Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине - 26.03.2026 Украина.ру

Сценарии развития конфликта на Ближнем Востоке, а также особую включенность в него Киева, в интервью изданию Украина.ру прокомментировал главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба “Валдай” Федор Лукьянов.

2026-03-26T06:06

— Федор Александрович, к каким внутриполитическим последствиям для США может привести конфликт вокруг Ирана, если Трамп с ним не разберется? Возможно ли, что эта война продлится до осени, когда США ожидают выборы в Конгресс?— Сухопутной операции США против Ирана пока что нет. Следовательно, нет и серьезных жертв с американской стороны. При этом экономическое воздействие этого конфликта уже ощутимо для Америки: рост цен на бензин тянет за собой новые значения инфляции. Но решится ли Трамп на какое-то наземное вторжение или нет, опять же пока не ясно.Если такое произойдет, вряд ли это будет операция "Шок и трепет" с походом на Тегеран, как произошло с Ираком. Сейчас все события сфокусированы вокруг Ормузского пролива, который для США важно разблокировать. Но недостаточно просто оттеснить иранские суда и береговую артиллерию оттуда — необходимо кардинально менять региональную ситуацию.Потому что транспортировщики стратегических грузов — люди пугливые. А страховщики не будут рисковать своими деньгами в ситуации прямого военного конфликта — слишком накладно. Поэтому цена страховки за проход нефти в случае продолжения конфликта будет такой, что судовладельцы и грузовладельцы за это все равно не возьмутся. Из-за всего вышесказанного Трамп шарахается из стороны в сторону. Сначала мы слышали его ультиматум: "Если через 5 дней не разблокируете Ормуз, я расколошмачу все ваши электростанции". Это явно было ошибкой. Ультиматум — вещь обоюдоострая. Если угроза сработала — хорошо. Если нет – вы должны ее выполнять, иначе вас назовут пустобрехом.Но Трамп повел себя в своем стиле и через 2 дня после своего ультиматума вдруг сообщил: "Мы ведем переговоры. Сделка на носу. Иранцы хотят договориться". Кто с его стороны говорил с Ираном? О чем? Эта ситуация, кстати, напоминает мне переговоры по Украине. В частности, на днях прошла новость о якобы 15 пунктах плана урегулирования, которые США передали Ирану. Это очень похоже на то, что мы наблюдали 2 месяца назад, когда неизвестно откуда возник "План Кушнера и Уиткоффа".И общее в этих ситуациях не только в том, что внезапно вбрасывается документ с неопределенным статусом. В них много сходства по содержанию [планов]. Сперва вы на это смотрите и думаете: "Ого. Какое щедрое предложение противоположной стороне". А потом, вчитавшись, понимаете, что ничего там щедрого нет, а это лишь очередное надувательство.С Россией по Украине это не сработало. Не думаю, что и с Ираном сработает.С другой стороны, иранцы, при всех своих грозных заявлениях, тоже понимают, что их ресурсы не безграничны. Даже если они удержат оборону и Ормузский пролив, у США с Израилем все равно хватит сил расколошматить всю иранскую инфраструктуру. И что с этим потом делать?Но вернемся к вашему вопросу. Трамп отлично понимает, что необходимо из всей этой ситуации выбираться. Если угрозы не сработали, надо договариваться. А с кем? Мы ведь пока не видели нового рахбара: есть подозрения, что он не вполне способен руководить. Зато появился спикер парламента — очень известный и весомый человек. Но он из числа иранских "ястребов". С другой стороны, если кто-то и может вести переговоры такого рода, то только люди с неподмоченной репутацией твердокаменных "ксировцев"…Так вот, было объявлено, что вот-вот начнутся переговоры [США и Ирана]. Это забавно. Иранцы сразу сказали: “С этой парочкой (Кушнер и Уиткофф) мы разговаривать не будем". И понятно, почему: два раза Тегеран с ними говорил, и два раза начиналась война. Поэтому сейчас говорят о Вэнсе как о переговорщике. И это тоже парадоксально, потому что из всего американского руководства Вэнс меньше всех поддерживает эту кампанию [США против Ирана]. Но, возможно, с его помощью стороны и смогут найти какой-то выход.