"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" — Ищенко о прокси-войнах и риске ядерной эскалации - 01.04.2026 Украина.ру
"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" — Ищенко о прокси-войнах и риске ядерной эскалации
В истории есть примеры, когда сверхдержавы проигрывали прокси-войны. Именно поэтому и в России, и на Западе все чаще говорят об опасности перетекания конфликта в ядерную фазу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" — Ищенко о прокси-войнах и риске ядерной эскалации

В истории есть примеры, когда сверхдержавы проигрывали прокси-войны. Именно поэтому и в России, и на Западе все чаще говорят об опасности перетекания конфликта в ядерную фазу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о возможности завершения конфликтов без явной победы, эксперт был категоричен.
"Какие условия сейчас выдвигает [президент США Дональд] Трамп по Ирану? "Я готов хоть завтра закончить войну. Только пусть признают, что мы победили и выполнят наши условия". То же самое говорит Россия об Украине: "Мы настроены на мирное урегулирование. Только пусть они выполнят наши условия", — заявил Ищенко.
По его словам, в истории есть примеры, когда сверхдержавы проигрывали прокси-войны, поэтому и в России, и на Западе все чаще говорят об опасности перехода конфликта в ядерную фазу, поскольку ядерный аргумент — это последний аргумент, который можно предъявить сторонам.
"На определенном этапе все могут прийти к выводу, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. "Лучше попробовать применить более мощное оружие, которое заставит противника задуматься, чем продолжать бесконечное противостояние"", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты международной политики — в материале "Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана" на сайте Украина.ру.
05:30"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца" — Ищенко о прокси-войнах и риске ядерной эскалации
05:15Обезопасить фланги и выйти к переправе: эксперт назвал ближайшие задачи ВС РФ под Купянском
05:00"Является ли это объявлением войны?" Сафаров про удары украинских дронов по Усть-Луге
04:45Штурм Мирополья и разгром "Шаманбата": Алехин назвал главные события на Сумском направлении
04:30Раньше Трамп подпрыгивал: "Давайте быстрее". Теперь у него Иран: эксперт — о смене приоритетов США
04:16Трамп выступит с обращением к нации по ситуации вокруг Ирана. Заявления президента США к этому часу
04:15Вьетнамский синдром XXI века: Ищенко о том, почему сверхдержавы не могут завершить прокси-войны
03:52Путин и Трамп договорились, сколько дней и часов оставить Зеленскому
03:29"Князь Вещий Олег" или "Бегемотик": на передовой опробовали новый разведывательный БПЛА
03:04Силовики задержали банду, вымогавшую у военных деньги "за службу в ЧВК"
02:38Сладкие мечты Каллас: США и Россия не смогут заключить соглашение по Украине без ЕС
01:59Силы ПВО за месяц сбили над территорией России более 11 тысяч украинских БПЛА
01:45В Крыму разбился военно-транспортный самолёт Ан-26, все люди на борту погибли
01:27Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:56Силы ПВО и Черноморского флота отражают атаку ВСУ на Севастополь
00:34У Каллас нет хороших новостей. События 31 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:24Над Крымом потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26
00:21Российская армия продолжает освобождать Харьковскую область
00:05Фронтовая сводка за 31 марта от канала "Дневник Десантника"
23:57Каллас отказалась назвать дату вступления Украины в ЕС
Лента новостейМолния