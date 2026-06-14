https://ukraina.ru/20260614/premer-latvii-progovorilsya-o-sekretnom-plane-borby-s-bpla-ukrainy-1080179985.html

Премьер Латвии проговорился о секретном плане борьбы с БПЛА Украины

Премьер Латвии проговорился о секретном плане борьбы с БПЛА Украины - 14.06.2026 Украина.ру

Премьер Латвии проговорился о секретном плане борьбы с БПЛА Украины

Латвийское правительство утвердило секретное решение, касающееся украинских беспилотников, залетающих на территорию республики. Об этом в интервью телеканалу Delfi TV рассказал премьер-министр Андрис Кулбергс

2026-06-14T11:24

2026-06-14T11:24

2026-06-14T11:24

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Власти Латвии приняли секретное техническое решение, связанное с украинскими беспилотниками, которые всё чаще нарушают воздушное пространство страны. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс."Это секретная информация, и её нельзя разглашать, но я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы", — заявил Кулбергс.По его словам, если бы это решение реализовали на практике, оно дало бы больше возможностей для предотвращения появления дронов в воздушном пространстве Латвии. Премьер также пояснил, что именно поэтому Рига быстро подписала соответствующее соглашение с Киевом, и практическая работа уже ведётся.10 июня по итогам переговоров с Владимиром Зеленским Кулбергс заявил, что в Латвию пригласят группу украинских специалистов якобы для борьбы с БПЛА.В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских беспилотников на территории стран Балтии. В понедельник Вооружённые силы Латвии сообщили, что истребители НАТО сбили один из таких дронов над республикой.

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новости, нато, владимир зеленский, латвия, украина, россия