Юрий Баранчик: Россия прорывает блокаду Кубы, потому что Трамп пытается выскочить из войны против Ирана - 30.03.2026 Украина.ру

Если конфликт вокруг Ирана быстро закончится, США увеличат поддержку Украины. Как минимум те зенитные ракеты, которые сейчас идут на Ближний Восток, достанутся киевскому режиму. Но поскольку расход этих боеприпасов войне против Ирана очень высок, и арсеналы нужно пополнять, она не выйдет на прежний более-менее значимый уровень

2026-03-30T14:13

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-международник Юрий Баранчик, который внимательно изучает специфику украинского конфликта и проблемы современной безопасности в ЕвразииРанее в СМИ стали поступать сообщения, что Россия прорвала энергетическую блокаду Кубы. В частности, российский танкер "Анатолий Колодкин", находящийся под санкциями США, Евросоюза и Великобритании, спокойно проходит к кубинскому порту Матансас с грузом около 730 тысяч баррелей нефти. Береговая охрана США и патрульные катера в районе острова ограничились наблюдением – приказа на перехват так и не последовало. При этом сам Дональд Трамп, который еще недавно грозился наказать любую страну, отправляющую нефть на остров, теперь заявляет, что не видит проблем, если кто‑то захочет прислать топливоКубе.- Юрий, правильно ли я понимаю, что Трамп решил ослабить энергетическое давление на Кубу, потому что опасается еще большего роста цен на бензин внутри США на фоне войны против Ирана?- Сразу скажу, что это только разовый танкер. Возможно, мы потом еще отправим.Куба не имеет никакого отношения к ценам внутри США. Это больше связано с фактором Ирана, против которого Трамп несколько притормозил военную кампанию (удары сейчас в основном наносит Израиль). При этом Иран не пойдет на сделку, устраивающую только американцев. Тегеран свои требования уже озвучил (5 иранских пунктов против 15 американских). Понятно, что на все условия Ирана "коалиция Эпштейна" не пойдет, но главные пункты Иран продавить сможет. На этом и разойдутся.В противном случае, если военная кампания продлится еще месяц, цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель. А это нанесет колоссальный удар по внутреннему топливному рынку США.- Ключевое требование Ирана – это демонтаж американских баз в странах Залива?- Нет. Во-первых, на это США не пойдут. Во-вторых, удары Ирана показали, что с военной точки зрения они не имеют серьезных перспектив, потому что их можно уничтожать. Ключевое требование Ирана – это ядерное топливо, чтобы работали ядерные реакторы и чтобы можно было вырабатывать плутоний. Всем понятно, что без ядерного оружия Ирану жизни не будет. Через год-полтора США и Израиль найдут новый предлог и снова начнут бомбить эту страну. И от создания ядерного оружия они не откажутся.- Выходит, вы не думаете, что Трамп решится на десантную операцию с захватом островов у берегов Ирана?- Этот сценарий прорабатывался. Но, мне кажется, генералы Пентагона все же убедили Трампа, что для американских морпехов этот будет их остров Змеиный, который несколько раз переходил из рук в руки от украинцев к нам и наоборот. Его не имеет смысла брать, потому что будут большие потери в личном составе. Повторюсь, американские военные сейчас от этого отговаривают Трампа.- Получается, нас ждут еще пару недель ракетно-дроновых перестрелок, а потом война закончится компромиссным миром?- Думаю, да. Мы же видим, что Трамп уже пять дней пребывает в прострации. Он понимает, что войну надо заканчивать. На каких условиях? А вот об этом сейчас идут переговоры. Еще пару недель они продлятся на фоне непрекращающихся боевых действий.- И прорыв блокады Кубы надо рассматривать как общее ослабление американской внешней политики в результате военного поражения от Ирана?- И да, и нет. Конечно, фактор Ирана тут имеет огромное значение. При этом ссориться с Россией из-за одного танкера Трампу тоже невыгодно. У него сейчас нет политической воли на то, чтобы упираться. Если он будет упираться, Россия окончательно убедится, что с США надо вести себя жестко. Пока же Штаты все равно рассчитывают убаюкать нас "духом Анкориджа".- Куба как дальше будет выживать? Что в этом вопросе зависит от нас, а что – от самих кубинских властей?- Мы же понимаем, что в условиях отсутствия поддержки со стороны Венесуэлы кубинцам должен кто-то помогать. Вроде бы есть Китай, но мы пока не видим, чтобы он предпринимал какие-то решительные действия. Остаемся только мы. И, видимо, по одному такому танкеру в месяц нам посылать придется.- Еще хотел бы по поводу Украины уточнить. Зеленский все это время носился с идеей по поводу дронов-перехватчиков для стран Залива, и на этих выходных были сообщения, что какой-то удар по базе украинских специалистов на территории ОЭА иранцы все же нанесли. Означает ли это, что киевский режим не извлек никаких политических и материальных выгод от этого конфликта?- Несомненно. Иран четко показал: "Украина может сколько угодно поставлять дроны-перехватчики и направлять военных специалистов. Но если мы получим точные координаты их местонахождения, то сразу будем наносить по ним удар". Вот, собственно, и все.- А если война закончится в обозримой перспективе, поддержка киевского режима со стороны Запада увеличится или останется на прежнем уровне?- Если конфликт быстро закончится, США увеличат поддержку Украины. Как минимум те зенитные ракеты, которые сейчас идут на Ближний Восток, достанутся киевскому режиму. Но поскольку расход этих боеприпасов войне против Ирана очень высок, и арсеналы нужно пополнять, она не выйдет на прежний более-менее значимый уровень.Также по теме - в материале Никиты Миронова: Иран задумался о ядерном оружии. Украина атакует мирное население РФ. Хроника событий на 13.00 30 марта

