https://ukraina.ru/20260615/postradala-lavra-unichtozhen-samyy-sovremennyy-terminal-novoy-pochty-vs-rf-udarili-po-10-rayonam-kieva-1080208807.html

Пострадала лавра, уничтожен самый современный терминал "Новой почты". ВС РФ ударили по 10 районам Киева

Пострадала лавра, уничтожен самый современный терминал "Новой почты". ВС РФ ударили по 10 районам Киева - 15.06.2026 Украина.ру

Пострадала лавра, уничтожен самый современный терминал "Новой почты". ВС РФ ударили по 10 районам Киева

Минувшей ночью мощные взрывы раздавались почти во всех районах Киева, часть города осталась без света, передает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T10:28

2026-06-15T10:28

2026-06-15T10:28

киев

россия

киево-печерская лавра

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Украинские СМИ жалуются, что российские военные атаковали украинскую столицу около часа ночи, удары затронули объекты инфраструктуры и энергосистемы.По предварительным данным, в северной части города без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов. Российские телеграм-каналы пишут, что из-за работы украинской ПВО пострадала Киево-Печерская лавра: там загорелась кровля Успенского собора. Этот монастырь, основанный в XI веке, считается одной из древнейших обителей Киевской Руси и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Телеграм-канал "Mash" указывает, что удары пришлись сразу по десяти районам Киева. Ракеты поразили завод "Арсенал" — одно из ключевых предприятий украинского ВПК. Также удары пришлись по заводу "Викадо" в Жулянах. Предприятие разрабатывает и ремонтирует аэродромную технику, включая оборудование для обслуживания самолётов. Кроме прочего, ВС РФ атаковали Киевский ремонтно-механический завод. Предприятие занимается металлообработкой и восстановлением спецтехники, которую используют в том числе для инженерных работ на прифронтовых территориях.Вражеские паблики сетуют, что в результате ночного удара в Киеве был уничтожен самый современный терминал "Новой почты" в Жулянах.Ранее в понедельник Минобороны России сообщило, что российские военные в ответ на теракты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Также россияне нанесли удары по военным аэродромам, территориальным центрам комплектования ВСУ, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Подробнее - в материале ВС РФ ударили по целям на Украине. Новости СВО на сайте Украина.ру.

киев

россия

киево-печерская лавра

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киев, россия, киево-печерская лавра, украина.ру, юнеско, впк, сво, спецоперация