"Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана
"Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана - 29.03.2026 Украина.ру
"Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана
Экономическое воздействие конфликта на Ближнем Востоке уже ощутимо для Америки: рост цен на бензин тянет за собой новые значения инфляции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
2026-03-29T05:15
2026-03-29T05:15
2026-03-29T05:15
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Отвечая на вопрос о внутриполитических последствиях для США, эксперт отметил, что пока конфликт не привел к серьезным жертвам. Сначала американский лидер выдвинул ультиматум: если через пять дней Ормузский пролив не разблокируют, он расколошматит все иранские электростанции, и это явно было ошибкой, указал он."Ультиматум — вещь обоюдоострая. Если угроза сработала — хорошо. Если нет – вы должны ее выполнять, иначе вас назовут пустобрехом", — пояснил Лукьянов.Однако, продолжил эксперт, Трамп повел себя иначе. "Через два дня после своего ультиматума вдруг сообщил: "Мы ведем переговоры. Сделка на носу. Иранцы хотят договориться"", — отметил он. "С Россией по Украине это не сработало. Не думаю, что и с Ираном сработает", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Про различные сценарии завершения войны США против Ирана — в статье Павла Котова "Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном" на сайте Украина.ру.
иран
сша
америка
ближний восток
Украина.ру
новости, иран, сша, америка, дональд трамп, украина.ру, война в иране, ближний восток, цены, нефть, переговоры, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, война на ближнем востоке
Новости, Иран, США, Америка, Дональд Трамп, Украина.ру, война в Иране, Ближний Восток, цены, нефть, переговоры, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика, война на Ближнем Востоке
"Трамп шарахается из стороны в сторону" — эксперт о просчетах США в войне против Ирана
Экономическое воздействие конфликта на Ближнем Востоке уже ощутимо для Америки: рост цен на бензин тянет за собой новые значения инфляции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов
Отвечая на вопрос о внутриполитических последствиях для США, эксперт отметил, что пока конфликт не привел к серьезным жертвам.
"Сухопутной операции США против Ирана пока что нет. Следовательно, нет и серьезных жертв с американской стороны. При этом экономическое воздействие этого конфликта уже ощутимо для Америки: рост цен на бензин тянет за собой новые значения инфляции", — заявил Лукьянов.
Сначала американский лидер выдвинул ультиматум: если через пять дней Ормузский пролив не разблокируют, он расколошматит все иранские электростанции, и это явно было ошибкой, указал он.
"Ультиматум — вещь обоюдоострая. Если угроза сработала — хорошо. Если нет – вы должны ее выполнять, иначе вас назовут пустобрехом", — пояснил Лукьянов.
Однако, продолжил эксперт, Трамп повел себя иначе. "Через два дня после своего ультиматума вдруг сообщил: "Мы ведем переговоры. Сделка на носу. Иранцы хотят договориться"", — отметил он.
"С Россией по Украине это не сработало. Не думаю, что и с Ираном сработает", — заключил собеседник издания.
Про различные сценарии завершения войны США против Ирана — в статье Павла Котова "Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном" на сайте Украина.ру.