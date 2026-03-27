Решающий фактор войны в Иране: Анпилогов оценил баллистическую программу Тегерана - 27.03.2026 Украина.ру
Решающий фактор войны в Иране: Анпилогов оценил баллистическую программу Тегерана
Иранская баллистическая программа успешна — не зря США пытались ее запретить. Это станет решающим фактором в этой войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Решающий фактор войны в Иране: Анпилогов оценил баллистическую программу Тегерана

Иранская баллистическая программа успешна — не зря США пытались ее запретить. Это станет решающим фактором в этой войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Отвечая на вопрос о роли иранского оружия, Анпилогов подчеркнул значение собственных разработок Тегерана. Иранская баллистическая программа успешна, не зря ее пытались запретить американцы, добавил он.
"Это большой успех. Первыми такого успеха добились северокорейцы, которые смогли на ограниченных ресурсах сделать полноценную ракетно-ядерную программу. Но и Иран со своей программой хорошо выступил. Это станет решающим фактором в этой войне", — заявил Анпилогов.
По его словам, нельзя сказать, что Иран все делает сам, при этом нельзя утверждать, что Тегеран полностью опирается на импортное вооружение.
"Возьмем их ракетную программу. Собственная разработка систем наведения и самих ракет. "Хорремшарх", "Фаттех", "Насрала". "Саджил" - это твердотопливная ракета. Но нужно понимать, что поставки перхлората идут из Китая, потому что это сложная органическая химия", — пояснил эксперт.
Он добавил, что Иран зависит от Китая в вопросе планетарных смесителей для изготовления твердого топлива. "В частности, когда Израиль накрыл десяток таких смесителей, Иран стал медленнее производить ракеты", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Война США против Ирана подтвердила, что лучшие армии в мире только у России и Украины" на сайте Украина.ру.
О технических аспектах спецоперации — в материале Дениса Рудометова "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
НовостиИранТегеранСШААлексей АнпилоговУкраина.руИзраильракетыдальнобойные ракетыКНДРвойнавойна на Украиневойна на Ближнем ВостокеГлавные новостиглавное
 
13:15США увязывают экономическое сотрудничество с РФ с темой Украины, это нехорошо - Песков
13:11Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
12:59Наручники, Польша и сразу ТЦК: CNN узнал детали депортации украинцев из США
12:5627 марта 2026 марта, утренний эфир
12:53Херсонское направление: ВС РФ наносят удары по ВСУ
12:44Решающий фактор войны в Иране: Анпилогов оценил баллистическую программу Тегерана
12:37Украинские шпионы в ЕС, США намерены присвоить "Северные потоки". Новости к этому часу
12:29Премия "Золотое перо России": Константин Кеворкян получил высшую награду Союза журналистов
12:21Армия России расширяет зону контроля, ВСУ ранили мирных жителей. Новости СВО
11:22"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы
10:59"Управляемое затопление": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ выдавливают ВСУ из Константиновки
10:53Мины-обманки в Иране, антироссийские санкции и затраты США на войну. Новости на утро 26 марта
10:52Война вышла из-под контроля: на что решатся Иран, Израиль и США и что ждёт Украину — Дудаков
10:47США хотят присвоить "Северные потоки". Дефицит топлива растет. Что происходит в политическом мире
10:25Идет наступление на Красный Лиман. Под Харьковом встали поезда. Главное к этому часу
10:02Киев может готовиться: Россия будет освобождать Донбасс до конца. Хроника событий на утро 27 марта
08:00"Золотой купол" Рональда Рейгана
07:28Эпштейн, Зеленский, секретные биолаборатории и незавидная участь Украины. Эксперты и политики о ситуации
07:15Кто и за чей счет пиарил Зеленского. Новые детали коррупционного скандала "Миндичгейт"
07:00Андрей Коц: России нужно создавать новые огневые группы ПВО и готовиться отражать летнее наступление ВСУ
Лента новостейМолния