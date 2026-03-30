В нынешнем глобальном противостоянии Востока и Запада речь идет не о будущем отдельного государства, а о планетарном будущем. Именно такой характер конфликта не позволяет ведущим игрокам поступать как США во Вьетнаме или как СССР в Афганистане: просто взять и уйти. Это будет рассматриваться не как отдельный провал, а как национальная катастрофа
Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами

07:00 30.03.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
В нынешнем глобальном противостоянии Востока и Запада речь идет не о будущем отдельного государства, а о планетарном будущем. Именно такой характер конфликта не позволяет ведущим игрокам поступать как США во Вьетнаме или как СССР в Афганистане: просто взять и уйти. Это будет рассматриваться не как отдельный провал, а как национальная катастрофа
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
На прошлой неделе в Майами прошли закрытые консультации между делегациями Украины и США. Причем с американской стороны, помимо привычных Уиткоффа и Кушнера, присутствовали два новых участника: старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и старший советник Госдепа по политическим вопросам Крис Карран.
- Ростислав Владимирович, может ли появление этих новых лиц говорить о том, что позиция США по Украине начинает меняться?
- Судя по официальным американским заявлениям, в позиции Вашингтона поменялось только одно: Трамп все с большим и большим скепсисом относится к перспективе заключения хоть какого-то соглашения. Да, переговоры идут кое-как. Но если раньше он по этому поводу подпрыгивал ("Давайте быстрее"), то сейчас у него есть Иран и есть понимание, что вряд ли ему удастся достичь на Украине какого-то прорыва, потому что киевский режим и Европа этого прорыва не хотят. И Трамп сам недавно говорил о том, что ему легче общаться с Путиным, чем с Зеленским. Мотивацию Путина он понимает, а мотивацию Зеленского не понимает в принципе.
- С чем это связано?
- Россия и Украина – это совершенно разные величины. США понимают мотивацию государства, которое, как и они, могут играть на победу, но не понимают государство, которое играет на свое поражение.
США считают, что если в данный момент они больше не заинтересованы в украинском противостоянии России, то шансы киевского режима нулевые. А киевский режим так не считает. Они считают, что с помощью Европы смогут продержаться год-полтора, как об этом их просит Европа, чтобы дождаться падения трампизма и в новой ситуации опять заручиться поддержкой США.
И тут я бы хотел провести некоторые параллели с войной во Вьетнаме.
Украина ставит себя на место Северного Вьетнама, а Россию – на место США. Хотя на самом деле США были партнером Южного Вьетнама, который проиграл. То есть ситуация была сложнее. А сейчас ситуация еще сложнее, потому что сверхдержавы не могут позволить себе такой жест, как закончить войну во Вьетнаме выводом войск без достижения своих целей.
Тогда была блоковая борьба. "Тут проиграли – там выиграли. Здесь переворот в нашу пользу – тут переворот в их пользу". В частности, во Вьетнаме союзные нам коммунисты прогнали союзных американцам капиталистов, а в Чили примерно в то же время Пиночет сверг Альенде. Разменялись так на так. А сейчас это невозможно, потому что все конфликты стали элементами одного глобального противостояния.
Это даже не конфликт Запада и Востока. Это гражданская война в планетарном масштабе. Абсолютно во всех обществах есть разные взгляды на то, каким должно быть светлое будущее.
У нас сотни тысяч релокантов уехали за границу. И когда они говорят: "Не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями", то подразумевают: "Не хочу жить в стране, которая воюет с Западом. С Западом надо дружить. Только он знает, как построить светлое будущее". И есть люди, которые едут оттуда к нам: "С Россией надо дружить. Она знает, как построить светлое будущее".
Этот переток в обе стороны имеет довольно массовый характер. О чем это говорит? Несмотря на то, что страны у нас все еще разные, мы уже воспринимаем себя как единое глобальное общество и даже готовы поменять место жительства в зависимости от того, в каком регионе разделяют наши цели, принципы и интересы, вне зависимости от цвета кожи и вероисповедания.
И именно такой характер конфликта, когда мы говорим не о будущем отдельного государства, а о планетарном будущем, не позволяет ведущим игрокам поступать как США во Вьетнаме или как СССР в Афганистане: просто взять и уйти. Это будет рассматриваться не как отдельный провал, а как национальная катастрофа. От этого в том числе зависит позиция третьих сил, которые все еще думают, к кому им примкнуть.
- Получается, ни мы на Украине, ни США в Иране не могут закончить боевые действия без явной и неоспоримой победы?
