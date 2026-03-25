Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет"

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов.Компания "Бюро 1440" провела первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи "Рассвет". Новые аппараты созданы на базе собственной платформы "Бюро 1440" и оснащены связью на основе архитектуры 5G NTN, модернизированной системой энергоснабжения, межспутниковыми лазерными терминалами нового поколения и плазменными двигателями. Систему "Рассвет" называют аналогом Starlink.- Владимир Петрович, обладает ли российская система связи преимуществами перед американским аналогом?- Главное преимущество этой системы в том, что она российская и в ее использовании нас никто не может ограничить. Обо всем остальном можно будет судить только после того, как эти спутники будут введены в эксплуатацию.- Судя по открытым данным, скорость передачи данных до 1 Гбит/с соответствует Starlink?- Все зависит от типа (носимая или стационарная антенны) и мощности антенн. От того, как организована фазированная антенная решетка. Здесь масса технических нюансов.Эти 16 спутников пока проходят опытную эксплуатацию, которая должна продемонстрировать заявленные характеристики, которые закладывали разработчики этой системы.Только после того, как будет протестировано наземное и спутниковое оборудование, можно будет говорить, что коммерческий терминал сопоставим со Starlink и будет обеспечивать гарантированную входящую и исходящую скорости. После всех тестов мы поймем, насколько хорошо работают пропускные каналы и сколько терминалов может находиться в зоне действия одного спутника- Численность группировки Starlink превысила 10 тысяч действующих спутников на низкой околоземной орбите. Насколько критичным оказывается количественное превосходство?- Все зависит от того, насколько наши правительственные органы, экономический блок, Центральный банк, Роскосмос будут поддерживать этот вопрос. Если станет понятным, что этот проект необходим для решения национальных задач и покажет коммерческий потенциал не только в России, но и за ее пределами, пойдут инвестиции. Возможно, и меры господдержки для создания дополнительных ракетоносителей для вывода спутников.Если проект докажет свою коммерческую рентабельность, то и Сбербанк, и различные фонды придут с инвестициями. Сейчас этот высокотехнологичный проект для российского инвестора новый и непонятный. За рубежом сейчас думают, получится ли у русских стать конкурентами американцев. Если получится, то туда придут и арабские деньги, и китайские, и американцы начнут суетиться.Сейчас главная задача ребят из "Бюро 1440" провести качественные испытания, космические и наземные, продемонстрировав потенциальным потребителям технические параметры своей системы, в том числе количество обрабатываемого трафика. Показать проекты спутниковых терминалов для поездов, автомобилей, логистики, чтобы можно было ставить небольшие терминалы на контейнеры и отслеживать контейнерную логистику. Показать наработки по спутниковому интернету вещей, терминалы, которые можно устанавливать на беспилотники, чтобы они по форм-фактору соответствовали Starlink. Если все это будет продемонстрировано, проект стартанёт.- Западные аналитик утверждают, что блокировка Starlink и неполадки в работе мессенджера Telegram привели к замедлению темпом наступления российской армии и дали возможность ВСУ переходить к контратакам. Видите ли вы здесь взаимосвязь?- Поскольку мы полагались на Starlink, на ряде участков фронта подразделения были сильно завязаны на эту систему передачи данных. После блокировки упало боевое управление, взаимодействие с беспилотниками и артиллерией. Утверждать, что это в целом повлияло на ситуацию на ЛБС, я бы не стал.Но на тех участках, где командиры слишком полагались на Starlink, эта проблема возникла.Сейчас ее пытаются решать путем закупки китайского Mash и за счет оптоволоконной связи. Где-то ситуация уже исправлена, где-то еще нет. В целом ситуация на ЛБС стабилизировалась.То есть некоторые опции стали нам недоступны, но примерно через полгода группировка "Рассвет" начнёт активно запускаться, может быть, и не на таких скоростях, как Starlink, но какие-то опции начнут появляться.Опять же вопросы к разработчикам, насколько оперативно они могут запускать спутники, и к Роскосмосу, насколько он сможет быстро и качественно и в каких объемах предоставлять пусковые услуги.- Что касается Telegram, то эксперты утверждают, что есть мессенджеры, которые не уступают ему по качеству, это eXpress, "Пачка" или "Компас". Почему они не столь известны?- В чем особенность Telegram? Он изначально предоставил разработчикам платформу, на которой можно было создавать информационные каналы, боты, цифровое взаимодействие. То есть Telegram это не просто мессенджер, это коммуникационная платформа, причем автоматизированная. За счет этого он стал универсальной площадкой, которая смогла удовлетворить потребности наших подразделений на ЛБС.К сожалению, MAX не может заместить тот функционал, который есть у Telegram. Я не говорю о чатах, видеозвонках и сообщениях. Это банально. Я говорю об автоматизации, которую другие платформы реализовать не могут.У военных есть свой мессенджер, адаптированный для применения в условиях боевых действий. Но и там нет автоматизации. Там можно лишь написать сообщение и позвонить. А если и есть там автоматизация, то она требует прямого взаимодействия с администрацией для настройки ботов.Если в том же MAX смогут избавиться от этих детских болезней, то и этот мессенджер займет свое место. Но для этого нужно признать проблемы с каналами, ботами и предложить решения. К примеру, для создания канала необходимо иметь 10 тысяч подписчиков в других соцсетях. Но зачем это нужно, если речь идет о канале, в котором даются оповещения для аудитории в 100 человек? То есть нужно быть ближе к людям и разработчикам, которые на ваших платформах могли бы запускать какие-то продукты.- Нынешний конфликт на Ближнем Востоке между США и Ираном развивает тенденции в развитии недорогих, но высокоточных систем вооружения, которые характерны для спецоперации ВС РФ на Украине?- Американцы и арабы уже поняли, что устраивать фейерверк из ракет Patriot или THAАDэкономически не целесообразно. Нужно искать более дешевые решения.Дело в том, что Patriot или THAАD это системы, которые вышли из холодной войны. Они строились на идеологии холодной войны, соперничестве двух огромных силовых блоков. И эти комплексы стали избыточными для современных конфликтов, слишком дорогими и громоздкими. В США это тоже понимают и ищут другие решения. Но пока они вынуждены устраивать фейерверки на десятки миллионов долларов из дорогих ракет.- С другой стороны, и ударные БПЛА идут по пути наращивания скорости - от тихоходных "Гераней" первых модификаций до реактивных беспилотников.- Даже если реактивный беспилотник будет лететь со скоростью 600 километров в час, но это не та скорость, которая требует для его перехвата запускать ракету со скоростью пять махов. Это дозвуковой летательный аппарат, для которого существует огромное количество средств перехвата: от кинетических до вертолетов.- Кажется, что дроны вытесняют сейчас вертолеты с поля боя, о чем свидетельствует трагическая гибель нашего Ка-52, сбитого украинским беспилотником.- Это говорит лишь о том, что на этом участке фронта не было необходимых средств мониторинга воздушного пространства, которые могли бы выявить угрозы. Это говорит о том, что вертолет Ка-52 имеет недостаточный радар, чтобы видеть такие малые цели.Ка-52 создавался давно и был рассчитан на другие задачи и угрозы. И его оборудование, возможно, не воспринимает угрозу в виде маленького дрона. Нужно улучшать радары и сенсорику. Это задача разработчиков в том числе и вертолета Ка-52.

