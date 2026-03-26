"Станут лакомой целью для иранцев": Блохин о переброске морпехов США в Персидский залив
Дональд Трамп взял пятидневную паузу в ударах по Ирану для переговоров. Но в Персидский залив уже направляются десантные корабли с морской пехотой США — около 2200 человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
"Станут лакомой целью для иранцев": Блохин о переброске морпехов США в Персидский залив

Дональд Трамп взял пятидневную паузу в ударах по Ирану для переговоров. Но в Персидский залив уже направляются десантные корабли с морской пехотой США — около 2200 человек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился на пять дней приостановить удары по энергетическим объектам Ирана, чтобы дать шанс переговорному процессу. Однако Тегеран уже отверг возможность диалога, заявив, что американский лидер отступил, испугавшись ответных действий.
Комментируя отправку американских десантных кораблей в Персидский залив, эксперт заявил, что этих сил недостаточно.
"То, что отправляется туда, для наземной операции недостаточно. Эти 2200 американских солдат, которые направляются в Персидский залив, станут лакомой целью для иранцев. Сколько нужно отправить пехоты, чтобы сменить режим?" — заявил Блохин.
По его словам, для сравнения, на пике военной кампании США в Афганистане там действовали 140 тысяч человек.
"У нас в зоне СВО 700 тысяч человек. Иранская армия — это почти миллион военнослужащих. Среди американских экспертов идут дискуссии о том, что даже нижняя пороговая отметка для начала наземной операции это 300 тысяч", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Константин Блохин: Если Трамп отправит морпехов на остров Харк, Иран станет для него новым "Вьетнамом" на сайте Украина.ру.
О том, чего на самом деле добивается Трамп, объявляя об энергетическом перемирии и переговорах — в материале "Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине" на сайте Украина.ру.
