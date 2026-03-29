"Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана
Экономическое воздействие конфликта на Ближнем Востоке уже ощутимо для Америки: рост цен на бензин тянет за собой новые значения инфляции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
"Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана

05:15 29.03.2026
 
Экономическое воздействие конфликта на Ближнем Востоке уже ощутимо для Америки: рост цен на бензин тянет за собой новые значения инфляции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о внутриполитических последствиях для США, эксперт отметил, что пока конфликт не привел к серьезным жертвам.
"Сухопутной операции США против Ирана пока что нет. Следовательно, нет и серьезных жертв с американской стороны. При этом экономическое воздействие этого конфликта уже ощутимо для Америки: рост цен на бензин тянет за собой новые значения инфляции", — заявил Лукьянов.
Сначала американский лидер выдвинул ультиматум: если через пять дней Ормузский пролив не разблокируют, он расколошматит все иранские электростанции, и это явно было ошибкой, указал он.
"Ультиматум — вещь обоюдоострая. Если угроза сработала — хорошо. Если нет – вы должны ее выполнять, иначе вас назовут пустобрехом", — пояснил Лукьянов.
Однако, продолжил эксперт, Трамп повел себя иначе. "Через два дня после своего ультиматума вдруг сообщил: "Мы ведем переговоры. Сделка на носу. Иранцы хотят договориться"", — отметил он.
"С Россией по Украине это не сработало. Не думаю, что и с Ираном сработает", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
Про различные сценарии завершения войны США против Ирана — в статье Павла Котова "Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
05:45"Командование ВСУ в панике": ВС РФ развивают наступление под Глуховом и к югу от Юнаковки
05:30Три "Искандера" разнесли аэродром в Вознесенске — Алехин об уничтожении F-16 и Storm Shadow
05:15"Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана
05:00Алехин: ВСУ пытаются стягивать резервы к Волчанску, но "Грады" видят их даже сквозь "молоко"
04:45"Делает вид, что его не касается": Лукьянов о том почему Китай не вмешивается в конфликт в Иране
04:30Ключевой узел перед Славянском и Краматорском: Алехин про начало штурма Рай-Александровки
04:15"С этой парочкой разговаривать не будем" — эксперт рассказал о провале переговорщиков Трампа
18:35Гибель украинских военных в Дубае. Итоги 28 марта
18:11Ливанские репортеры погибли от удара израильского дрона. Главное о ситуации на Ближнем Востоке
17:47В Энергодаре в результате удара украинского беспилотника пострадали два человека — Пухов
17:09ВСУ не выйдут "на границы 1991 года". У США на исходе запасы ракет-перехватчиков. Главное к этому часу
16:43А деньги где? Какая финансовая ситуация на Украине
16:34Штат Вашингтон возглавил рейтинг регионов США по задержаниям выходцев с Украины
16:07КСИР ударил по убежищам в Дубае, где прятались солдаты США. Главное о ситуации на Ближнем Востоке
16:00Мария Дэви Христос: украинская "богиня" из Сталино
15:42В Херсонской области от обстрела ВСУ погибла мирная жительница, шесть человек ранены — Сальдо
15:20КСИР заявил об уничтожении военного склада в Дубае, где находился 21 украинец. Главное к этому часу
14:44Вашингтон "близок к переговорам" с Ираном, с АЭС "Бушер" эвакуируют сотрудников. Главное к этому часу
14:25После освобождения Брусовки под Красным Лиманом продолжаются ожесточенные бои
14:15"Целенаправленное убийство мирных людей": Балицкий сообщил о гибели женщины при атаке БПЛА
Лента новостейМолния