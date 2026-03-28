Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 28.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260328/otvodyat-russkim-god-na-vzyatie-kramatorska-i-slavyanska-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1077227058.html
Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Украинские военные и эксперты на этой неделе пугали западных журналистов российским наступлением, которое должно начаться, когда подсохнет почва. Стенания и жалобы украинских военных спикеров были отчасти вызваны сокращением западных поставок вооружений из-за войны с Ираном.
эксклюзив
вооруженные силы украины
марьяна безуглая
краматорск
россия
славянск
максим ткачук
reuters
new york times
трамп и зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077138748_0:190:3071:1918_1920x0_80_0_0_788ae2ea1ff8adb66f1845e094a7130d.jpg.webp
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077138748_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_a7de1ba413b9c449f8f2b1c1a6859ebb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Эксклюзив, Вооруженные силы Украины, Марьяна Безуглая, Краматорск, Россия, Славянск, Максим Ткачук, Reuters, New York Times, Трамп и Зеленский

Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

06:36 28.03.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.03.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинские военные и эксперты на этой неделе пугали западных журналистов российским наступлением, которое должно начаться, когда подсохнет почва. Стенания и жалобы украинских военных спикеров были отчасти вызваны сокращением западных поставок вооружений из-за войны с Ираном.
Украинские командиры рассказывают New York Times, близкой к Демократической партии США, что они ожидают "очень активных боев". Одни ожидают их на Гуляйпольском направлении. Другие говорят агентству Reuters, что атаки будут сосредоточены в "поясе крепостей" на подконтрольной Украине части ДНР (Краматорск, Славянск, Константиновка). Общий призыв, звучащий в этих тревожных ожиданиях: мольбы не бросать Киев с поставками вооружений. Reuters также признает, что и в ходе зимних боев России удалось добиться значительных успехов.
Тем не менее, Зеленский, при всей нехватки военнослужащих, решил впрячься в войну на Ближнем Востоке, отправив туда подразделения дронщиков. Это вызвало возмущение ряда украинских экспертов. В связи с этим отставной генерал Сергей Кривонос отмечает, что по закону эти военнослужащие в ОАЭ или Саудовской Аравии являются ЧВК. А они на Украине запрещены, хотя фактически действуют, обслуживая интересы западных колониалистов даже в Африке.
Скандальная нардеп Марьяна Безуглая на этой неделе вновь критиковала Генштаб ВСУ, обвинив во лжи относительно контрнаступления. Посетив Доброполье и Покровское в Днепропетровской области, она заявила в Раде, что на самом деле там продвигается российская армия.
"У нас вроде бы заявляется, что идет контрнаступление. На самом деле, к сожалению, там происходит продвижение врага. Также россияне уже в 10 километрах от Запорожья, от южных районов города областного центра. И Славянск, Дружковка, Краматорск, по крайней мере его часть – это уже тоже является фронтом и килл-зонами", – возмущалась Безуглая.
Она также отметила, что в рядах ВСУ по факту нет штурмовых войск, а есть лишь отдельные, личные подразделения главкома, в которых самая высокая смертность. Их обычно отправляют, по её словам, для того, чтобы поставить флаг.
Украинский паблик Deep State отмечает, что количество штурмовых действий россиян возрастает, а боевые действия набирают обороты после "зимнего затишья". Россиянам, по мнению паблика, опять во всём помогают погодные условия. Причем любые. "В ветреную, дождливую и морозную погоду враг наступал, пользуясь этим, чтобы оставаться незаметным. Сейчас он может штурмовать с относительным облегчением", - констатирует Deep State.
Украинский военкор с позывным "Мучной" сообщал об активизации ВС РФ на Славянском и Лиманском направлении. По его данным, россияне подтягивают туда ресурсы. Кроме того, "Мучной" пишет, что российские бойцы постоянно просачиваются между разреженными позициями ВСУ, которые затем остаются как бы в тылу без связи и снабжения.
