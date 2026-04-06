Ядерная война XXI века: кто, как и зачем может применить ядерное оружие

СВО на Украине и американская операция в Иране, при всех идеологических и практических различиях, обозначили общую проблему – позиционный тупик, подобный тому, в котором оказались армии во время Первой Мировой войны. В поисках выхода из тупика взгляды экспертов останавливаются на том, на чём останавливать его не стоило бы – на ядерном оружии

2026-04-06T16:36

Ядерное оружие вообще-то логично было бы называть всё же не оружием, а средством массового уничтожения. Тем не менее, изначально оно разрабатывалось для решения военных задач и сейчас видится именно в таком качестве. Однако волшебной палочкой оно всё же не является, так что задуматься о концепции его использования всё же есть смысл.Для начала вспомним, как виделось применение ядерного орудия в предыдущую эпоху.Стратегическое оружие вообще было предназначено не для использования, а для сдерживания – его применение с 60-х годов автоматически означало нанесение противнику неприемлемого ущерба. Уже в 70-х годах ситуация со сдерживанием стала абсурдной – независимо от научности концепции "ядерной зимы" нанести противнику неприемлемый ущерб можно было, взорвав все запасы ядерного орудия на своей территории…Рейгановская Стратегическая оборонная инициатива, а, возможно, и трамповский "Золотой купол", задумывались для преодоления позиционного тупика в сфере применения стратегических ядерных вооружений, но, по указанной выше причине, оказались мертворождёнными. Впрочем, "Золотой купол" скорее всего будет строиться в расчёте на отражение атак со стороны условного Ирана или КНДР.На тактическом уровне применение ядерного оружия мыслилось для компенсации преимущества противника в чём-нибудь. НАТО предполагало использовать ТЯО для отражения рывка советских танковых армий к Ла-Маншу, а СССР – против авианосных ударных групп в Северной Атлантике и, может быть, для отражения НАТОвского наступления в Европе или же для прорыва НАТОвской обороны там же.Применение ТЯО странами НАТО мыслилось в рамках концепции ограниченной ядерной войны – когда применение ТЯО не перерастает в применение СЯО. В СССР эту концепцию не признавали и в общем-то совершенно логично – непонятно, где проходит грань между применением ТЯО и СЯО, особенно в условиях, когда размещённые в Европе средства средней дальности достигали основных административно-промышленных центров СССР. "Томогавки" и "Першинг-2" с советской точки зрения были средством стратегическим, в отличие от советских ракет средней дальности, которые территории США не достигали (разве что с Чукотки).Кстати, концепцию ОЯВ в СССР осуждали, но крупные наступательные операции в Европе всё же планировали, хотя совершенно непонятно, в чём смысл танковых прорывов в радиоактивных руинах и как его в принципе можно осуществить в условиях физического отсутствия тыла, уже уничтоженного американским ядерным ударом.Израиль в противостоянии с арабами реализовать концепцию ОЯВ теоретически мог (но даже в теории существовал риск эскалации с участием СССР и США) – просто потому, что из его противников ядерное оружие было разве что у Пакистана, но он далеко и бомба у него появилась только в 1998 году. Для Израиля же применение ядерного оружия была последний раз актуально в 1973 году – во время "Войны Судного дня", которая началась для израильтян крайне неудачно.Сейчас возможность применения ядерного оружия против ядерной державы видится примерно так же. Совсем иное дело – возможность применения ядерного оружия против неядерного государства. Формально это запрещено Договором о нераспространении ядерного оружия, но относительно его действенности и раньше были сомнения – похоже, что от идеи его применения во Вьетнаме отказались вовсе не потому, что убоялись протестов со стороны СССР.Если говорить об актуальных ныне конфликтах, то там ситуация принципиально разная.В случае с СВО применение ТЯО смысла категорически не имеет. На поле боя целей для ТЯО просто нет. Кстати, в Афганистане – что для СССР, что позже для США, целей для ТЯО тоже не было, правда, там войска сверхдержав находились по приглашению законных правительств, которые согласия на использование ТЯО не дали бы.За пределами поля боя возможно нанесение ударов по инфраструктурным объектам (авиабазы, мосты, Бескидский туннель и т.п.), но тут куча ограничений – фактически речь идёт о территории, на которую Россия может претендовать (по факту того, что она уже входила в состав России ранее), населена родственным народом, да и происходит всё слишком близко от границ России. Впрочем, ядерные заряды малой мощности сравнительно "чистые" в смысле радиоактивности – гораздо чище хиросимской бомбы, а с Чернобылем любое ядерное оружие находится в разных весовых категориях (если не говорить о мифической "кобальтовой бомбе"). Паника, конечно, возникнет, но и мотивация украинцев воевать дальше возрастёт. Ну и о внешнеполитических последствиях забывать не стоит – благожелательный нейтралитет Китая и Индии увязан с неприменением Россией ядерного оружия.В случае с ситуацией в Иране это всё не работает.Во-первых, США глубоко безразличны Иран, иранцы и проблемы экологии Персидского залива. Радиоактивный пепел будет сыпаться не на Вашингтон, а на Абу-Даби. Да и возможные ответные удары территории США не достигнут.Во-вторых, целей для американского ТЯО там предостаточно – подземные ракетные базы и урановые заводы, до которых обычными вооружениями не достучишься (кстати, не факт, что достучишься и с ядерным, но можно будет заблокировать подъездные пути и исключить их нормальную эксплуатацию таким образом).В-третьих, разрушение заодно и нефтяной составляющей иранского потенциала Трампа не так, чтобы особенно пугало – если иранскую нефть нельзя украсть, то пусть она не достаётся никому. Мировой топливный кризис США угрожает в сравнительно малой степени.В-четвёртых, маловероятно, что США так уж пугают внешнеполитические последствия такого шага – те же Индия и Китай заинтересованы в США не меньше, чем США в них. Саудиты, конечно, обидятся, но Трамп уже рассказал, что он думает об их обидах.В общем, вероятность применения ядерного оружия в региональных конфликтах весьма высока, но в основном – со стороны США. Великобритания и Франция просто не имеют сейчас глобальных интересов, которые можно было бы реализовать при помощи ядерного оружия.Ну и ещё один возможный сценарий – применение ядерного оружия формально неядерной страной (Украиной, например), с целью расшатать шатаемое. Несмотря на то, что всем очевидно, что Украина может пойти на такую авантюру не сама по себе, а с подачи зарубежных акторов, очевидно, что наносить ответный удар по центрам принятия решений в Вашингтоне и Лондоне никто не будет. Украине, понятно, придётся плохо, но заказчиков такой провокации это не интересует.В заключение следует сказать, что применение ядерного оружия не является выходом из позиционного тупика в собственном смысле слова. На поле боя всё остаётся без изменений – сама война приобретает другую форму. А на каждый тупиковый конфликт ядерных бомб не напасёшься.О возможных сценариях "нейтрализации" ядерного оружия можно прочитать в статье Василия Стоякина "Быстрый глобальный удар": как США обнуляют ядерное оружие"

https://ukraina.ru/20250129/1060662654.html

https://ukraina.ru/20260401/yadernaya-zima-neodnoznachnaya-gipoteza-i-strannaya-sudba-odnogo-iz-e-avtorov-1077368456.html

https://ukraina.ru/20260226/ogranichennaya-yadernaya-voyna-k-chemu-nas-podtalkivayut-parizh-i-london--1076103935.html

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

