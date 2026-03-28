Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на этой неделе пугали западных журналистов российским наступлением, которое должно начаться, когда подсохнет почва. Стенания и жалобы украинских военных спикеров были отчасти вызваны сокращением западных поставок вооружений из-за войны с Ираном.

2026-03-28T06:36

Украинские командиры рассказывают New York Times, близкой к Демократической партии США, что они ожидают "очень активных боев". Одни ожидают их на Гуляйпольском направлении. Другие говорят агентству Reuters, что атаки будут сосредоточены в "поясе крепостей" на подконтрольной Украине части ДНР (Краматорск, Славянск, Константиновка). Общий призыв, звучащий в этих тревожных ожиданиях: мольбы не бросать Киев с поставками вооружений. Reuters также признает, что и в ходе зимних боев России удалось добиться значительных успехов.Тем не менее, Зеленский, при всей нехватки военнослужащих, решил впрячься в войну на Ближнем Востоке, отправив туда подразделения дронщиков. Это вызвало возмущение ряда украинских экспертов. В связи с этим отставной генерал Сергей Кривонос отмечает, что по закону эти военнослужащие в ОАЭ или Саудовской Аравии являются ЧВК. А они на Украине запрещены, хотя фактически действуют, обслуживая интересы западных колониалистов даже в Африке.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая на этой неделе вновь критиковала Генштаб ВСУ, обвинив во лжи относительно контрнаступления. Посетив Доброполье и Покровское в Днепропетровской области, она заявила в Раде, что на самом деле там продвигается российская армия."У нас вроде бы заявляется, что идет контрнаступление. На самом деле, к сожалению, там происходит продвижение врага. Также россияне уже в 10 километрах от Запорожья, от южных районов города областного центра. И Славянск, Дружковка, Краматорск, по крайней мере его часть – это уже тоже является фронтом и килл-зонами", – возмущалась Безуглая.Она также отметила, что в рядах ВСУ по факту нет штурмовых войск, а есть лишь отдельные, личные подразделения главкома, в которых самая высокая смертность. Их обычно отправляют, по её словам, для того, чтобы поставить флаг.Украинский паблик Deep State отмечает, что количество штурмовых действий россиян возрастает, а боевые действия набирают обороты после "зимнего затишья". Россиянам, по мнению паблика, опять во всём помогают погодные условия. Причем любые. "В ветреную, дождливую и морозную погоду враг наступал, пользуясь этим, чтобы оставаться незаметным. Сейчас он может штурмовать с относительным облегчением", - констатирует Deep State.Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщал об активизации ВС РФ на Славянском и Лиманском направлении. По его данным, россияне подтягивают туда ресурсы. Кроме того, "Мучной" пишет, что российские бойцы постоянно просачиваются между разреженными позициями ВСУ, которые затем остаются как бы в тылу без связи и снабжения.Спикеры украинской Группировки объединенных сил рассказывают, что на Лиманском направлении на текущей неделе россияне пошли в наступление, используя всё, что можно. "Квадроциклы, тяжёлую бронетехнику, военный автотранспорт, штурмовые группы и пехоту. Ставка была сделана на массовость, скорость и давление", - говорится в заявлении, в котором также подчеркивается, что успехов, россияне якобы не имели. Впрочем, официальные спикеры ВСУ никогда не признают российское продвижение или взятие населенных пунктов россиянами.Тем не менее, военный эксперт и офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказывает в эфире телеканала "ТСН", что россияне уже формируют "клешни наступления" в Донецкой области (ДНР). По его мнению, город Доброполье там является промежуточным звеном, чтобы продолжать наступление на Константиновку. В дальнейшем, по его оценкам, это приведет к формированию "клешней" ВС РФ вокруг Краматорска."Поэтому на самом деле я вижу здесь такую картину в дальнейших шагах, то есть не в ближайших тактических действиях, потому что здесь им еще действительно нужно разобраться с Добропольем, которое находится далеко, где нужно разобраться с первым корпусом НГУ "Азов"*, с седьмым корпусом ДШВ, который занимается обороной Покровско-Мирноградской агломерации [уже по факту взятой ВС РФ]. Поэтому задач у россиян много, и точно еще до этого не дойдут", - с уверенностью прогнозирует эксперт.Как говорит Ткачук, если он понимает потенциал и цели следующей наступательной кампании россиян, которую они пытаются развернуть, то в дальнейшем Райское и Дружковка им нужны, чтобы захватить Константиновку, а затем продвигаться на Славянско-Краматорскую агломерацию. Он отводит россиянам на эти планы около года, признавая, что они все равно своего добьются. Однако через год на этом направлении поляжет еще несколько тысяч "бусифицированных" украинцев.Подробнее о том, что происходит на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

