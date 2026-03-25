Будапештский пикник патриотов: Евроскептики хотят взять власть в Евросоюзе

В столице Венгрии встретились лидеры евроскептических партий, входящих в группу "Патриоты за Европу". Непосредственной целью была поддержка Виктора Орбана накануне выборов, но планы у собравшихся куда шире.

2026-03-25T06:20

Партийные лидеры беседуют за чашкой кофе, венгерским вином и кюртошкалачом – традиционной трубчатой ​​выпечкой – в зелёном парке Будапешта: таков был тщательно подготовленный фон для "Большой ассамблеи патриотов". В понедельник, 23 марта, её организовал Фонд за гражданскую Венгрию – структура правящей партии "Фидес". Мероприятие под открытым небом в парке Милленариш больше напоминало бы пикник, чем политический митинг, – если бы не усиленная охрана.С участием гостей из девяти европейских стран, это собрание стало очередной демонстрацией международной значимости Виктора Орбана, опровергая упорные утверждения Брюсселя о том, что "премьер-министр Венгрии всё больше изолирован". Состоявшаяся всего через день после Конференции консервативных политических действий в Будапеште (CPAC Hungary), ассамблея не случайно совпала с ней по времени – это было представление в преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Венгрии 12 апреля. Собственно, некоторые участники ассамблеи прибыли ещё на упомянутую конференцию в минувшую субботу, и задержались в столице Венгрии до понедельника."Патриоты за Европу" – третья по численности фракция в Европейском парламенте, объединяющая представителей евроскептических правых партий стран ЕС. Помимо "Фидес" Виктора Орбана, в неё входят чешская партия ANO (лидер – премьер Чехии Андрей Бабиш), итальянская "Лига" (лидер – вице-премьер Италии Маттео Сальвини), французское "Национальное объединение" (лидер – Марин Ле Пен), австрийская и нидерландская "Партии свободы", польская "Конфедерация", испанская Vox, португальская Chega и ряд других.Ассамблея быстро приобрела тон предвыборного митинга в поддержку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, на котором выступающие один за другим изображали Венгрию как прифронтовое государство в более широкой идеологической борьбе за будущее Европы.Представители Центральной Европы особо подчёркивали общий исторический опыт региона. Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что позиция Венгрии коренится в её исторической борьбе – в 1848, 1956 и 1989 годах, – добавив, что "сегодня суверенитет является общей позицией Центральной Европы, но без Венгрии это было бы не так". "Борьба Венгрии – это и наша борьба тоже", – сказал глава Австрийской партии свободы Герберт Кикль. Лидер "Конфедерации" Кшиштоф Босак связал встречу с Днем польско-венгерской дружбы, подчеркнув, что Европе "нужна сильная и гордая Венгрия, которая говорит своим собственным голосом".Кстати, польская делегация на ассамблее была одной из самых представительских. В её составе, кроме Босака, были экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, представлявший оппозиционную консервативную партию "Право и Справедливость" (ПиС), и президент Польши Кароль Навроцкий, избранный в июне прошлого года при поддержке ПиС. В ходе избирательной кампании Орбан лично агитировал за Навроцкого, однако президент Польши в декабре 2025 года отменил запланированную встречу с премьером Венгрии, мотивируя это переговорами Орбана с Путиным. Теперь же Навроцкий и Орбан провели часовую закрытую встречу, что вызвало скандал в Варшаве.Несмотря на экспрессивность центральноевропейцев, самые энергичные речи на митинге произнесли политики из Западной Европы. Так, лидер Нидерландской партии свободы Герт Вилдерс назвал Орбана "львом на континенте, которым управляют овцы". Он предостерег от попыток извне установить в Венгрии покорное руководство, заявив: "Венгрия не склоняется, Венгрия никогда не склонится!" По словам Вилдерса, Венгрия представляет собой "маяк надежды" для миллионов людей по всей Европе, ищущих лидера, который "защищает и служит им".