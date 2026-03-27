Решающий фактор войны в Иране: Анпилогов оценил баллистическую программу Тегерана

Иранская баллистическая программа успешна — не зря США пытались ее запретить. Это станет решающим фактором в этой войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-03-27T12:44

Отвечая на вопрос о роли иранского оружия, Анпилогов подчеркнул значение собственных разработок Тегерана. Иранская баллистическая программа успешна, не зря ее пытались запретить американцы, добавил он."Это большой успех. Первыми такого успеха добились северокорейцы, которые смогли на ограниченных ресурсах сделать полноценную ракетно-ядерную программу. Но и Иран со своей программой хорошо выступил. Это станет решающим фактором в этой войне", — заявил Анпилогов.По его словам, нельзя сказать, что Иран все делает сам, при этом нельзя утверждать, что Тегеран полностью опирается на импортное вооружение."Возьмем их ракетную программу. Собственная разработка систем наведения и самих ракет. "Хорремшарх", "Фаттех", "Насрала". "Саджил" - это твердотопливная ракета. Но нужно понимать, что поставки перхлората идут из Китая, потому что это сложная органическая химия", — пояснил эксперт.Он добавил, что Иран зависит от Китая в вопросе планетарных смесителей для изготовления твердого топлива. "В частности, когда Израиль накрыл десяток таких смесителей, Иран стал медленнее производить ракеты", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.О технических аспектах спецоперации — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.

