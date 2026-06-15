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Россия победила в международном арбитраже по правам в морях

Россия победила в международном арбитраже по правам в морях - 15.06.2026 Украина.ру

Россия победила в международном арбитраже по правам в морях

Арбитраж в Гааге отверг требование Киева признать нарушением международного права провозглашение Россией суверенитета над всем Азовским морем, проинформировали в МИД РФ. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T17:57

2026-06-15T17:57

2026-06-15T17:57

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РФ победила в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, также потерпели крах попытки оспорить суверенитет РФ над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами.24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции привело к резкому обострению отношений между Россией и западными странами.В ответ западные государства ввели против России несколько масштабных пакетов санкций. Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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