Лидер испанский партии Vox Сантьяго Абаскаль высказался в столь же категоричном ключе, описав Орбана как "истинного защитника Европы", заблокировавшего "многие безумные предложения Европейской комиссии" и защищающего не только венгров, но и всю Европу. Абаскаль заявил, что безопасность и социальная стабильность Венгрии сделали её объектом "зависти" на всем континенте, и назвал предстоящие парламентские выборы вопросом не только национального, но и европейского значения.Вице-премьер Италии Маттео Сальвини ("Лига") также назвал венгерские выборы референдумом о суверенитете, предостерегая от превращения Будапешта в "форпост, подчиняющийся Брюсселю". "Их выбор будет связан с сохранением права на самоопределение, поддержанием тысячелетней христианской идентичности, венгерских семей, безопасных границ и будущего, в котором их дети смогут сами принимать решения", – заявил Сальвини. Он назвал Орбана "настоящим героем", добавив, что "свободный выбор венгерской нации стоит гораздо больше, чем миллиарды Сороса или угрозы из Киева".Лидер французской партии "Национальное собрание" Марин Ле Пен, прибывшая в Будапешт после того, как её партия добилась значительных успехов на муниципальных выборах накануне, произнесла одну из самых стратегически важных речей. Она поместила Венгрию в более широкий избирательный контекст, который может изменить Европу к концу десятилетия. Ле Пен заявила, что Венгрия стала "символом гордого, суверенного государства, сопротивляющегося давлению", и назвала Орбана "исключительным лидером" и личным союзником.В преддверии выборов во Франции, Испании, Италии и Польше в следующем году она выразила уверенность, что патриотически настроенные правые могут превратиться из "блокирующего меньшинства" в "квалифицированное большинство" в Брюсселе. "Вы будете первыми, кто проголосует в той волне, которая преобразит Европу", – сказала она, добавив, что выборы в Венгрии "пошлют сигнал надежды и силы уставшим технократам Брюсселя".Стоит отметить, что ещё по дороге в Будапешт Марин Ле Пен похвалила Виктора Орбана за то, что он заблокировал выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. "Мне бы хотелось, чтобы нам не приходилось ждать, пока другие страны примут такие правильные решения. Франция разрушена, наши государственные финансы не позволяют нам сегодня делать займы, которые, как мы знаем, не будут возвращены", – сказала она журналистам.Завершая мероприятие, Виктор Орбан представил "Патриотов за Европу" как зарождающуюся правящую силу, а не как протестное движение. Он объявил о совместной декларации в защиту "европейских наций и свободы", отвергая федералистские амбиции Брюсселя и призывая вместо этого к "союзу суверенных, гордых европейских государств". Премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз в настоящее время находится в "политическом тупике", а его политика – от миграции до энергетики и Украины – представляет собой "полный провал".Естественно, Орбан упомянул и предстоящие выборы в Венгрии. По его мнению, элита ЕС в Брюсселе и украинское руководство в Киеве объединили силы, чтобы создать в Венгрии правительство, которое они смогут контролировать. ЕС делает это посредством цифровой цензуры консервативного контента, в то время как Украина оказывает давление на Венгрию через нефтяную блокаду. Несмотря на всё это, "Фидес" одержит победу на выборах 12 апреля, пообещал Виктор Орбан.Он также изложил политическую стратегию группы "Патриоты за Европу", заявив, что их цель состоит в том, чтобы "взять под контроль Европейский Союз" и "оккупировать и преобразовать Брюссель". "Те, кто сегодня здесь, через три года станут лидерами Европейского Союза", – сказал Орбан восторженной публике, добавив, что они "борются за душу Европы". Послание было ясным: Будапешт позиционирует себя как центр правых евроскептиков, а не как маргинальный игрок.