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NYT: в США и Канаде набирают обороты движения за отделение регионов

NYT: в США и Канаде набирают обороты движения за отделение регионов - 14.06.2026 Украина.ру

NYT: в США и Канаде набирают обороты движения за отделение регионов

В различных регионах Соединённых Штатов и Канады растёт популярность инициатив по выходу из состава этих стран. Об этом сообщает газета New York Times

2026-06-14T11:30

2026-06-14T11:30

2026-06-14T11:30

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Идеи отделения штатов от США и провинций от Канады набирают силу. Как пишет New York Times, в период, когда даже перспективы политического диалога кажутся маловероятными, движения по перекройке границ и объединению близких по духу регионов всё чаще выходят на первый план.Среди наиболее заметных проектов — инициатива по созданию страны Каскадия, которая должна объединить американские штаты Калифорния, Орегон и Вашингтон, а также канадскую провинцию Британская Колумбия. Организатор этого движения Эндрю Энгельсон заявил изданию, что планирует вынести вопрос об отделении от США на голосование в 2028 году в штатах Вашингтон и Орегон.NYT также выделяет другие подобные планы — в Техасе, Калифорнии, Нью-Мексико и ряде других штатов.Напомним, что в конце мая премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит объявила о намерении провести в октябре референдум, на котором жителям предложат ответить на вопрос о возможном отделении провинции от Канады.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре МИД всё отрицает, фон дер Ляйен против Каллас. Хроника событий на утро 14 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, канада, сша, new york times, мид, вашингтон, украина.ру