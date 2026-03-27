https://ukraina.ru/20260327/1077243232.html

Руслан Курбанов: Ближний Восток вошел в эпоху религиозных войн, которые очень опасны для будущего России

Мир стремительно приближается к эпохе новых религиозных войн, а возродить крестовые походы принялись США и Израиль, что явно демонстрируют события на Ближнем Востоке

2026-03-27T20:33

интервью

израиль

иран

ближний восток

биньямин нетаньяху

игил

оон

джордж буш

религия

россия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077236161_107:31:804:423_1920x0_80_0_0_81f4b4cb324c79259292bbd4887104b3.jpg

Об этом в интервью Украина.ру заявил научный сотрудник института востоковедения РАН Руслан Курбанов- Руслан Вячеславович, раньше о религиозной составляющей конфликта Ирана и Израиля было неприлично говорить. Более того, эта тема была даже табуирована. Но сейчас об этом рассуждают все больше и больше экспертов. Помогите, пожалуйста, в ней разобраться.- Начнем с Ирана. Это будет проще.Иран – это шиитская теократия. Ключевую роль в ней играют аятоллы. Именно шиитское руководство определяет курс Ирана. Смена одного аятоллы на другого – это ключевой этап политического процесса. Если нет духовного лидера, Иран не может функционировать. Именно потому, что это теократическое государство, которое было создано имамом Хомейни.Это он придумал доктрину Вилаят аль-факих, в соответствии с которой богословы определяют курс развития страны. Президент и правительство – это лишь исполнители их воли.Теократия Ирана показала свою устойчивость перед страшным обезглавливающим ударом западного мира. Хотя последние 30 лет нас кормили байками, что у современной демократии как формы правления нет альтернативы, поэтому всем надо на нее перейти. США навязывали эту модель не только постсоветскому пространству, устраивая там цветные революции. Они навязывали ее Ближнему Востоку, устраивая кровопролитные вторжения, оккупации и насильственные смены модели управления.Хочу подчеркнуть, что они это начали делать не в Африке, где политическая традиция еще не успела сложиться. Они это стали делать на Ближнем Востоке – в сердцевине мира, где тысячу лет политическая традиция формировалась на основе Пророческих откровений.Кстати, если брать Допророческую историю, то можно вспомнить, что первые государства появились именно там – в Месопотамии. Первый свод законов царя Хаммурапи появился именно там. Первая Ассирийская Империя появилась именно там. То есть это регион, который глубоко укоренен в свои традиции. Уничтожить его невозможно. И Запад должен смириться с тем, что не получится его перепрошить как Южную Корею на протестантский манер или переориентировать на западный мир ядерными бомбардировками как Японию именно в силу глубоких религиозных традиций.Это касается не только шиитов, но и суннитов.Повторюсь, если пытаться насильственно сделать Ближний Восток светским и "демократическим", там начинается исламская революция в Иране, когда полностью прозападный шахский режим, приучавший девушек ходить в мини-юбках, был сметен революционной волной, за которой стояли шиитские аятоллы.Если 20 век прошел под лозунгами о построении светских республик в арабском мире, то к 21 веку они полностью подошли к своему коллапсу. Век светскости на Ближнем Востоке завершился. Сегодня все больше режимов вынуждено апеллировать к духовным основам, к исламским богословским традициям, к Корану и к Пророку, чтобы обосновать свое право на власть.- А какими мотивами руководствуется Израиль?- Мы до сих пор живем в иллюзии, что Израиль был построен еврейскими переселенцами, которые исповедовали социалистические взгляды. Якобы они только и делали, что создавали кибуцы и вместе брались за обработку земли. В конце 20 века в Израиле произошел правый поворот, когда левая партия "Авода", которая стояла у истоков создания Израиля, была полностью сметена с политического олимпа правоконсервативной партией "Ликуд".Причем, когда к власти пришел Нетаньяху, в этой партии все чаще стали звучать экстремистские нотки. Особенно отличились два министра из его правительства: Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич. Именно они сделали больше всего для разрушения мифа об Израиле как о единственной демократии на Ближнем Востоке. Своим экзальтированным поведением. Своими призывами к убийству детей в Палестине. Своими походами в израильские тюрьмы, когда они чуть ли не предлагали сжигать палестинских заключенных. Эти два человека обнажили такую суть глубинной власти в Израиле, что весь мир отшатнулся.Они фактически держат Нетаньяху в заложниках. Это они подтолкнули его к первой и второй войне с Ираном, тем самым поставив весь мир на грань геополитической и экономической катастрофы. Они мнят себя людьми, готовящими возвращение Мессии. На эту тему в Израиле снимаются ролики. Об этом прямо говорит министр войны США Пит Хегсит, который носит татуировки с девизом крестоносцев Deus vult (с лат. "Этого хочет Бог").И это еще не все. У него наколка "Кафир" (неверующий) на арабском языке. Такие надписи наносили себе американские солдаты в Ираке. Они так троллили мусульман.