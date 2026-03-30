Курбанов: Теократия Ирана показала устойчивость перед "обезглавливающим ударом" Запада
Курбанов: Теократия Ирана показала устойчивость перед "обезглавливающим ударом" Запада - 30.03.2026 Украина.ру
Курбанов: Теократия Ирана показала устойчивость перед "обезглавливающим ударом" Запада
Иран — это шиитская теократия, где ключевую роль играют аятоллы. Без духовного лидера государство не может функционировать, а президент и правительство — лишь исполнители воли богословов. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
2026-03-30T16:05
2026-03-30T16:05
2026-03-30T16:17
Отвечая на вопрос о религиозной составляющей ближневосточного конфликта, эксперт объяснил устройство Исламской республики. "Иран – это шиитская теократия. Ключевую роль в ней играют аятоллы. Именно шиитское руководство определяет курс Ирана. Смена одного аятоллы на другого – это ключевой этап политического процесса", — заявил Курбанов.Он напомнил, что аятолла Рухолла Хомейни придумал доктрину Вилаят аль-факих, в соответствии с которой богословы определяют курс развития страны. "Президент и правительство – это лишь исполнители их воли", — добавил Курбанов.Эксперт подчеркнул устойчивость иранской модели. "Теократия Ирана показала свою устойчивость перед страшным обезглавливающим ударом западного мира", — сказал он. "США навязывали демократию Ближнему Востоку, устраивая кровопролитные вторжения, оккупации и насильственные смены модели управления", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России" на сайте Украина.ру.Также на тему войны в Персидском заливе — в материале "Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США" на сайте Украина.ру.
иран
ближний восток
запад

новости, иран, удар по ирану, ближний восток, запад, украина.ру, война, война в иране, война на ближнем востоке, вторжение, главные новости, главное, религия, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Иран, удар по Ирану, Ближний Восток, Запад, Украина.ру, война, война в Иране, война на Ближнем Востоке, вторжение, Главные новости, главное, Религия, эксперты, аналитики, Аналитика
Курбанов: Теократия Ирана показала устойчивость перед "обезглавливающим ударом" Запада
16:05 30.03.2026 (обновлено: 16:17 30.03.2026)
Иран — это шиитская теократия, где ключевую роль играют аятоллы. Без духовного лидера государство не может функционировать, а президент и правительство — лишь исполнители воли богословов. Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов
Отвечая на вопрос о религиозной составляющей ближневосточного конфликта, эксперт объяснил устройство Исламской республики.
"Иран – это шиитская теократия. Ключевую роль в ней играют аятоллы. Именно шиитское руководство определяет курс Ирана. Смена одного аятоллы на другого – это ключевой этап политического процесса", — заявил Курбанов.
"Если нет духовного лидера, Иран не может функционировать. Именно потому, что это теократическое государство, которое было создано имамом Хомейни", — пояснил он.
Он напомнил, что аятолла Рухолла Хомейни придумал доктрину Вилаят аль-факих, в соответствии с которой богословы определяют курс развития страны. "Президент и правительство – это лишь исполнители их воли", — добавил Курбанов.
Эксперт подчеркнул устойчивость иранской модели. "Теократия Ирана показала свою устойчивость перед страшным обезглавливающим ударом западного мира", — сказал он.
"США навязывали демократию Ближнему Востоку, устраивая кровопролитные вторжения, оккупации и насильственные смены модели управления", — заключил собеседник издания.
