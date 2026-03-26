Лавров: Россия защищает не Иран, а международное право
Лавров: Россия защищает не Иран, а международное право

23:37 26.03.2026
 
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу France Télévisions заявил, что Москва в ситуации вокруг Ирана выступает прежде всего в защиту международного права, а не просто поддерживает Тегеран как партнера. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
Лавров подчеркнул, что Россия не передает Ирану разведданные, Москва не согласна с этими обвинениями.
Координаты американских военных баз в регионе, по его словам, знают все, поэтому иранские атаки не вызывают удивления.
Глава МИД РФ раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов действовать, исходя из собственных "инстинктов", игнорируя международное право.
Российский министр отметил, что действия США и Израиля в регионе нарушают международные нормы, а вмешательство Запада ранее уже привело к разрушению Ирака, Сирии и Ливии.
Москва неоднократно предлагала Вашингтону наладить диалог по Ближнему Востоку, однако эти инициативы не были реализованы.
Отвечая на вопрос о сравнении ситуации на Украине и вокруг Ирана, Лавров заявил, что Иран не нарушал международных обязательств, в том числе по ядерной программе.
В то же время Украина нарушила Минские соглашения, а Запад проигнорировал предложения России по гарантиям безопасности в 2021 году.
Военные базы США в регионе использовались для сбора и передачи разведданных со спутников, и то, что эти базы сейчас подвергаются атакам, является последствиями авантюры, начатой без каких-либо причин.
Ранее уведомлялось, что 21 марта день рождения отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возглавляющий внешнеполитическое ведомство на протяжении 22 лет.
За принципиальность в отстаивании позиции страны на международной арене журнал Foreign Policy в 2014 году прозвал Лаврова "Мистером нет" по аналогии с его великим предшественником Андреем Громыко.
В интервью Sky News Arabia глава МИД РФ признался, что горд быть "Мистером нет", если это означает недопущение нарушений международного права.
На период работы Сергея Лаврова министром и постоянным представителем РФ при ООН пришлось множество эпохальных событий: бомбардировки Югославии, вторжение США в Ирак, "арабская весна", война в Сирии, 5-дневная война в Грузии, украинский кризис с Майданом, началом специальной военной операции, вхождением Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации - "Мистер нет" 2.0 с мировым чувством юмора: Сергей Лавров отмечает день рождения.
01:00Путин поздравил бойцов, ветеранов и гражданский персонал Росгвардии с профессиональным праздником
00:38Военная сводка за 26 марта от канала "Дневник десантника"
00:01Силы ПВО за вечер сбили 66 украинских БПЛА над регионами России. Сводка Минобороны РФ
23:50Американский суд отказал украинской теннисистке в иске
23:47За два часа силы ПВО уничтожили 36 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
23:44На польской границе задержали сержанта ВСУ за организацию канала эвакуации
23:39ВС РФ продвигаются к центру Константиновки
23:37Лавров: Россия защищает не Иран, а международное право
23:33За месяц на Ближнем Востоке потратили больше ракет, чем Украина получила за годы
22:56Главное по итогам встречи депутатов Госдумы с конгрессменами США
22:53Под Киевом резко обмелело водохранилище после сброса воды на ГЭС
22:50Французские ЧВК привлекают наемников для участия в конфликте на Украине. Главные новости к этому часу
22:17Российские войска расширили зону контроля в Харьковской области
21:26Буданов* объявил о начале Третьей мировой войны
21:08ВС РФ продвигаются к Рай-Александровке, ВСУ несут потери под Славянском
20:55Президент Ирана на русском языке поблагодарил власти и народ России. Главные новости к этому часу
20:37ВСУ в Святогорске оказались в полукольце с перекрытой логистикой
20:33На юге Москвы подросток устроил взрыв у банкомата
20:20Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию в поисках новых "партнёров по безопасности"
20:05Арестован экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области
Лента новостейМолния