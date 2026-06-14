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Трамп пригрозил противникам секретным "дискобомбулятором"
Трамп пригрозил противникам секретным "дискобомбулятором" - 14.06.2026 Украина.ру
Трамп пригрозил противникам секретным "дискобомбулятором"
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social картинку с угрозой применить некое секретное оружие под названием "дискобомбулятор" в отношении противников
2026-06-14T11:08
2026-06-14T11:08
2026-06-14T11:08
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Дональд Трамп вновь удивил публику необычным заявлением. На этот раз президент США разместил в своей соцсети Truth Social изображение, на котором он стоит на палубе авианосца с биноклем в руках, наблюдая за американскими кораблями и истребителями.Сопровождающий картинку текст гласил: "Вас дискобомбулируют". При этом Трамп не уточнил, кому именно адресовано это послание и что представляет собой загадочный "дискобомбулятор".В начале июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для любой страны Западного полушария Соединённые Штаты могут быть либо величайшим другом, либо самым грозным врагом.Тем временем в Москве оценивают отношения с Вашингтоном сдержанно. В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не питает иллюзий в отношениях с США и учитывает возможность радикальных изменений их позиции. По его словам, нынешний этап российско-американских отношений можно охарактеризовать как "возвращение к нормальности".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Дональд Трамп, МИД, Украина.ру, Марко Рубио, Сергей Лавров, Москва, Россия, США
Трамп пригрозил противникам секретным "дискобомбулятором"
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social картинку с угрозой применить некое секретное оружие под названием "дискобомбулятор" в отношении противников
Дональд Трамп вновь удивил публику необычным заявлением. На этот раз президент США разместил в своей соцсети Truth Social изображение, на котором он стоит на палубе авианосца с биноклем в руках, наблюдая за американскими кораблями и истребителями.
Сопровождающий картинку текст гласил: "Вас дискобомбулируют". При этом Трамп не уточнил, кому именно адресовано это послание и что представляет собой загадочный "дискобомбулятор".
В начале июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для любой страны Западного полушария Соединённые Штаты могут быть либо величайшим другом, либо самым грозным врагом.
Тем временем в Москве оценивают отношения с Вашингтоном сдержанно. В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не питает иллюзий в отношениях с США и учитывает возможность радикальных изменений их позиции. По его словам, нынешний этап российско-американских отношений можно охарактеризовать как "возвращение к нормальности".
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