- Вот именно.
Какие условия сейчас выдвигает Трамп по Ирану? "Я готов хоть завтра закончить войну. Только пусть признают, что мы победили и выполнят наши условия". То же самое говорит Россия об Украине: "Мы настроены на мирное урегулирование. Только пусть они выполнят наши условия".
Иран считает, что, опираясь на поддержку России, Китая и других государств, может создать огромные проблемы США и их союзников и выиграть войну, которую чисто в военном плане они выиграть не могут. Украина тоже считает, что при помощи Европы и возвращении себе поддержки США она может создать России внутриполитические и экономические трудности.
В истории есть примеры, когда сверхдержавы проигрывали прокси-войны. Поэтому и у нас, и на Западе все чаще говорят об опасности перетекания конфликта в ядерную фазу. Потому что ядерный аргумент – это последний аргумент, который можно предъявить стороны.
Проблема еще и в том, что глобальная война все больше и больше носит прокси-характер.
Иран сейчас выступает как прокси России, связывая руки США. Украина выступает как американский прокси. При этом в Европе готовится еще огромное количество прокси, чтобы если не война, то военное противостояние как можно дольше не прекращалось. Мы ведь с вами уже обсуждали, что для глобальной экономики сами приготовления к войне, которые могут длиться десятилетиями, самоубийственны.
Одно дело – перестроиться на военный лад, быстро выиграть войну и снова вернуться к мирной жизни. Другое дело – десятилетиями готовиться к войне, которая, может и не начнется, но напряжение от нее будет. Поэтому на определенном этапе все могут прийти к выводу, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
"Лучше попробовать применить более мощное оружие, которое заставит противника задуматься, чем продолжать бесконечное противостояние".
Понятно, что рано или поздно кто-то истощится и рассыплется, после чего изменится вся мировая конфигурация, которую этот игрок выстраивал. Но до этого еще настолько далеко, что может продолжаться десятилетиями. И мы никак не можем просчитать, кто именно рассыплется. Сегодня у нас все хорошо. Мы более-менее нормально себя чувствуем. Оппонент себя чувствует хуже. Но настроения народа – это непредсказуемая величина. От них многое зависит. И завтра они могут измениться критически и катастрофически. Поэтому ни у кого нет времени и возможностей рассчитывать на войну, которая длится десятилетиями.
Потому-то я и говорю, что мы вступаем в очень опасную фазу: возможности прокси-конфликтов исчерпываются, а сверхдержавам их надо заканчивать любой ценой.
Также по теме - в материале Владимира Скачко: Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир
08:16Главное за ночь 30 марта
08:00Глава подпольного обкома. 125 лет Алексею Фёдорову
07:49ПВО за ночь сбила больше сотни украинских дронов над Россией
07:20"Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин
07:19Иран согласился с большей частью американского мирного плана. Обстановка на Ближнем Востоке
07:10Убить идею
07:00Ростислав Ищенко: Прокси-война Запада с Востоком в любой момент может перейти в обмен ядерными ударами
06:59"Новые израильтяне" под лестницей: Галкин*, Макаревич*, Шац* и Слепаков*. "Я - русский. Мне это мешает"
06:40Зачем на самом деле российские депутаты полетели в США. Эксперты о ситуации на Украине и вокруг
06:30Еще раз о "фильтрации" в Шереметьево и почему украинские беженцы почти перестали ехать в Россию
06:20Украина за неделю. Саботаж в Раде
06:00Продать шейхам "воздух" и навязаться Трампу в союзники. Зачем Зеленский колесит по Ближнему Востоку
05:45"Зеленский смекалист": Лукьянов о том, что получит Украина от конфликта в Персидском заливе
05:30Коц о весенней кампании: "После освобождения Никифоровки будем двигаться на Рай-Александровку"
05:15Трамп упустил момент в Иране: политолог о том, почему у США не получилось "вырвать тигру клыки"
05:00Федор Лукьянов: "Пока Трамп и его соратники воюют с Ираном, Зеленский воюет с Венгрией"
04:45Коц о ситуации в Купянске: ВСУ пытаются контратаковать со стороны Великого Бурлука и Шевченково
04:30"Если бы не Трамп, войны с Ираном бы не было": эксперт о цене ближневосточной кампании
04:17Ким Чен Ын посетил учения спецназа КНДР
04:15"Европа находится в дурацком положении" — Лукьянов рассказал, как США манипулируют союзниками
Лента новостейМолния