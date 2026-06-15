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Председатель Морской коллегии России выступил с важными заявлениями

Председатель Морской коллегии России выступил с важными заявлениями - 15.06.2026 Украина.ру

Председатель Морской коллегии России выступил с важными заявлениями

Председатель Морской коллегии Николай Патрушев сделал ряд важных заявлений. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-15T18:07

2026-06-15T18:07

2026-06-15T18:07

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🟦 Патрушев заявил, что в портах Европы могут ставить магнитные мины на направляющиеся в российские порты суда.🟦 Также помощник президента РФ отметил важность противостояния диверсиям:"Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах", - сказал он.🟦 Западные стратеги надеются заблокировать российский флот в морских базах, вынудить с потерями прорывать блокаду, этого нельзя допустить;🟦 Нужно понимать, что Запад готовится не просто к блокаде. Судя по поступающей информации, прорабатываются сценарии вплоть до превентивных ударов по нашим базам. Поэтому важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, способность противостоять всему спектру угроз, включая беспилотники, кибератаки и, конечно, диверсии;🟦 Военные угрозы в адрес Калининградской области могут выдвигать патологически ненормальные люди;🟦 Вильнюс, угрожая Калининградской области, хочет склонить к военной авантюре всю Европу;🟦 Военно-морскому флоту РФ не нужно ждать появления сил НАТО у морских границ России - необходимо самим действовать активно, оказываться под носом у вероятного противника.Тем временем Россия победила в международном арбитраже по правам в моряхТакже стало известно, что Украина продолжает собирать плавающую рухлядьБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пока Зеленский разыгрывает российский след после удара "Patriot", НАТО готовится атаковать. Итоги 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, европа, калининградская область, николай патрушев, владимир зеленский, украина.ру, нато, вмс украины, минирование