Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине

Развязка ядерного узла, туго завязанного после 1945 года посредством ряда соглашений, включая Договор о нераспространении, будет сильным ходом, на который отреагируют другие ядерные державы. Это даст совершенно другой контекст российско-украинскому конфликту. Открывается окно возможностей в отношении мостов через Днепр и транспортных узлов.

2026-03-24T17:17

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал вооруженным силам страны на пять дней отложить удары по энергетическим объектам Ирана, чтобы провести с Тегераном переговоры. МИД Ирана возможность переговоров с США отверг, утверждая, что Трамп "отступил из-за страха перед ответными действиями" Тегерана.- Андрей Иванович, чего на самом деле добивается Трамп, объявляя об энергетическом перемирии и переговорах, возможность которых иранская сторона всячески отрицает?- Нужно учесть, какие три стороны участвуют в этом конфликте. А ведь есть еще и четвертая стороны — это соседи Ирана, которые страдают от своей проамериканской политики. В любом случае мы сейчас говорим о попытках американской стороны завязать переговоры с Ираном. При этом Израиль против переговоров. Тель-Авив выступает за полное уничтожение ядерной программы Ирана. Чтобы понять ситуацию, нужно представлять разногласия между Тель-Авивом и Вашингтоном. Израиль хочет добиться полной смены режима в Иране. Американская сторона, учитывая, что основные расходы и потери несет именно она, хотела бы, чтобы сработал венесуэльский вариант.Поэтому пятидневное одностороннее перемирие было объявлено вопреки усилиям Тель-Авива. Ситуация, на самом деле, тупиковая. Можно объявить победу, но это будет демонстрацией того, что распад однополюсного мира продолжается. Истеричные прыжки через полмира с агрессией говорит о том, что далеко не все продумано.Поэтому победа, объявленная Трампом, будет засчитана, как поражение, причем всеми, даже Европой, а на Европу Трамп все равно оглядывается.Тогда остаются два варианта. Первый это высадка десанта. Но у США нет армии для масштабного вторжения, даже нет возможности переброски такого количества войск. Это не высадка в Нормандии 1944 года. Возможен ограниченный десант, но тогда придётся учесть, что все, что летает и стреляет у Ирана будет брошено на этот остров. Это гарантировано снова поднимет цены на нефть.Второе, это ядерный удар. Американцы категорически не хотят этим заниматься, потому что дамокловым мечом над ними висит возможность ядерного удара со стороны России, которая обладает сопоставимым ядерным потенциалом.Развязывание Америкой ядерной войны вызовет такую же реакцию со стороны Москвы. Израиль, который тоже имеет ядерное оружие, во всяком случае не опровергает этого. Все это не устраивает Вашингтон. Поэтому пятидневная пауза взята для того, чтобы найти переговорные возможности с Тегераном.Можно говорить, что Тегеран держит твердую позицию, не идет на переговоры с агрессором, но высокий уровень продажности иранской элиты хорошо известен. Поэтому я не исключаю неожиданные повороты за эти пять дней. Главное это то, что все действия американской стороны в этом конфликте сказываются на ценах на нефть.- Почему можно быть уверенным в том, что использование ядерного оружия на Ближнем Востоке приведет к таким же шагам со стороны российского военно-политического руководства?- Развязка ядерного узла, туго завязанного после 1945 года посредством ряда соглашений, включая Договор о нераспространении, будет сильным ходом, на который отреагируют другие ядерные державы.Тут вполне применимо простонародное шутливое замечание: А что, так можно было?Это даст совершенно другой контекст российско-украинскому конфликту. Открывается окно возможностей в отношении мостов через Днепр и транспортных узлов. Западный мир, конечно, скажет, что на Ближнем Востоке применение ЯО было необходимостью, и вообще это другой случай.- В команде Зеленского заявляют, что Вашингтон, видя нежелание Киева вывести войска из Донбасса, откажется от переговоров и полностью переключится на Иран. Как вы оцениваете вероятность такого шага американской администрации?- Украинская сторона не хочет прекращения конфликта по внутриполитическим причинам, потому что это вызовет традиционную для политического истеблишмента разборку: кто виноват и кто больше получил за это денег.Начнется тяжелый внутриполитический кризис и процесс государственной деградации даже после подписания возможного мирного договора будет продолжен. Возникнут новые народные республики, не исключено, что и на западе Украины.Что касается внешнеполитического процесса, то договор о мире с Россией ставит в идиотское положение Евросоюз. Европейцы становятся поджигателями войны уже де-юре.Ряд политических сил Европы оказываются выброшенными на помойку, включая и белорусскую оппозицию, которая единогласно поддержала Украину. Она выкидывается из переговорных процессов на территории Восточной Европы, потому что ей это обязательно припомнят. В том числе и наличие наемников белорусского происхождения, которые с упоением воюют именно с россиянами.Мы находимся в российско-украинском историческом коридоре уже 400 лет. И война здесь никогда не прекращалась. Это были и войны с Польшей, где участвовали украинцы, и война с бандеровцами. И заключение мирного соглашения эту войну не прекращает. Как утверждают сторонники патриотического направления, Украина должна быть лишена государственности. Она не выдержала экзамен на государственность, превратившись в угрозу не только для России, но и для всего мира.Сомневаюсь, что мы выйдем на какое-то соглашение по Украине. Надо помнить, что украинцы никогда не выполняли соглашения с Россией, даже в лучшие времена. Они генетически недоговороспособны.Но даже при всех этих минусах вести переговоры необходимо. Хотя бы для создания легального канала по обмену военнопленными и мирными жителями, которые были захвачены в качестве заложников в Курской области.- Вы упомянули внутриполитический кризис на Украине, который приведет к попыткам выхода из ее состава западных регионов. СБУ сообщила о ликвидации венгерской агентурной сети на Закарпатье. Агенты изучали в том числе и возможную реакцию местных жителей на ввод в регион венгерской армии. Может ли Россия помочь Венгрии вывести из-под контроля Киева эти территории?- Надеяться на это особо не стоит. Работа с сепаратизмом подразумевает серьезную историческую подготовку, сильны пропагандистский аппарат, сравнение уровня жизни. К примеру, жить на Украине тяжело, в Венгрии было бы легче, Украину не берут в ЕС, а Венгрия уже там.Все эти темы надо расшатывать, но мы обычно такими вещами не занимались, что Россия – многонациональная страна. Первым президентом Чехословакии после распада Варшавского договора был Вацлав Гавел. Когда он пришел к власти, то заявил, что Советский Союз очень большой, надо его развалить, но развалилась в первую очередь Чехословакия. Нельзя бросаться камнями, если живешь в стеклянном доме.Вы спросите, как же в случае с республиками Донбасса? Нам там было проще, там жили наши люди. Россия вступилась за свой народ, который оказался в положении заключенного в концлагере.Так что я бы поостерегся использовать венгерский фактор. То, что на Закарпатье есть такие настроения, это можно понять. Людей там пакуют в бусики у увозят в армию. Если бы у руководства Украины были нормальные политологи, то они бы находили возможность как-то это сгладить.- Орбан может объявить силовую спецоперацию по защите венгерского населения на Украине?- Нет, он на это не пойдет. Венгрии придется согласовывать это решение с НАТО, а Альянс никогда на это не согласится. Европа обратится к руководству Украину, заявив. Что венгров нельзя дискриминировать, а русских можно. Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен проводит откровено нацистскую политику.

https://ukraina.ru/20260324/1077089755.html

https://ukraina.ru/20260324/vse-radi-premii-nazvana-data-kogda-tramp-mozhet-zavershit-voynu-s-iranom-1077111485.html

