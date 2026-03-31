Зеленский не пускает европейцев на "Дружбу". Иран грозит американцам казнью. Главное на 13.00 31 марта

Владимир Зеленский отказывается пускать миссию ЕС на трубопровод "Дружба", что вызывает у европейцев разногласия и разочарование. США готовят наземное вторжение в Иран, армия страны обещает отрезать американским десантникам ноги

2026-03-31T12:58

Зеленский пытается вмешаться в венгерские выборы, не давая перезапустить "Дружбу"Решение Украины не допускать миссию Евросоюза к инспектированию нефтепровода "Дружба", по которому энергоресурсы из России поступают в Венгрию и Словакию, вызвало разногласия и разочарование внутри ЕС. Как пишет Euractiv, специальная группа, координируемая Еврокомиссией, уже несколько недель находится на Украине, ожидая доступа к трубопроводу. Однако разрешения на инспекцию Киев не предоставляет.По данным портала, в Брюсселе оценивают решение Киева словами "неразумно", "загадка", "непонятно"."У нас нет четкого представления о том, какую игру ведет здесь Украина", - заявил один из собеседников издания.Другой дипломат указал на то, что страдающая от решения Киева Венгрия и Словакия критически зависят от поставок нефти. Еще один собеседник издания подытожил мнения других, заявив, что от возобновления работы "Дружбы" выиграют все стороны.По всей видимости, не давая перезапустить "Дружбу", Зеленский пытается повлиять на результат выборов в Венгрии, которые состоятся 12 апреля.Дело в том, что от исхода голосования зависит не только судьба этой страны, но и предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро, который официально заблокировал Будапешт. И пожалуй, еще никогда предвыборная кампания в этой стране не велась настолько ожесточенно.Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что атаки США и Израиля на Иран сорвали планы Евросоюза, направленные на затягивание украинского конфликта."Этот план был сорван серией авиаударов президента США по Ирану, поскольку это освободило Россию от санкций. Могу с уверенностью сказать, что россияне выиграли этот конфликт", - сказал премьер в интервью порталу Ot.Иран готов отрезать ноги американским агрессорамСША готовят провести в Иране наземную войсковую операцию. Военнослужащие элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США начали прибывать на Ближний Восток, сообщает Reuters со ссылкой на источники.По информации собеседников агентства, в числе переброшенных подразделений — штаб дивизии, части материально-технического обеспечения и бригадная боевая группа. Ранее в регион уже были направлены тысячи моряков и морских пехотинцев.Как сообщили собеседники телеканала Al Jazeera, десантники продолжат прибывать в течение недели. Всего в регионе будет размещено 3 тыс. военнослужащих дивизии.Источники Reuters отметили, что решение о вводе войск на территорию Ирана пока не принято. Среди обсуждаемых вариантов — захват острова Харк, через который проходит 90% иранского нефтяного экспорта, а также обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. Однако, по информации собеседников The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана, оставив пролив закрытым для судоходства.Вооруженные силы Ирана отрежут ноги любому агрессору который попытается напасть на страну. Такое заявление сделали в Центральном штабе "Хатам аль-Анбия", сообщает агентство Tasnim."Побежденные американо-сионистские враги исламского Ирана должны знать что осознанная и стойкая нация и ее гордые сыны в вооруженных силах докажут, что они отрежут ноги любому агрессору и повергнут их на черную землю унижения", - говорится в сообщении штаба.Также Иран полон решимости защищать Ормузский пролив. США никогда не смогут установить контроль над этим проливом, заявил представитель центрального штаба иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари."Эту мечту они похоронят навсегда", - приводит его слова агентство.ВСУ усиливают террористические атаки на регионы РоссииВооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 155 беспилотников и выпустили более десяти боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в телеграм-канале оперштаба региона."В селе Грузское от удара дрона по легковому автомобилю ранены трое, в том числе 15-летний мальчик. Ребенка после стабилизации состояния из Борисовской ЦРБ перевели в детскую областную клиническую больницу", - сообщили в оперштабе.Продолжаются нападения и на Херсонскую область. "В селе Абрикосовка Алешкинского МО атака БПЛА повредила специализированный автомобиль "Херсонэнерго". Пострадавших нет", - написал губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.Глава области отметил, что помимо этого, в Костогрызове Алешкинского округа удар беспилотника повредил административное здание неработающего дома культуры. "В селе Архангельская Слобода Каховского МО в результате попадания беспилотника повреждено здание складского назначения", - добавил он.Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с порталом News.ru пояснил:"Основная цель этих атак — создать панические настроения, чтобы население России оказывало давление на руководство страны и принуждало принять украинские условия мирного соглашения. В этом главное различие того, что делают ВС РФ и ВСУ", — заявил эксперт.По его словам, масштабные атаки на российский тыл - следствие бессилия ВСУ что-то изменить на поле боя.

Никита Миронов