В общем, Трамп понимает, что быстрый и лихой успех сорвался, и теперь необходимо минимизировать ущерб. Он будет стараться это сделать. Правда, нельзя забывать, что есть еще третья сторона — Израиль. А он пока не настроен ни на какие примирения с Ираном. Израильтяне считают, что противнику пока не нанесен ущерб, который позволил бы им чувствовать себя уверенно.— Западные СМИ пишут, что Иран может получить еще более сильную поддержку от Китая. Якобы саммит Си и Трампа был отложен именно по тому, что США продолжают войну против Ирана, и встречи нельзя ожидать, пока конфликт не закончится. Как думаете, мог ли Си поставить такое условие Трампу?— Сомневаюсь. Китай себя ведет чрезвычайно сдержанно, а на высшем уровне — почти ничего не говорит. Китай даже делает вид, что его это не касается, вмешиваться в конфликт не хочет. Поэтому вряд ли речь идет о какой-то массированной поддержке Ирана. Даже если что-то делается, то очень закрыто. И для Китая отношения с США сейчас важнее всего.Поэтому, думаю, что вряд ли саммит отложили потому, что Си поставил Трампу какие-то условия. Скорее американский лидер понял, что в нынешних декорациях войны на Ближнем Востоке он будет плохо выглядеть на встрече. А ехать на "исторический саммит” для заключения “сделок века", когда ты завяз в непонятном и почти безнадежном конфликте, не самая лучшая затея. Си на этом фоне мог иметь более солидный вид и вежливо спросить: "Ну, и как там у вас?". В общем, пока Китай выжидает.Конечно, если Иран выстоит и добьется приличных условий мира, ситуация изменится. Иран еще до войны подчеркивал: "Нам абы какая сделка не нужна — мы хотим гарантии, что США с Израилем через полгода не нападут ещё и еще раз, пока от нас совсем ничего не останется". Но я даже не представляю, какие гарантии могут им дать США и Израиль. Непонятно, каков шанс на мирное и более-менее устойчивое решение.Но если оно все же будет достигнуто, Китай постарается этим воспользоваться, чтобы еще больше укрепить свои позиции. Иран важен для него в плане энергоснабжения и как значимое место на логистических маршрутах с востока на запад. При этом рисковать Китай, как я сказал, не хочет и не будет: для них американский фактор в приоритете и сейчас, и на более длительную перспективу.— Выходит, месседж о поддержке Ирана Китаем — это некая спекуляция западных медиа?— Спекуляция. Более того, даже часть тех медиа, которые раньше Трампа поддерживали, против кампании США против Ирана, и таким образом преподносят любые новости, чтобы показать: "Никаких плюсов от этой войны нет. Мы даже сблизили Иран с Китаем. Китай помогает Ирану нас ослабить”.— В прошлый раз мы с вами говорили о вовлеченности Европы в этот конфликт. И тут глава силы правопорядка Ирана предложил Евросоюзу помощь в защите Гренландии от претензий США. Мало того, что он отвечает ядерной державе, так еще и в их зону ответственности лезть готов.— Это информационная война. Иранцы умеют троллингом заниматься. Тем более, они понимают, что Европа находится в дурацком положении.С одной стороны, целый ряд общественных, политических и правовых факторов склоняют Европу к тому, чтобы не поддерживать США и Израиль. С другой стороны, все эти факторы может перевесить необходимость сохранять отношения с США. Европа боится, что перестанет быть приоритетом в глазах Америки. В США это тоже понимают и чувствуют, поэтому давят на больную мозоль.В частности, кто-то из американских начальников сказал: "А чего вы хотите? Если вы нас не поддерживаете по Ирану, то и мы вас по Украине поддерживать не будем. Точнее, поддержим вас так, как вы нас: или никак, или только словами".Не думаю, что это так линейно, но Европа понимает, что США ввязались в тяжелую ситуацию и ждут поддержки: дескать, нравится вам это или нет, но вы союзники. А поддержка означает риск соскальзывания в конфликт, что вызовет возмущение у населения.На самом деле европейские общества сильно заколебались по части Израиля в последние 3 года. Да, и в США демократы начинают сторониться доноров, которые связаны с израильским лобби, хотя это мощная и богатая группа, которая играла большую роль в избирательной кампании [Демпартии]. А почему начинают сторониться, если деньги все равно нужны? Потому что электорат демократов в прогрессирующей степени дистанцируется от Израиля.