Председатель Морской коллегии России выступил с важными заявлениями - 15.06.2026 Украина.ру
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Председатель Морской коллегии России выступил с важными заявлениями
Председатель Морской коллегии России выступил с важными заявлениями - 15.06.2026 Украина.ру
Председатель Морской коллегии России выступил с важными заявлениями
Председатель Морской коллегии Николай Патрушев сделал ряд важных заявлений. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-15T18:07
2026-06-15T18:07
новости
россия
европа
калининградская область
николай патрушев
владимир зеленский
украина.ру
нато
вмс украины
минирование
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🟦 Патрушев заявил, что в портах Европы могут ставить магнитные мины на направляющиеся в российские порты суда.🟦 Также помощник президента РФ отметил важность противостояния диверсиям:"Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах", - сказал он.🟦 Западные стратеги надеются заблокировать российский флот в морских базах, вынудить с потерями прорывать блокаду, этого нельзя допустить;🟦 Нужно понимать, что Запад готовится не просто к блокаде. Судя по поступающей информации, прорабатываются сценарии вплоть до превентивных ударов по нашим базам. Поэтому важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии;🟦 Военные угрозы в адрес Калининградской области могут выдвигать патологически ненормальные люди;🟦 Вильнюс, угрожая Калининградской области, хочет склонить к военной авантюре всю Европу;🟦 Военно-морскому флоту РФ не нужно ждать появления сил НАТО у морских границ России - необходимо самим действовать активно, оказываться под носом у вероятного противника.Тем временем Россия победила в международном арбитраже по правам в моряхТакже стало известно, что Украина продолжает собирать плавающую рухлядьБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, европа, калининградская область, николай патрушев, владимир зеленский, украина.ру, нато, вмс украины, минирование
Новости, Россия, Европа, Калининградская область, Николай Патрушев, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАТО, ВМС Украины, минирование

Председатель Морской коллегии России выступил с важными заявлениями

18:07 15.06.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии МВД России
Заседание коллегии МВД России - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Председатель Морской коллегии Николай Патрушев сделал ряд важных заявлений. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру
🟦 Патрушев заявил, что в портах Европы могут ставить магнитные мины на направляющиеся в российские порты суда.

🟦 Также помощник президента РФ отметил важность противостояния диверсиям:
"Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах", - сказал он.
🟦 Западные стратеги надеются заблокировать российский флот в морских базах, вынудить с потерями прорывать блокаду, этого нельзя допустить;

🟦 Нужно понимать, что Запад готовится не просто к блокаде. Судя по поступающей информации, прорабатываются сценарии вплоть до превентивных ударов по нашим базам. Поэтому важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии;

🟦 Военные угрозы в адрес Калининградской области могут выдвигать патологически ненормальные люди;

🟦 Вильнюс, угрожая Калининградской области, хочет склонить к военной авантюре всю Европу;

🟦 Военно-морскому флоту РФ не нужно ждать появления сил НАТО у морских границ России - необходимо самим действовать активно, оказываться под носом у вероятного противника.
Тем временем Россия победила в международном арбитраже по правам в морях
Также стало известно, что Украина продолжает собирать плавающую рухлядь
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июня
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