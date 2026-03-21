https://ukraina.ru/20260321/1044537270.html

"Мистер нет" 2.0 с мировым чувством юмора: Сергей Лавров отмечает день рождения

21 марта день рождения отмечает человек, без которого мировую дипломатию представить невозможно, — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

эксклюзив

сергей лавров

россия

мид рф

украина

петр порошенко*

юмор

дипломаты

борис джонсон

британия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/14/1044558615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1141b6a586b830943813d05196b3a166.jpg

Он возглавляет внешнеполитическое ведомство на протяжении 22 лет, дольше этот пост занимал только Андрей Громыко (28 лет). Как пошутил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте о продолжительности карьеры российского дипломата, "он был министром иностранных дел России с рождения Иисуса Христа". За такую же принципиальность в отстаивании позиции страны на международной арене журнал Foreign Policy в 2014 году прозвал Лаврова "Мистером нет" по аналогии с его великим предшественником, который более 20 раз применял право вето в Совете Безопасности ООН.«Лавров — современная версия "Мистера нет", современный Громыко», — говорил также бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крамер.В интервью Sky News Arabia глава МИД РФ признался, что горд быть «Мистером нет», если это означает недопущение нарушений международного права.На период бытности Сергея Лаврова министром и постоянным представителем РФ при ООН (1994—2004 годы) пришлось множество эпохальных событий, в которых от российской стороны требовалась решительность, мудрость и тонкий дипломатический расчёт: бомбардировки Югославии, пробирка госсекретаря США Колина Пауэлла с якобы «химическим оружием», вторжение США в Ирак, «арабская весна», война в Сирии, 5-дневная война в Грузии, обострение карабахского конфликта, продолжающийся уже 12 лет украинский кризис с Майданом, началом военной спецоперации, вхождением Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ и многое-многое другое.И в любой ситуации Лавров был на высоте, что признают его коллеги из самых разных стран.«Один из лучших дипломатов современности. Человек, очень хорошо определяющий цели, которые он преследует, и правильно выбирающий способ защиты своих интересов. Иногда — с юмором, иногда — с сарказмом, иногда — очень жёстко», — отмечал Ивайло Калфин, бывший глава МИД и вице-премьер Болгарии.«Он один из самых умных, информированных и уважаемых внешнеполитических игроков на мировой арене. Меня нисколько не удивляет тот факт, что в вопросе урегулирования сирийского кризиса он с такой лёгкостью и решимостью вышел на авансцену», — говорила бывший министр иностранных дел Австрии Урсула Плассни.«Он очень умён. Он может быть очень приятным и одновременно практичным», — вспоминала бывший американский госсекретарь Мадлен Олбрайт, которая была постоянным представителем США при ООН в то же время, когда российскую делегацию во Всемирной организации возглавлял Лавров.Американский аналитик Том Роган в статье для Washington Examiner написал про Лаврова: «Он мастерски их (западных коллег — ред.) переигрывает: к примеру, Жозепа Борреля, слишком доверчивого Джона Керри или чересчур самоуверенную Хиллари Клинтон».Всё это об уже состоявшемся дипломате Лаврове, заработавшем авторитет во всём мире. А вот как вспоминает его Рафик Нишанов, в 1970—1978 годах возглавлявший советское посольство в Шри-Ланке, под руководством которого Лавров делал первые шаги в профессии: «Устраивал различные капустники. Играл на гитаре, сочинял стихи. Однажды он придумал, что группа дипломатов на сцене ложится, занавес закрывается, и видно только ноги дипломатов. И предлагали их женам узнать их по ногам».Именно на Шри-Ланке Лавров начал свою карьеру и получил 1-й дипломатический ранг, а попал будущий министр на островное государство волею судьбы — по распределению по окончании МГИМО, поскольку изучал сингальский язык. О существовании этого языка, как признавался сам Лавров в эфире программы «Вечерний Ургант», до определённого возраста даже не подозревал, соответственно, его изучение не было мечтой главы МИД. А мечтал он изучать либо арабский, либо французский, поскольку события на Ближнем Востоке казались ему интересными и романтичными.Лавров известен не только дипломатическим талантом, жёстким отстаиванием позиции своей страны, но и непревзойдённым чувством юмора.