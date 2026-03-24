https://ukraina.ru/20260324/vse-radi-premii-nazvana-data-kogda-tramp-mozhet-zavershit-voynu-s-iranom-1077111485.html

Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном

Можно осторожно предположить, что Соединенные Штаты больше склоняются к сделке с Ираном и рассматривают вариант с выходом из войны уже в начале апреля

2026-03-24T12:49

эксклюзив

иран

сша

дональд трамп

стив уиткофф

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/11/1076865603_0:0:1352:760_1920x0_80_0_0_361e6c9eeaaa74b48253e564ec1d9c2b.jpg

Очередные сутки конфликта вокруг Ирана принесли сразу несколько важных новостей.Первая - широко разрекламированные удары по иранским объектам энергоинфраструктуры откладываются. Пока на пять дней.Вторая – конфликт и вовсе может закончиться уже в ближайшие недели, и даже называется конкретная дата – 9 апреля.Переговоры то ли есть, то ли нетАнонсированные удары Соединенных Штатов по иранским электроподстанциям должны были стать ответом на фактическое блокирование Ормузского пролива со стороны Тегерана.Об этом чуть ранее заявил американский лидер Дональд Трамп. Он пригрозил уничтожить все электростанции в Иране и погрузить Исламскую Республику во тьму, если власти страны не разблокируют пролив в течение 48 часов."Взять на понт" руководство Ирана не получилось, Тегеран ответил не менее жестко: если будут удары по энергетической инфраструктуре, тогда вооруженные силы республики получат полную свободу на ответные атаки по объектам энергетики тех стран, где есть американские военные базы.Для пущей наглядности иранская армия в минувшую субботу, 21 марта, запустила две баллистические ракеты по американской базе Диего-Гарсия, которая расположена на архипелаге Чагос, что в более чем 5 тыс. км от иранской столицы.На этом фоне настроения, близкие к паническим, стали охватывать и европейские страны, которые вдруг осознали, что в случае чего сами могут стать мишенью для иранских дальнобойных ракет. Так, британская The Telegraph признала, что Соединенное Королевство может оказаться под ударом, а защищать небо над Англией особо и нечем.В общем, власти Исламской Республики нажима Трампа не испугались, что вынудило его резко сменить риторику."Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран за последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного урегулирования нашего конфликта на Ближнем Востоке. Исходя из общего настроя и тона этих глубоких, детальных и конструктивных обсуждений, которые продолжатся в течение всей недели, я дал указание Министерству обороны отложить военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на период в пять дней — при условии успешного продолжения текущих встреч и переговоров", - написал он 13 марта в своей соцсети Truth Social.Тегеран вскоре опроверг, что ведет переговоры с Вашингтоном.Заявление про манипулирование финансовыми рынками имеет под собой почву. За 15 минут до публикации поста Трампа трейдеры распродали нефтяных фьючерсов почти на 580 млн долларов, то есть за считанные минуты до того, как цены на эти фьючерсы резко просели после слов главы Белого дома.Вероятно, кто-то в американской администрации "слил" нужную информацию, что позволило некоторым обогатиться."Проще говоря: если ты знаешь, что сейчас выйдет новость, которая обрушит цены на нефть, — продавай нефтяные фьючерсы прямо сейчас и зарабатывай на падении. Это и называется торговлей на инсайде. И это незаконно", - прокомментировал у себя в телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.По одной из версий, иранцы не обманывают, что никаких переговоров нет, а все произошедшее – циничная игра Трампа, который подыгрывает "нужным" людям, которые делают навар на таких спекуляциях.Все закончится 9 апреля?Тем не менее западные СМИ утверждают, что Вашингтон все-таки ведет переговоры с Тегераном. Портал Axios пишет, что встречу представителей двух стран готовят в столице Пакистана Исламабаде.Утверждается, что контакты США и Ирана продолжаются через посредников, а именно Турцию, Египет и тот же Пакистан, через которые спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф контактировал с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.Если очная встреча все же состоится, сообщает Axios, американцев помимо Уиткоффа также будет представлять зять американского президента Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джэй Ди Вэнс.Иранцев должен возглавить спикер парламента Галибаф.Утверждается, что переговоры в Исламабаде могут состояться уже на этой неделе.Израильские медиа допускают, что пакистанская встреча может стать прологом к окончанию конфликта. Крайней датой якобы является 9 апреля, пишет портал Ynet со ссылкой на информированный источник."Вашингтон назначил 9 апреля крайней датой для прекращения войны", - говорится в публикации.Такая дата обусловлена тем, что это позволяет Трампу посетить Израиль, когда еврейское государство будет отмечать День независимости (в этом году 21-22 апреля). Дело в том, что в конце декабря прошлого года израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что Трамп будет награжден Премией Израиля – самой престижной премией, которая назначается израильским правительством.Вручение этой награды проходит как раз в День независимости на специальной церемонии с участием руководства страны. Президент Соединенных Штатов станет первым иностранцем, которого наградят этой премией.Насколько тщеславное желание получить награду является главным мотивом Трампа для завершения войны – вопрос открытый. Быть может, дело вовсе не в премии, а в том, что операция против Ирана становится для США все более проблемной и непредсказуемой по последствиям.Тем не менее не стоит сбрасывать со счетов американских "ястребов", которые призывают воевать до победного конца. На подпевках у них стали выступать ближневосточные союзники Соединенных Штатов, которые настаивают на полном уничтожении военного потенциала Ирана.The Wall Street Journal пишет, что Саудовская Аравия и ОАЭ хотят отказаться от своего формального нейтралитета и полноценно вступить в войну на стороне США."Наследный принц Мухаммед бин Салман близок к решению присоединиться к атакам. <...> Вступление королевства в войну - лишь вопрос времени", - сказано в публикации.Никто не отменял пока и переброску военной техники и личного состава армии США в ближневосточный регион.Телеграм-канал "Повернутые на войне" перечислил, что уже согнали туда американцы: два батальона 75-го полка рейнджеров, 5-я группа спецназначения, спецназ "Дельта", SEAL 6 (морские котики), оперативная группа центрального командования, 621-я Devil Raiders (подразделение, отвечающее за организацию и развертывание аэродромов, взлетно-посадочных полос и т.д.), 82-я воздушно-десантная дивизия, множество вертолетов CH-47 и MH-60 и т.д.То есть теоретически все возможности для сухопутной операции у США есть. Вопрос теперь в том, решаться ли они на нее и к чему это может привести.

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

