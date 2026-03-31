Полковник Геннадий Алехин: Армия России прикрывает свои фланги под Купянском и растягивает ВСУ под Сумами - 31.03.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России прикрывает свои фланги под Купянском и растягивает ВСУ под Сумами
Полковник Геннадий Алехин: Армия России прикрывает свои фланги под Купянском и растягивает ВСУ под Сумами - 31.03.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия России прикрывает свои фланги под Купянском и растягивает ВСУ под Сумами
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-03-31T11:14
2026-03-31T11:38
В Сумской и Харьковской областях российская армия с тяжелыми боями прорывает оборону ВСУ, захватывая и наращивая плацдармы для дальнейших наступательных действий.В частности, немалым тактическим успехом стал заход штурмовых групп группировки войск "Север" на окраины Мирополья, где удалось основательно закрепиться, создав устойчивый плацдарм для дальнейших действий. Также отмечены успехи восточнее Краснополья и в районе Новодмитровки. Активность на этом направлении вынуждает ВСУ постоянно перебрасывать резервы, оголяя другие участки фронта.За минувшие сутки боестолкновения шли в районе Малой Корчаковки. Здесь командование ВСУ вынуждено перебрасывать пехоту из тыловых районов. По поступающей информации с мест, более 140 вэсэушников ликвидировано. Также уничтожены бронемашина UAT-TISA, израильская РЛС RADA и американская AN/TPQ-36, станция РЭБ "Дамба", пикапы, квадроциклы и БПЛА. В Шосткинском районе уничтожили пункт временной дислокации подразделения Главного управления разведки "Шаманбат".На севере Харьковской области в районе Волчанских Хуторов продвижение идет крайне тяжело, бои ведутся за каждый дом. Для подавления укрепрайонов противника ВС РФ активно применяют тяжелые огнеметные системы вблизи населенных Покаляного и Чугуновки. В Зыбино уничтожен очередной пункт управления БПЛА, что временно ослепило артиллерию противника. Наши подразделения проводят маневренные действия на трех участках. В районе Белого Колодезя операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ, а в Зарубинке точным ударом была сожжена бронемашина вместе с десантом, пытавшимся контратаковать в сторону Чугуновки.На Купянском направлении, несмотря на официальную информацию об освобождении Ковшаровки и Новоосиново, полного и устойчивого контроля пока нет, хотя продвижение к этим населенным пунктам подтверждается даже фронтовыми сводками со стороны противника. С потерей Новоосиново и Ковшаровки противник лишается важного укрепрайона, а российские войска смогут обезопасить фланги и получат возможность продвинуться на юг — в сторону Боровой, расположенной у одной из ключевых переправ через реку Оскол.Противник прочно сидит в обороне и постоянно совершенствует тактику при нанесении ракетно-дроновых ударов по приграничным районам Курской и Белгородской областей. Командование сил беспилотных систем ВСУ часто прекращает пролёты своих БПЛА, выбирая иные маршруты захода на цель.Для прорыва линии фронта в момент массированного налёта дальнобойных дронов-камикадзе противник открывает плотный артиллерийский огонь, а также запускает тактические ударные дроны типа RAM-2X для поиска и уничтожение наших мобильных огневых групп, боевых расчётов дронов-перехватчиков и радиолокационных станций "малого неба". Это делается для переключения нашего внимания на непосредственную угрозу личному составу расчетов ПВО, тем временем противник пытается обеспечить беспрепятственный пролет в тыл своих дальнобойных дронов.Тем не менее, высока активность в небе наших БПЛА различных типов. Практически беспрерывно поступают сообщения о разведдронах над позициями ВСУ, постоянно идут сообщения о пролете "Гераней", "Гербер" и "Молний". В круглосуточном режиме задействованы комплексы ТОС, РСЗО, дальнобойная артиллерия. Приграничье на территории Харьковской области оставляют без защиты и обеспечения. Отменяются электрички, с перебоями подаётся электричество и газ, продолжает сокращаться ж/д сообщение с приграничными территориями. Изюм и Купянск уже отрезаны. Теперь электрички не ходят и до Золочева.Западные издания сообщили, что президент США Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана даже без открытия Ормузского пролива. Подробнее - в материале Зеленский не знает, чего бояться больше — Трампа или Ирана. Хроника событий на утро 31 марта
харьковская область, россия, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины, эксклюзив, спецоперация, сумы, дроны, рсзо, пво, фронт, украина.ру, бпла, fpv-дрон, герань, сумская область, вс рф, всу
Харьковская область, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив, Спецоперация, Сумы, дроны, РСЗО, ПВО, фронт, Украина.ру, БПЛА, fpv-дрон, Герань, Сумская область, ВС РФ, ВСУ

