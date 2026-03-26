https://ukraina.ru/20260326/lavrov-rossiya-zaschischaet-ne-iran-a-mezhdunarodnoe-pravo-1077205198.html

Лавров: Россия защищает не Иран, а международное право

Лавров: Россия защищает не Иран, а международное право - 26.03.2026 Украина.ру

Лавров: Россия защищает не Иран, а международное право

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу France Télévisions заявил, что Москва в ситуации вокруг Ирана выступает прежде всего в защиту международного права, а не просто поддерживает Тегеран как партнера. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-03-26T23:37

2026-03-26T23:37

2026-03-26T23:37

новости

россия

иран

сша

сергей лавров

дональд трамп

украина.ру

оон

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074573734_0:0:3391:1908_1920x0_80_0_0_6cc812f5ef61febebe4e965995b482bd.jpg

Лавров подчеркнул, что Россия не передает Ирану разведданные, Москва не согласна с этими обвинениями. Координаты американских военных баз в регионе, по его словам, знают все, поэтому иранские атаки не вызывают удивления. Глава МИД РФ раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов действовать, исходя из собственных "инстинктов", игнорируя международное право.Российский министр отметил, что действия США и Израиля в регионе нарушают международные нормы, а вмешательство Запада ранее уже привело к разрушению Ирака, Сирии и Ливии. Москва неоднократно предлагала Вашингтону наладить диалог по Ближнему Востоку, однако эти инициативы не были реализованы.Отвечая на вопрос о сравнении ситуации на Украине и вокруг Ирана, Лавров заявил, что Иран не нарушал международных обязательств, в том числе по ядерной программе. В то же время Украина нарушила Минские соглашения, а Запад проигнорировал предложения России по гарантиям безопасности в 2021 году. Военные базы США в регионе использовались для сбора и передачи разведданных со спутников, и то, что эти базы сейчас подвергаются атакам, является последствиями авантюры, начатой без каких-либо причин.Ранее уведомлялось, что 21 марта день рождения отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возглавляющий внешнеполитическое ведомство на протяжении 22 лет. За принципиальность в отстаивании позиции страны на международной арене журнал Foreign Policy в 2014 году прозвал Лаврова "Мистером нет" по аналогии с его великим предшественником Андреем Громыко. В интервью Sky News Arabia глава МИД РФ признался, что горд быть "Мистером нет", если это означает недопущение нарушений международного права.На период работы Сергея Лаврова министром и постоянным представителем РФ при ООН пришлось множество эпохальных событий: бомбардировки Югославии, вторжение США в Ирак, "арабская весна", война в Сирии, 5-дневная война в Грузии, украинский кризис с Майданом, началом специальной военной операции, вхождением Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации - "Мистер нет" 2.0 с мировым чувством юмора: Сергей Лавров отмечает день рождения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, иран, сша, сергей лавров, дональд трамп, украина.ру, оон