Спустя несколько десятилетий, которые прошли с момента основания государства Израиль, мир увидел проявления нового вида иудаизма. Он родился в общинах, которые начали называть себя религиозными сионистами. Раньше совместить сионизм и иудаизм было невозможно. Это то же самое, как попытаться совместить христианскую веру и фашизм. Тем не менее, мы увидели появление новой общины, которая ставит целью построение не просто Израиля на отведенной ему по решению ООН территории, а построение "Великого Израиля" на территории от Нила до Ефрата человеческими руками.То есть они отвергли тысячелетние традиции еврейских раввинов и стали строить новую концепцию иудаизма о том, что иудаизм должен восстановить Третий Храм человеческими руками. Родилась даже концепция, что Мессия, которого ждут все иудеи – якобы не человек, а коллективное действие верующих иудеев. Что говорят эти раввины-модернисты? "Мы, жители Израиля, — это и есть Мессия, который готовит восстановление израильского государства".Жить в таком Израиле, который становится все более религиозным, некомфортно для многих светских евреев. Они уезжают из Израиля. Почему? Потому что власть над политикой, армией, социумом и СМИ начинают захватывать религиозные сионисты, которые ставят глобальные цели. Не просто захватить все арабские государства от Египта до Ирака, а полностью противопоставить себя всему миру.Для чего? Для того, чтобы весь мир ополчился против евреев, когда все евреи будут вынуждены уехать на Ближний Восток. Якобы в этом случае придет Мессия и спасет Израиль. Это самая глубокая идея религиозного сионизма. Поэтому рано или поздно светский Израиль иссякнет.Я вам больше скажу. Удары Ирана помогают в реализации этой концепции. Почему? Центром религиозного сионизма является Иерусалим, который Иран не трогает. Иран бьет по Тель-Авиву – центру светского Израиля. Светские евреи попадают под удар.Правда, светские евреи стараются уехать, ощущая опасность. Жертвовать своими жизнями они не готовы. Зато религиозные сионисты жертвовать жизнями готовы. Потому я и говорю, что по итогам этой войны и следующих войн Израиль станет теократическим государством. Там останутся только мессианские иудеи, готовые умирать за свои убеждения.Как разрушенные Ирак и Сирия постепенно превратились в ИГИЛ*, так и разрушенный Израиль превратится в иудейский ИГИЛ*. И этот израильский ИГИЛ*, одержимый мессианскими идеями, будет готов на всю большую экспансию против своих соседей.Таким образом, противостояние США и Израиля с ближневосточными режимами носит для них глубоко религиозный характер.- Получается, что мир 21 века стремительно возвращается в эпоху религиозных войн?- Да. Эти крестовые походы начались еще с Джорджа Буша – с Ирака и Сирии. Тогда это еще маскировалось, но уже тогда были видны все признаки того, что это именно крестовый поход. Самый яркий пример – это Буш, который стоял на руинах Всемирного торгового центра и прямо провозгласил это.А по поводу того, что Иран вот-вот изобретет ядерную бомбу, Нетаньяху начал истерить еще 40 лет назад. Это человек, который одержим идеей разрушить не только Иран, но и все соседние арабские страны. Им надо довести городскую культуру этих государств до ядерного пепла и щебенки, чтобы никто даже не пытался противостоять Израилю в его планах по расширению границ.Поэтому жителям России и всего мира надо готовиться к новому накалу религиозных войн.Этот тип войн самый жестокий. Люди готовы умирать и убивать во имя своих религиозных идеалов. И никакие гуманистические посылы их не остановят. Вы же видите, что Израиль перестал быть рациональным в последние десятилетия. Он уже даже не говорит про взаимную безопасность. Идет война за войной, которые двигаются только иррациональные идеи мессианства.Нужно понимать, что Нетаньяху в заложниках не только у Бен Гвира и Смотрича. Он в заложниках у юридической системы Израиля, которая преследует его по пятам. Как только с него спадет иммунитет, который дает ему кресло премьер-министра, он сразу останется за решетку. Только не за преступления в Газе, а за коррупцию, юридическую реформу и за то, что он проспал нападение "Хамаса".Повторюсь, готовьтесь к череде религиозных войн на Ближнем Востоке. Волны этого кризиса дойдут и до постсоветского пространства. У нас будет волна беженцев. У нас будет обрезана логистика. Международный бизнес и кооперация – все это рухнет. Более того, будут попытки импортировать в Россию некоторые радикальные идеи.Надо поставить твердый заслон этому, чтобы никакие человеконенавистнические идеологии и межрелигиозные конфликты не получили благодатную почву в России. С особым вниманием и заботой надо отнестись к мусульманскому сообществу, чтобы там не появились горячие головы. Точно так же надо отнестись к христианам и иудеям, чтобы никакие радикальные идеи к ним не проникли.Нам всем надо жить в мире и работать вместе на благо процветания нашей страны.* Запрещенная в России террористическая организация

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анастасия Градинарова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

интервью, израиль, иран, ближний восток, биньямин нетаньяху, игил, оон, джордж буш, религия, россия, мир