Еще большой шум наделала речь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который сказал: как отношения с Россией у нас уже не будут такими, какими были до февраля 2022 года, так и отношения с США изменились с февраля 2026 года. Да, это вызвало на Штайнмайера большие нападки, но часть настроений европейцев он отразил.Давайте еще не забывать, что исламский компонент в Европе численно увеличивается. Еще несколько лет — и мусульмане станут настолько значимым фактором, что политикам придется всерьез его пересматривать. Да, пока на политическом уровне у них табу на критику Израиля, но не уверен, что это незыблемо.— Зафиксируем. Европейцы вроде бы остаются союзниками США, но они видят, что Трамп в этой истории непонятно куда двигается, поэтому начинают протестовать.— А чему тут удивляться? Трамп тоже, конечно, “молодец”. Он же целый год глумился над Европой, пошлинами обкладывал, территории угрожал “отжать”, а теперь просит о помощи. Это как-то не по-людски.— Вы ранее говорили, что Израиль еще никогда не получал такой поддержки от США, как при Трампе, которому, по идее, надо выходить из этой войны. При этом США де-факто вышли из войны с Россией на Украине, переложив это на плечи Европы. Могут ли они такой же трюк провернуть на Ближнем Востоке, оставив Израиль и страны Залива один на один с Ираном?— Не думаю. Иран — совершенно другая ситуация в данном случае.В ситуации с Украиной США активно способствовали тому, чтобы война произошла, но формально они в ней не участвуют — только поддерживают одну из сторон. А с Ираном — напрямую участвуют.Более того, США не просто напали на Иран. Трамп в день бомбардировок выступил с обращением, которое фактически было объявлением войны. Тут он не может сказать так, как про Украину: "Это не моя война. Это все Байден. Если бы я был у власти, ее не было бы". Тут все наоборот: "Если бы не Трамп, войны с Ираном бы не было".Конечно, Трамп может все перекрутить и передернуть. Он уже это делает: "Мы победили. Иран уже все: флота и руководителей нет. Ормузский пролив закрыт? Ну, это детали". Но все равно ему просто так отвертеться не получится. Во-первых, это престиж его личный и имидж США. Во-вторых, Израиль и страны Залива — настолько важные элементы геополитической и экономической конструкции США, что Трамп не сможет сказать: "Я начал, а вы разбирайтесь".— В российском экспертном сообществе принято Зеленского недооценивать. Но он сейчас всеми силами втягивает Украину в ближневосточную войну. Сообщалось о продаже украинских дронов-перехватчиков странам Залива и США. Получается, что Зеленский становится не только противником России, но и участником большой геополитической игры на Ближнем Востоке. Что получит Украина от этого большого конфликта?— Я не считаю Зеленского никчемным. Это политик с огромным отрицательным знаком, но он довольно смекалист в том, как выживать Украине и ему лично в сложившейся ситуации. Политика — дело сложное, и это не имеет никакого отношении к морали.Сейчас Зеленский пытается показать, насколько ценна Украина в качестве партнёра и союзника. Украина имеет огромный опыт боевых действий. Несмотря на потери, она обладает налаженным военным производством. Для него это еще один аргумент в разговоре с американцами и европейцами относительно того, что Украину нельзя бросать.То, что Украина пытается позиционировать себя как часть коллективного Запада, которая участвует во всех видах повестки, — вполне осознанный курс с его стороны. И то, что Зеленский идеологически костерит Иран, говорит о том, что он пытается вписаться в этот нарратив.— И как в целом война США и Ирана влияет на российско-украинский конфликт и его состояние?— Мы можем судить только по косвенным проявлениям. Я бы сказал, что большого влияния нет, хотя его все ожидают.Понято, что, во-первых, по мере исчерпания западных арсеналов Украине будет меньше доставаться. Во-вторых, у любого политика в голове не хватит места, чтобы заниматься всем. Вот и у Трампа столько энергии уходит на Ормузский пролив, что Украина смещается в сторону.