Полковник Геннадий Алехин: Армия России прикрывает свои фланги под Купянском и растягивает ВСУ под Сумами

11:14 31.03.2026 (обновлено: 11:38 31.03.2026)
 
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
В Сумской и Харьковской областях российская армия с тяжелыми боями прорывает оборону ВСУ, захватывая и наращивая плацдармы для дальнейших наступательных действий.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин: Кто он — Бывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В частности, немалым тактическим успехом стал заход штурмовых групп группировки войск "Север" на окраины Мирополья, где удалось основательно закрепиться, создав устойчивый плацдарм для дальнейших действий. Также отмечены успехи восточнее Краснополья и в районе Новодмитровки. Активность на этом направлении вынуждает ВСУ постоянно перебрасывать резервы, оголяя другие участки фронта.
За минувшие сутки боестолкновения шли в районе Малой Корчаковки. Здесь командование ВСУ вынуждено перебрасывать пехоту из тыловых районов. По поступающей информации с мест, более 140 вэсэушников ликвидировано. Также уничтожены бронемашина UAT-TISA, израильская РЛС RADA и американская AN/TPQ-36, станция РЭБ "Дамба", пикапы, квадроциклы и БПЛА. В Шосткинском районе уничтожили пункт временной дислокации подразделения Главного управления разведки "Шаманбат".
На севере Харьковской области в районе Волчанских Хуторов продвижение идет крайне тяжело, бои ведутся за каждый дом. Для подавления укрепрайонов противника ВС РФ активно применяют тяжелые огнеметные системы вблизи населенных Покаляного и Чугуновки. В Зыбино уничтожен очередной пункт управления БПЛА, что временно ослепило артиллерию противника. Наши подразделения проводят маневренные действия на трех участках. В районе Белого Колодезя операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили замаскированную гаубицу ВСУ, а в Зарубинке точным ударом была сожжена бронемашина вместе с десантом, пытавшимся контратаковать в сторону Чугуновки.
На Купянском направлении, несмотря на официальную информацию об освобождении Ковшаровки и Новоосиново, полного и устойчивого контроля пока нет, хотя продвижение к этим населенным пунктам подтверждается даже фронтовыми сводками со стороны противника. С потерей Новоосиново и Ковшаровки противник лишается важного укрепрайона, а российские войска смогут обезопасить фланги и получат возможность продвинуться на юг — в сторону Боровой, расположенной у одной из ключевых переправ через реку Оскол.
Противник прочно сидит в обороне и постоянно совершенствует тактику при нанесении ракетно-дроновых ударов по приграничным районам Курской и Белгородской областей. Командование сил беспилотных систем ВСУ часто прекращает пролёты своих БПЛА, выбирая иные маршруты захода на цель.
Для прорыва линии фронта в момент массированного налёта дальнобойных дронов-камикадзе противник открывает плотный артиллерийский огонь, а также запускает тактические ударные дроны типа RAM-2X для поиска и уничтожение наших мобильных огневых групп, боевых расчётов дронов-перехватчиков и радиолокационных станций "малого неба". Это делается для переключения нашего внимания на непосредственную угрозу личному составу расчетов ПВО, тем временем противник пытается обеспечить беспрепятственный пролет в тыл своих дальнобойных дронов.
Тем не менее, высока активность в небе наших БПЛА различных типов. Практически беспрерывно поступают сообщения о разведдронах над позициями ВСУ, постоянно идут сообщения о пролете "Гераней", "Гербер" и "Молний". В круглосуточном режиме задействованы комплексы ТОС, РСЗО, дальнобойная артиллерия. Приграничье на территории Харьковской области оставляют без защиты и обеспечения. Отменяются электрички, с перебоями подаётся электричество и газ, продолжает сокращаться ж/д сообщение с приграничными территориями. Изюм и Купянск уже отрезаны. Теперь электрички не ходят и до Золочева.
Военкор Андрей Коц: ВСУ подтянули в Константиновку самых злобных "птичников" и готовят летнее наступление