Несмотря на уверенную риторику Виктора Орбана, непринуждённая атмосфера контрастировала с гораздо более неопределенной политической реальностью в Венгрии. Страна готовится к одним из самых напряженных выборов за последние десятилетия. Опросы показывают, что между "Фидес" и полностью ориентированной на Брюссель оппозиционной партией "Тиса", возглавляемой Петером Мадьяром, идёт напряжённая борьба. Хотя партия Орбана и сократила разрыв от конкурентов (ныне он составляет 5-8% в отличие от 10-14% месяц назад), однако всё ещё занимает второе место в опросах.Кроме того, именно к проведению Конференции консервативных политических действий и "Большой ассамблеи патриотов" Брюссель приурочил очередную атаку на ключевого соратника Орбана – главу МИД Венгрии Петера Сийярто. Политика через СМИ обвинили в том, что он якобы регулярно звонил своему российскому коллеге Сергею Лаврову в перерывах между заседаниями Совета ЕС и отчитывался тому о ходе дискуссий.В ответ венгерское проправительственное издание Mandiner утром 23 марта сообщило, что к телефонным разговорам Петера Сийярто якобы получили доступ иностранные разведки с помощью оппозиционного журналиста Саболча Пани, работающего в поддерживаемых Джорджем Соросм изданиях Direkt36 и VSquare. Соучастницей спецоперации назвали также Аниту Орбан, которая в случае победы партии "Тиса" может возглавить МИД Венгрии.На эту публикацию немедленно отреагировал Виктор Орбан. "Прослушивание телефонных разговоров члена правительства является серьёзным нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто", – написал он в социальных сетях.Однако Саболч Пани, похоже, уверовал в победу "Тисы", и опубликовал стенограмму разговора Петера Сийярто с Сергеем Лавровым, в котором венгерский министр просил поспособствовать победе социал-демократов на выборах в Словакии. Пани утверждал, что разговор, состоявшийся в феврале 2020 года, был записан службой национальной безопасности одной из стран Европейского Союза. При этом журналист не объяснил, как к нему попали материалы иностранной разведки.Понятно, что вся эта история стоила нервов Виктору Орбану. Выступая на "Большой ассамблее патриотов", он демонстрировал уверенность в своих силах: непринужденная публика, верные союзники и заявление о лидерстве в Европе… "Но за этой идиллической атмосферой скрывается более хрупкая картина: обостряющаяся борьба внутри страны, растущее давление со стороны Брюсселя, и полемика, затрагивающая саму суть геополитического положения Венгрии", – справедливо отметил брюссельский портал Euractiv.В свою очередь, британское издание The Guardian написало, что Виктор Орбан ведёт классическую популистскую кампанию, утверждая, что голосование за него сохранит Венгрию как "остров безопасности и спокойствия", – в то время как победа его соперника, Петера Мадьяра, которого премьер изображает как агента Брюсселя и Киева, будет означать хаос и войну.С другой стороны, сам Орбан не гнушается внешней поддержкой – и речь, конечно же, не о Москве, как утверждают в Брюсселе. Президент США Дональд Трамп не далее как в минувшую субботу в очередной раз публично высказался в пользу премьер-министра Венгрии, пожелав ему победы на парламентских выборах "с большим отрывом". В видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий Трамп также назвал Орбана "сильным лидером, который показал всему миру, чего можно достичь, когда защищаешь свои границы, свою культуру, своё наследие, свой суверенитет и свои ценности".Кроме этого, в Будапеште ещё до парламентских выборов ожидают визита вице-президента США Джей Ди Венса. По словам собеседников агентства Reuters, Венс собирается посетить Венгрию, чтобы продемонстрировать поддержку премьер-министру страны Виктору Орбану. Впрочем, они оговорились, что точные сроки визита Венса пока неизвестны, и его планы могут измениться в связи с продолжающейся войной США и Израиля против Ирана.Другие подробности прослушки Сийярто - в статье "Главу МИД Венгрии прослушивали спецслужбы Украины - Орбан"

Олег Хавич

