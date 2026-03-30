https://ukraina.ru/20260330/kurbanov-teokratiya-irana-pokazala-ustoychivost-pered-obezglavlivayuschim-udarom-zapada-1077330216.html

Курбанов: Теократия Ирана показала устойчивость перед "обезглавливающим ударом" Запада

Иран — это шиитская теократия, где ключевую роль играют аятоллы. Без духовного лидера государство не может функционировать, а президент и правительство — лишь исполнители воли богословов. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов

2026-03-30T16:05

новости

иран

удар по ирану

ближний восток

запад

украина.ру

война

война в иране

война на ближнем востоке

вторжение

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ef353f80b24d646da3e9686fda250287.jpg

Отвечая на вопрос о религиозной составляющей ближневосточного конфликта, эксперт объяснил устройство Исламской республики. "Иран – это шиитская теократия. Ключевую роль в ней играют аятоллы. Именно шиитское руководство определяет курс Ирана. Смена одного аятоллы на другого – это ключевой этап политического процесса", — заявил Курбанов.Он напомнил, что аятолла Рухолла Хомейни придумал доктрину Вилаят аль-факих, в соответствии с которой богословы определяют курс развития страны. "Президент и правительство – это лишь исполнители их воли", — добавил Курбанов.Эксперт подчеркнул устойчивость иранской модели. "Теократия Ирана показала свою устойчивость перед страшным обезглавливающим ударом западного мира", — сказал он. "США навязывали демократию Ближнему Востоку, устраивая кровопролитные вторжения, оккупации и насильственные смены модели управления", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.Также на тему войны в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

