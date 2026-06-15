https://ukraina.ru/20260615/ukraina-prodolzhaet-sobirat-plavayuschuyu-rukhlyad-1080236374.html
Украина продолжает собирать плавающую рухлядь
Украина продолжает собирать плавающую рухлядь - 15.06.2026 Украина.ру
Украина продолжает собирать плавающую рухлядь
Украине передали пятый противоминный корабль типа Alkmaar. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на Sputnik Ближнее Зарубежье
2026-06-15T17:48
2026-06-15T17:48
2026-06-15T17:48
новости
украина
британия
ближнее зарубежье
sputnik
украина.ру
вмс украины
всу
минобороны украины
военная помощь украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102818/39/1028183942_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e9b46e61f296e2a74d2149a6e6eecf6a.jpg
"Ранее Британия передала Украине корабли класса Sandown — "Черкассы" и "Чернигов", а Бельгия и Нидерланды — корабли класса Alkmaar — "Мелитополь" и "Мариуполь", — рассказал командующий ВМСУ Алексей Неижпапа*.До Украины этот флот доберётся нескоро, если доберётся вообще. Сейчас они находятся в Британии, где несколько лет идет "слаживание экипажа".*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разрушения в Киеве, ультиматум Украине, отправка Мерца на пенсию. Хроника событий на 13:00 15 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
британия
ближнее зарубежье
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102818/39/1028183942_147:0:1280:850_1920x0_80_0_0_2c7d9cf0139073cd5d311045f59c60a0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, британия, ближнее зарубежье, sputnik, украина.ру, вмс украины, всу, минобороны украины, военная помощь украине
Новости, Украина, Британия, Ближнее зарубежье, Sputnik, Украина.ру, ВМС Украины, ВСУ, Минобороны Украины, военная помощь Украине
Украина продолжает собирать плавающую рухлядь
Украине передали пятый противоминный корабль типа Alkmaar. Об этом сообщает 15 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на Sputnik Ближнее Зарубежье