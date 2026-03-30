Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260330/kurbanov-teokratiya-irana-pokazala-ustoychivost-pered-obezglavlivayuschim-udarom-zapada-1077330216.html
Курбанов: Теократия Ирана показала устойчивость перед "обезглавливающим ударом" Запада
Иран — это шиитская теократия, где ключевую роль играют аятоллы. Без духовного лидера государство не может функционировать, а президент и правительство — лишь исполнители воли богословов. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
2026-03-30T16:05
2026-03-30T16:17
новости
иран
удар по ирану
ближний восток
запад
украина.ру
война
война в иране
война на ближнем востоке
вторжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ef353f80b24d646da3e9686fda250287.jpg
Отвечая на вопрос о религиозной составляющей ближневосточного конфликта, эксперт объяснил устройство Исламской республики. "Иран – это шиитская теократия. Ключевую роль в ней играют аятоллы. Именно шиитское руководство определяет курс Ирана. Смена одного аятоллы на другого – это ключевой этап политического процесса", — заявил Курбанов.Он напомнил, что аятолла Рухолла Хомейни придумал доктрину Вилаят аль-факих, в соответствии с которой богословы определяют курс развития страны. "Президент и правительство – это лишь исполнители их воли", — добавил Курбанов.Эксперт подчеркнул устойчивость иранской модели. "Теократия Ирана показала свою устойчивость перед страшным обезглавливающим ударом западного мира", — сказал он. "США навязывали демократию Ближнему Востоку, устраивая кровопролитные вторжения, оккупации и насильственные смены модели управления", — заключил собеседник издания.
иран
ближний восток
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ba39f6fa32f5060804e7c14cb44aa73d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, удар по ирану, ближний восток, запад, украина.ру, война, война в иране, война на ближнем востоке, вторжение, главные новости, главное, религия, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Иран, удар по Ирану, Ближний Восток, Запад, Украина.ру, война, война в Иране, война на Ближнем Востоке, вторжение, Главные новости, главное, Религия, эксперты, аналитики, Аналитика

Курбанов: Теократия Ирана показала устойчивость перед "обезглавливающим ударом" Запада

16:05 30.03.2026 (обновлено: 16:17 30.03.2026)
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкГраффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране.
Граффити с изображением основателя Исламской Республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни на одной из улиц в Тегеране. - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
© РИА Новости . Антон Быстров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Иран — это шиитская теократия, где ключевую роль играют аятоллы. Без духовного лидера государство не может функционировать, а президент и правительство — лишь исполнители воли богословов. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
Отвечая на вопрос о религиозной составляющей ближневосточного конфликта, эксперт объяснил устройство Исламской республики.
"Иран – это шиитская теократия. Ключевую роль в ней играют аятоллы. Именно шиитское руководство определяет курс Ирана. Смена одного аятоллы на другого – это ключевой этап политического процесса", — заявил Курбанов.
"Если нет духовного лидера, Иран не может функционировать. Именно потому, что это теократическое государство, которое было создано имамом Хомейни", — пояснил он.
Он напомнил, что аятолла Рухолла Хомейни придумал доктрину Вилаят аль-факих, в соответствии с которой богословы определяют курс развития страны. "Президент и правительство – это лишь исполнители их воли", — добавил Курбанов.
Эксперт подчеркнул устойчивость иранской модели. "Теократия Ирана показала свою устойчивость перед страшным обезглавливающим ударом западного мира", — сказал он.
"США навязывали демократию Ближнему Востоку, устраивая кровопролитные вторжения, оккупации и насильственные смены модели управления", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.
Также на тему войны в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.
l
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
