https://ukraina.ru/20260329/ukraina-navsegda-obognala-rossiyu-po-samomu-vazhnomu-pokazatelyu-puti-nazad-net-1077276185.html

Украина навсегда обогнала Россию по самому важному показателю: пути назад нет

Лучшие друзья Украины как-то вдруг тихонько и стыдливо замели под ковер свои свадебные клятвы о вечной любви, которые звучали по поводу и без, начиная с 2022 года

2026-03-29T09:42

мнения

украина

европа

россия

владимир зеленский

кирилл дмитриев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg

В 2024 году на заседании Совета Европы европейские лидеры породили знаменитую формулировку о поддержке Украины – "столько, сколько потребуется".В 2025 году на очередной сходке евролидеры опять заявили, что поддержка Украины "непоколебима".Но начался иранский кризис (вернее, его начали Израиль и США), и эта непоколебимость и сколькопотребуемость начали всё быстрее улетучиваться.Причина проста: неожиданно выяснилось, что нефть и газ нельзя надуть из воздуха, как знаменитую капитализацию Apple, или напечатать, как доллары: они либо у тебя есть, либо их нет.А когда их не стало, опять же очень неожиданно выяснилось, что презренные, вонючие, грязные и немодные остатки древних растений и микроорганизмов нужны вообще везде – и даже в тех самых ветряках, солнечных панелях и блестящих электромобилях.Вот незадача.Оказалось, что без нефти нет бензина, дизеля, авиакеросина и мазута, а значит, нет никаких перевозок и никакой логистики.Без нефти и газа невозможно сделать усилием воли этилен, пропилен, бутадиен, бензол, толуол, ксилолы и всё прочее, что нужно для синтетики и пластика. В нашем пластиковом мире это означает катастрофу.Нет газа – нет удобрений – нет урожая. А мужики-то и не знают: 50% мирового производства продовольствия зависят от синтетических удобрений.Нет нефти и газа – нет дешёвой энергии – встают энергоёмкие производства: металлургия, а за ней по струнке всё остальное – автопроизводство, авиапромышленность, машиностроение, станкостроение и ВПК.И так далее по всему списку.Нефтяной кризис уже жёстко колбасит Европу, и вопрос только в сроках, когда уже уменьшающиеся потоки помощи Украине иссякнут совсем.Что это означает?Кроме единственной отрасли – сельского хозяйства – Украина сама производит значительно меньше, чем ей присылают спонсоры.Как Украина зависит от внешних поставок:Даже если нынешний кризис закончится здесь и сейчас (а это вряд ли), то из-за нарушения цепочек поставок цены в мире будут лезть вверх с двузначной скоростью, что уже аукается и в Европе, и на Украине.Эксперты предсказывают, что Украина теперь имеет реальный шанс обогнать Россию хотя бы по одному показателю – деиндустриализации, и даже Европа скоро не сможет её догнать.В 2026-м промышленные цены на энергию в Украине выросли примерно на 50–60% – и к этому присовокупляется топливный кризис. По заявлениям Владимира Зеленского, Украина может столкнуться с острейшим дефицитом дизельного топлива — до 90%.Местные газеты сообщают, что украинские фермеры уже сейчас находятся "в режиме выживания", и выхода из тупика нет. Доходит до того, что появляются новости о том, что Киев рассматривает покупку сжиженного газа у Мозамбика. Что думает по этому поводу Мозамбик – не сообщается.Ресурс The Times сообщил, что рост цен на нефть будет иметь для Украины "огромные негативные последствия". В свою очередь, издание The American Conservative признало, что главным проигравшим из-за военной операции США и Израиля против Ирана оказалась именно Украина, а Россия свои доходы теперь многократно увеличит. Жизнь – несправедливая штука, и наличие у России всей таблицы Менделеева и огромных запасов нефти и газа убедительно показывает, что мир без нас обойтись не может и не сможет.Уже сейчас к нам стоит весёлая живая очередь, и, судя по всему, она не окончится уже никогда. Согласно докладу банка Barclays "Нефть в 3D: перспективы спроса к 2025 году", несмотря на "возобновляемые источники энергии, технологические инновации, направленность правительств на низкоуглеродную политику" мировой спрос на нефть и газ к 2050 году вырастет минимум на 50%.Как отметил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, "в настоящее время множество государств начинает всё больше осознавать важнейшую роль российской нефти и газа в поддержании стабильности мировой экономики".И что-то подсказывает, что та же Европа однозначно попытается встать в очередь к окошку, на что будет однозначно сказано: вы хотели поддерживать Украину столько, сколько потребуется? Ну так просите у них, вдруг что-то от поставок из Мозамбика останется.Как украинские военные и эксперты пугали западных журналистов российским наступлением - в материале издания Украина.ру Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

