https://ukraina.ru/20260326/pridetsya-poyti-na-poklon-k-orbanu-chto-govoryat-na-ukraine-o-konflikte-s-budapeshtom-1077163461.html

"Придется пойти на поклон к Орбану". Что говорят на Украине о конфликте с Будапештом

В среду 25 марта правительство Венгрии заявило, что приостанавливает поставки газа на Украину, пока не будет запущен нефтепровод "Дружба".

2026-03-26T06:20

венгрия

украина

киев

виктор орбан

владимир зеленский

дональд трамп

еврокомиссия

совет европы

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049950050_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7b94b55f4a097b58306d19bc0413926f.jpg

"Пока Украина не обеспечит поставки нефти, они не получат газ из Венгрии. Защитим энергетическую безопасность Венгрии, сохраним стабильные цены на бензин и сниженные цены на газ", - заявил премьер-министр Венгрии.В прошлом году Венгрия обеспечивала примерно 40% всего импорта газа в Украину. С учетом нарастающего дефицита газа на мировом рынке из-за войны в Персидском заливе, заместить такие объёмы может быть проблематично.Ранее Будапешт также прекратил поставки дизеля, блокирует европейский кредит Украине и новые европейские санкции против РФ.Недавний саммит Совета Европы так и не смог снять вето Орбана на пакет финансирования для Украины в размере 90 млрд евро. Без этой финансовой "подушки" Киев, как ожидается, уже в апреле может столкнуться с нехваткой средств для выплаты зарплат государственным служащим, закупки военной техники и содержания армии.Однако если Зеленскому все-таки выдадут кредит – это будет плохой новостью для украинцев. Это будет означать, что их еще минимум два года будут отлавливать и бросать на фронт, поскольку Киеву придется "отрабатывать" этот аванс ценой жизни украинцев.Отношения с Венгрией у Киева давно находятся на грани конфликта, но с приближением парламентских выборов в этой стране (12 апреля) они вышли на уровень такой вражды, какую до сих пор Зеленский позволял лишь в отношении России и Белоруссии. При этом нынешнего премьер-министра Виктора Орбана открыто поддерживает президент США, стало быть, любые выпады из Украины против него являются косвенно попытками бить по Дональду Трампу.У Зеленского Орбана называют российским агентом, пытаясь скомпрометировать венгерского политика. Украинские власти обвиняют даже политологов, в поддержке Орбана за то, что те пытались занять хотя бы нейтральную позицию в конфликте с Будапештом. В частности, к таковым отнесли Руслана Бортника, Костя Бондаренко и Дмитрия Раимова.Украинский оппозиционный Telegram-канал "Резидент" сообщает, что украинские спецслужбы готовят массовые протесты в Венгрии после парламентских выборов, для этого в Будапеште развернута группа "спящих" агентов.У Орбана тоже обвинили украинскую разведку в проведении в Венгрии "беспрецедентной операции" с целью победы на предстоящих выборах оппозиционной партии "Тиса".В украинском телемарафоне в провенгерской позиции обвиняют и Дональда Трампа. Как пишет депутат Александр Дубинский, сам обвиненный в госизмене, Зеленский бросил все усилия власти на то, чтобы доказать связь Трампа с русской разведкой. По мнению Дубинского, обновленный нарратив про “русский след” готовится под попытку импичмента Трампа, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе США. Депутат также считает, что Зеленский намеренно блокирует нефтепровод "Дружба" в интересах Еврокомиссии ради свержения Орбана, пусть и ценой финансовой стабильности Украины."Еще одна нарастающая линия напряженности между Зеленским и Трампом - это выборы в Венгрии, на которых Трамп поддерживает Орбана, а Зеленский (вместе с Еврокомиссией за кулисами) - его торпедирует всеми силами", - пишет Дубинский.Украинское издание "Зеркало недели" надеется, что в политическом смысле "конец" скоро наступит, как Орбану, так и Трампу. Издание "Страна" считает, что вообще в Киеве лелеют надежду на некую внутреннюю смуту в Венгрии, в США и РФ.Однако они не только надеются, но активно вмешиваются. Как сообщают венгерские СМИ, спецслужбы Украины прослушивали мобильный телефон министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, получив его номер от одного из венгерских журналистов.Тем не менее, украинский политолог Юрий Романенко считает, что Киеву еще придется пойти на поклон к Виктору Орбану, когда потребуется электроэнергия в следующем отопительном сезоне. "Все может так обернуться, что у ненавистного Орбана придется вымаливать 400 мегаватт, чтоб не замерзло две Винницы и один Кропивницкий. Или вы думаете в дилемме заморозить 200-300 тыс. человек и пойти на поклон к Орбану важнее будет сохранить гордость?", - пишет политолог.Однако пока Зеленский ведет себя так, словно следующий отопительный сезон на Украине не настанет. Украинский оппозиционный блогер Мирослав Олешко подчеркивает, что Орбан никакой не пророссийский политик, а именно провенгерский. Но Зеленский, по его мнению, ведет себя с ним нагло, что типично для наркозависимого человека, который не думает дальше сегодняшнего дня.О том, как Орбан выстраивает свою политику противостояния ЕС - в статье Олега Хавича "Будапештский пикник патриотов: Евроскептики хотят взять власть в Евросоюзе"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

