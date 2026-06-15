https://ukraina.ru/20260615/kak-kharkovchanin-dyachenko-obmenyal-tatarskoe-sedlo-na-zheleznuyu-dorogu-dlya-kazani---kraeved-shishkin-1080234446.html

Как харьковчанин Дьяченко обменял татарское седло на железную дорогу для Казани - краевед Шишкин

Как харьковчанин Дьяченко обменял татарское седло на железную дорогу для Казани - краевед Шишкин - 15.06.2026 Украина.ру

Как харьковчанин Дьяченко обменял татарское седло на железную дорогу для Казани - краевед Шишкин

Единое пространство, которое составляли страны СССР, сохранилось в наследии и на Украине, и в России. И Казань — не исключение. Даже во время СВО там помнят... Украина.ру, 15.06.2026

2026-06-15T18:22

2026-06-15T18:22

2026-06-15T18:22

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казань

ссср

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Единое пространство, которое составляли страны СССР, сохранилось в наследии и на Украине, и в России. И Казань — не исключение. Даже во время СВО там помнят украинцев, которые внесли вклад в развитие города.

казань

ссср

украина

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