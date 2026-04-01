https://ukraina.ru/20260401/luchshe-uzhasnyy-konets-chem-uzhas-bez-kontsa--ischenko-o-proksi-voynakh-i-riske-yadernoy-eskalatsii-1077385534.html

"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" — Ищенко о прокси-войнах и риске ядерной эскалации

В истории есть примеры, когда сверхдержавы проигрывали прокси-войны. Именно поэтому и в России, и на Западе все чаще говорят об опасности перетекания конфликта в ядерную фазу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-04-01T05:30

новости

россия

запад

сша

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

иран

главные новости

главное

https://ukraina.ru/i/ukraina_soc_2072x1166.png

Отвечая на вопрос о возможности завершения конфликтов без явной победы, эксперт был категоричен. "Какие условия сейчас выдвигает [президент США Дональд] Трамп по Ирану? "Я готов хоть завтра закончить войну. Только пусть признают, что мы победили и выполнят наши условия". То же самое говорит Россия об Украине: "Мы настроены на мирное урегулирование. Только пусть они выполнят наши условия", — заявил Ищенко.По его словам, в истории есть примеры, когда сверхдержавы проигрывали прокси-войны, поэтому и в России, и на Западе все чаще говорят об опасности перехода конфликта в ядерную фазу, поскольку ядерный аргумент — это последний аргумент, который можно предъявить сторонам."На определенном этапе все могут прийти к выводу, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. "Лучше попробовать применить более мощное оружие, которое заставит противника задуматься, чем продолжать бесконечное противостояние"", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты международной политики — в материале "Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