Спикеры украинской Группировки объединенных сил рассказывают, что на Лиманском направлении на текущей неделе россияне пошли в наступление, используя всё, что можно. "Квадроциклы, тяжёлую бронетехнику, военный автотранспорт, штурмовые группы и пехоту. Ставка была сделана на массовость, скорость и давление", - говорится в заявлении, в котором также подчеркивается, что успехов, россияне якобы не имели. Впрочем, официальные спикеры ВСУ никогда не признают российское продвижение или взятие населенных пунктов россиянами.
Тем не менее, военный эксперт и офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказывает в эфире телеканала "ТСН", что россияне уже формируют "клешни наступления" в Донецкой области (ДНР). По его мнению, город Доброполье там является промежуточным звеном, чтобы продолжать наступление на Константиновку. В дальнейшем, по его оценкам, это приведет к формированию "клешней" ВС РФ вокруг Краматорска.
"Поэтому на самом деле я вижу здесь такую картину в дальнейших шагах, то есть не в ближайших тактических действиях, потому что здесь им еще действительно нужно разобраться с Добропольем, которое находится далеко, где нужно разобраться с первым корпусом НГУ "Азов"*, с седьмым корпусом ДШВ, который занимается обороной Покровско-Мирноградской агломерации [уже по факту взятой ВС РФ]. Поэтому задач у россиян много, и точно еще до этого не дойдут", - с уверенностью прогнозирует эксперт.
Как говорит Ткачук, если он понимает потенциал и цели следующей наступательной кампании россиян, которую они пытаются развернуть, то в дальнейшем Райское и Дружковка им нужны, чтобы захватить Константиновку, а затем продвигаться на Славянско-Краматорскую агломерацию. Он отводит россиянам на эти планы около года, признавая, что они все равно своего добьются. Однако через год на этом направлении поляжет еще несколько тысяч "бусифицированных" украинцев.
Подробнее о том, что происходит на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина Спецоперация на минувшей неделе. Атаки БПЛА и удары по тылам ВСУ позволяют добиваться успехов ВС РФ
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивВооруженные силы УкраиныМарьяна БезуглаяКраматорскРоссияСлавянскМаксим ТкачукReutersNew York TimesТрамп и Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:36Отводят русским год на взятие Краматорска и Славянска. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
06:30Руслан Сафаров: Если Трамп увязнет в войне с Ираном, КНДР может открыть второй фронт против гегемонии США
06:21Уникальное событие, сблизившее РФ и США на важном направлении: наши люди в Конгрессе впервые за много лет
06:02Месяц войны. Промежуточные итоги нападения на Иран
05:45Битва за Константиновку: полковник Алехин рассказал о прорыве в центральной части города
05:30"Я ваш, я буржуинский": Брутер объяснил, почему Зеленский лезет "в окоп войны" с Ираном
05:15"Держит в своей голове план": получил ли Трамп на Ближнем Востоке свою "Украину" — эксперт
05:00"Противник атакует в районе Приморского": Алехин про обстановку на Запорожском направлении
04:45Захват Харка не решит проблемы США: политолог указал на просчеты Трампа в войне с Ираном
04:30"Ожесточенные бои на ключевых направлениях": эксперт про обстановку на линии соприкосновения
04:15"Для Трампа все очень опасно": Брутер о параллелях между СВО и конфликтом на Ближнем Востоке
00:12Сборную Украины по футболу ограбили перед матчем со Швецией
00:09Зеленский вновь потребовал передачи ядерного оружия Украине
23:41За три часа силы ПВО уничтожили 52 украинских БПЛА над восемью регионами РФ
23:39Иран пригрозил полной блокадой Ормузского пролива в случае начала военных действий
23:35ВС РФ успешно наступают на Добропольском выступе
23:33Боевики ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область — пострадали три мирных жителя
22:40МИД РФ: киевский режим использует медперсонал для пыток военнопленных
22:37Туск заявил о возможной эскалации на Ближнем Востоке. Главные новости к этому часу
22:12Рубио: если Украина не хочет идти на уступки, война будет продолжаться
Лента новостейМолния