Пока Трамп и его соратники воюют с Ираном, Зеленский воюет с Венгрией, в которой 12 апреля пройдут выборы. Кто бы мог подумать, что маленькая периферийная страна окажется в центре внимания. Орбан стал лидером сопротивления Зеленскому (не поддержки России) в Евросоюзе, который указывает европейцам, что им необходимо делать. Так что фронт Зеленского ближайшие две недели будет проходить в Карпатах.— Давайте попробуем подвести итоги, хотя прогнозировать очень сложно. Эксперты предлагают несколько сценариев окончания конфликта. Первый заключается в том, что Трамп может объявить о своей победе, хотя, если Иран сохранит контроль над Ормузским проливом, для США это будет провал на уровне Афганистана и Вьетнама. Второй сценарий — это продолжение военных действий при попытке устроить в Иране переворот. И, наконец, третий — это применение ядерного оружия. Какой из этих вариантов вам кажется наиболее вероятным?— По поводу ядерного сценария еще пару лет назад я сказал бы, что это фантазия. Сегодня так уже не заявляю, но все же такое развитие событий маловероятно.Тут важно понимать, что применение ядерного оружия выводит мировую политику на совершенно иной уровень. От подобного гипотетического удара ядерная зима не наступит, как и мировой конфликт, при котором страны будут обстреливать друг друга баллистическими ракетами. Хотя со времен холодной войны у нас остается убеждение, что применение ядерного оружия приведет к мировой катастрофе. Использование тактического ядерного оружия, скорее, к этому не приведет. Но будет снят некий сдерживающий государства барьер, который сейчас существует.Что касается двух других сценариев, то Трамп упустил момент, когда можно было сказать, что он победил и можно уходить. Это надо было делать быстро. Устранили руководство, уничтожили склады, часть арсенала баллистических ракет, ударили по ядерным объектам и можно было заявить, что у тигра вырваны клыки, и режим рухнет сам по себе.Но этого не произошло. Теперь уйти без того, чтобы Ормузский пролив был разблокирован, и Иран потерял возможность блокировать его снова, Трамп не может. То есть Иран должен быть лишен всего потенциала или нужны договорённости с очень жесткими инструментами принуждения. Ведь в чем смысл гегемонии? Ты ставишь какую-то задачу для себя или для кого-то, и добиваешься ее исполнения. А здесь Трамп чего добился?Надеюсь, что я ошибаюсь, но видимо, базовый сценарий дальнейшего развития войны на Ближнем Востоке — это эскалация. Если правдивы утечки информации о требованиях сторон, то совместить их на переговорах не получится. Также как не совместимы с российской позицией 22 пункта мирного плана Трампа по Украине.Что делать дальше? Если пытаться силой принудить разблокировать Ормузский пролив, то необходима наземная операция на островах Харк и Киш. Но это уже другой масштаб. Смысл потерь при этих операциях будет трудно объяснить простому американцу.Здесь обычно вспоминают мощное антивоенное движение времен вьетнамской войны, но тогда шел призыв, и общество задавалось вопросом, зачем там гибнут наши молодые люди. Да, сейчас престижно и дорого воюют профессионалы, но вопрос зачем нам это нужно все равно остается.Это не очень благоприятный сценарий для Трампа во время избирательной кампании. Если это начнется, то у него, наверно, возникнет новый дедлайн — одержать победу к осени. Но никто не гарантирует, что после провала первоначального плана, второй вариант сработает.— Смогут ли США набрать наемников для наземной операции?— Понятно, что Штаты не будут посылать туда сотни тысяч наемников. Никто не будет брать Тегеран и свергать режим. Они уже поняли, что все это бесполезно. Задачи Трампа сфокусировались на Ормузском проливе.Скажу не совсем политкорректную вещь. Меня всегда удивляла зацикленность иранцев на ядерной программе, которая носила характер престижа, а не чего-то жизненно необходимого. Ядерное оружие, которое может получить Иран, стало химерой и для США, и для Израиля. Но вряд ли Иран в нынешней ситуации ринется первым делом это оружие создавать.Так что все в итоге свелось к судоходству. Оказалось, что у Ирана есть одно мощное оружие. Это Ормузский пролив.

Анна Черкасова

интервью, иран, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, ес, ближний восток, война, дроны, вооружения, мирный план, израиль, ядерное оружие, ормуз, китай, переговоры