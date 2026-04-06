"Начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой": Казаков о защите граждан России за рубежом - 06.04.2026 Украина.ру
"Начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой": Казаков о защите граждан России за рубежом
"Начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой": Казаков о защите граждан России за рубежом - 06.04.2026 Украина.ру
"Начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой": Казаков о защите граждан России за рубежом
В России есть закон о предоставлении президенту права задействовать вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом. Речь идет о конкретных людях с российским паспортом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2026-04-06T14:02
2026-04-06T14:02
Комментируя правовые механизмы защиты россиян за границей, Казаков обратил внимание на закон, который в России пока недооценивают. "И тут я бы хотел об одном законе, который у нас пока недооценили – о предоставлении президенту права задействовать вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом. Не для защиты национальных интересов. Не для защиты соотечественников. Все это абстрактные понятия. В данном случае речь идет о конкретной категории людей – гражданах России. Вплоть до одного человека", — пояснил эксперт.По словам Казакова, людей с российскими паспортами по всему миру очень много, начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой. "Причем в Прибалтике они не только живут, но и в тюрьме сидят. И в США они в тюрьме сидят", — заявил политолог.Эксперт объяснил суть проблемы. Согласно российским законам, граждане РФ, получившие тюремные сроки за рубежом, должны быть возвращены в Россию для отбывания наказания. Однако их не отдают, и теперь появилась возможность применить вооруженные силы для освобождения. "Следовательно, теперь мы сможем применить вооруженные силы, чтобы их освободить", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.руПро ситуацию на Кубе — в материале "Удушение в тени Ирана. Николай Новичков о том, сможет ли Куба выстоять, пока Трамп выбирает новые цели" на сайте Украина.ру.
"Начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой": Казаков о защите граждан России за рубежом

14:02 06.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России в Мелитополе
В России есть закон о предоставлении президенту права задействовать вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом. Речь идет о конкретных людях с российским паспортом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Комментируя правовые механизмы защиты россиян за границей, Казаков обратил внимание на закон, который в России пока недооценивают.
"И тут я бы хотел об одном законе, который у нас пока недооценили – о предоставлении президенту права задействовать вооруженные силы для защиты граждан России за рубежом. Не для защиты национальных интересов. Не для защиты соотечественников. Все это абстрактные понятия. В данном случае речь идет о конкретной категории людей – гражданах России. Вплоть до одного человека", — пояснил эксперт.
По словам Казакова, людей с российскими паспортами по всему миру очень много, начиная с Приднестровья и заканчивая Прибалтикой.
"Причем в Прибалтике они не только живут, но и в тюрьме сидят. И в США они в тюрьме сидят", — заявил политолог.
Эксперт объяснил суть проблемы. Согласно российским законам, граждане РФ, получившие тюремные сроки за рубежом, должны быть возвращены в Россию для отбывания наказания. Однако их не отдают, и теперь появилась возможность применить вооруженные силы для освобождения.
"Следовательно, теперь мы сможем применить вооруженные силы, чтобы их освободить", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Казаков: Россия готовится использовать армию для защиты ее граждан в Прибалтике и Приднестровье" на сайте Украина.ру
