, что Россия не станет перенимать у спецслужб Украины тактику террора и охотиться на лидеров киевского режима."За этими людьми стоит еще очень большая пирамида, которая расширяется к низу, к основанию. И устранение одного или двух человек, пусть даже самых первых лиц, не приведет к тому, что проблема будет решена", - заявил эксперт в интервью "Царьград".Израиль получает ответ за агрессию против ИранаСпасатели продолжают поиски людей под завалами после ракетного удара по жилому дому в Хайфе на севере Израиля. Об этом сообщает издание The Times of Israel.По данным пожарно-спасательной службы города, четыре человека могут находиться под обломками здания, в которое попала иранская баллистическая ракета.Издание отмечает, что спасательные работы осложнены масштабными разрушениями и сложностью разбора конструкций.После обстрела Хайфы за медицинской помощью обратились не менее девяти человек.В последние дни Вооруженные силы Ирана нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в израильской Хайфе. По данным издания NourNews, Иран атаковал промышленный район города совместно с ливанским движением "Хезболла". В результате удара загорелся топливный резервуар. Кроме того, обстрелу подвергся порт Хайфы.Также были зафиксированы удары по промышленным объектам оружейной компании Rafael Advanced Defense Systems в Хайфе и технологической Israel Aerospace Industries рядом с аэропортом Бен-Гурион в Израиле.Новая иранская тактика с применением кассетных боеголовок для ударов по Израилю за пять недель поставила под угрозу эшелонированную ПРО и ускорила расход дорогих перехватчиков, пишет американское издание The War ZoneИранские удары баллистическими ракетами с кассетными боеголовками по Израилю стали одним из ключевых эпизодов конфликта, сообщает издание. По его данным, примерно за пять недель Тегеран выпустил свыше 500 ракет, из них не менее 30 несли кассетные заряды, впервые массово примененные еще в прошлогодней 12-дневной войне. Эксперты отмечают, что такие боеголовки обходят израильский комплекс "Праща Давида" и другие системы ПРО."Система противовоздушной и противоракетной обороны еврейского государства оказалась недостаточно эффективной. И прилеты иранских баллистических ракет показали, что Израиль уязвим от воздействия данного вида оружия и не способен герметично обеспечить защиту воздушного пространства своей страны", - заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Военная хроникаУкраинские операторы БПЛА ведут охоту на оставшихся в Красноармейске (ДНР) мирных жителей. Гражданские являются одной из приоритетных целей ВСУ в городе. Об этом сообщили в силовых структурах российским информационным агентствам."Сейчас противник активно охотится на тех мирных жителей, которые остались в Красноармейске. Речь идет о FPV-дронах, для которых гражданские - это приоритетная цель", - сообщают источники информагентств.Также ВСУ охотятся на мирных жителей Херсонской области. На выходных беспилотники атаковали молоковоз и несколько школ. Об этом сообщил 6 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сальдо уточнил, что, помимо этого, были повреждены частные жилые дома в Великих Копанях, Нововладимировке и Новофедоровке, Князе-Григорьевке, Горностаевке, Малокаховке и Михайловке, гаражи и автомобили в Большой Кардашинке, легковые автомобили в Новой Каховке, Таврийске, Днепрянах, Горностаевке и Каховке."За минувшие выходные в результате террористических атак киевского режима погибла одна мирная жительница, 12 человек получили ранения", - написал он в своем телеграм-канале.

израиль

хайфа

иран

Никита Миронов

Никита Миронов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

эксклюзив, израиль, хайфа, иран, владимир сальдо, фсб, вооруженные силы украины, telegram, хроники, украина.ру