Ошибочка вышла, Пётр АлексеевичПётр Порошенко*, будучи президентом Украины, попал в конфузную ситуацию на полях 73-й Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2018 года. В кулуарах штаб-квартиры Всемирной организации журналист Евгений Попов задал политику вопрос, а тот ответил, что никаких интервью российскому телевидению, потому что оно «распространяет дезинформацию», и, не сбавляя темпа, зашёл в одну из комнат. А там в этот момент проводил переговоры глава МИД РФ. Спустя 15 секунд украинский лидер вышел и зашёл в соседнюю дверь, куда ему и нужно было, на мероприятие, посвящённое миротворческим силам в Донбассе. Когда Лаврову рассказали, что Порошенко чуть не зашёл в русскую комнату, он пошутил: «Наверное, с туалетом перепутал».Некогда заниматься вашими проблемами — нам надо вмешиваться в выборыНа полях той же Генеральной Ассамблеи ООН на пресс-конференции журналист из ЮАР спросил главу МИД РФ, не собирается ли Россия переманить сотни обездоленных фермеров, которые могут лишиться участков из-за перераспределения земли в Южной Африке.На что Лавров с серьёзным выражением лица ответил: «Мы сейчас заняты вмешательством в выборы в Каталонии. Времени нет. Слишком далеко».В декабре 2017 года ведущий программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ задал министру шуточный вопрос, в какие выборы вмешивалась Россия в уходящем году, на что тот сказал: «Вы не всё перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Австрия, Македония. Пришлось потрудиться, конечно, это непросто. Из-за этого у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать. Но пока императора японского снять не получается. Через 2 года только (к тому времени Акихито собирался отречься от престола — ред.). Мы всё делали, чтобы это было поскорее, но 2 года он выпросил».Россия может всё, даже повернуть погоду вспятьВ Токио Лавров прилетел в свой день рождения в 2018 году на встречу со своим японским коллегой, и внезапно пошёл снег, хотя для этого времени привычна температура выше +15°C.«Господин Лавров, Вы привезли в Токио снег», — пошутил Таро Коно.«Раз мы не вмешивались в ваши выборы, то решили вмешаться в погоду», — ответил Лавров.Пальто Бориса Джонсона в надёжных рукахВ декабре 2017 года на пресс-конференции в МИД РФ журналисты спросили Бориса Джонсона, бывшего тогда премьер-министром Великобритании, пригодились ли ему советы друзей о том, как надо вести себя в Москве: не пить водку, не брать с собой телефон.«В качестве свидетельства меры своего доверия могу вам сообщить, что, как только я прибыл на переговоры, незамедлительно отдал своё пальто, всё, что было в карманах, мои перчатки, Сергею Лаврову. Я знал, что он присмотрит за ними и что ничего плохого не произойдёт», — ответил он.«Я могу сказать, что в карманах пальто Бориса ничего не было», — тут же парировал Лавров.«То есть Вы уже обыскали карманы?!» — поддержал шутливый тон дипломата Джонсон.Грязные танцыВесной 2017 года издание Politico написало, что на неформальном обеде глав МИД стран НАТО Рекс Тиллерсон, будучи американским госсекретарём, в ответ на реплику одного из коллег об отношениях РФ и США заявил, что танцевать танго с Россией можно и «вы даже можете что-то выиграть за счёт этого, но очевидно, что вы не можете танцевать с Лавровым, потому что ему танцевать не позволено».Комментируя эту статью, министр иностранных дел РФ, сказал: «Мне мама тоже запрещала с мальчиками танцевать».Как говорит Лавров, ирония и здоровый цинизм никогда не мешали дипломату.На Петербургском международном экономическом форуме-2025 гостям предлагали сделать на память футболки с известными фразами знаменитых людей, и цитаты министра иностранных дел - "Нафиг я сюда пришёл", "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом", "Вы не понимаете русский? Пришло время выучить!" - были абсолютным фаворитом. Чтобы получить такой сувенир, люди были готовы стоять в очереди несколько часов.А в августе сам Лавров наделал шума своей одеждой – на Аляску, где проходили переговоры президентов РФ и США, он прилетел в свитере с надписью "СССР". Западные СМИ усмотрели в этом троллинг со стороны России либо свидетельство намерения восстановить Союз. Министр обороны ФРГ Борис Писториус даже целую статью для газеты Die Zeit написал по этому поводу, в ней в частности говорится: "Для российской политической элиты распад Советского Союза - травмирующий опыт. <…> Ревизионизм - часть ДНК Российской Федерации, возникшей из советского наследия в 1991 году, особенно ярким примером этого ревизионизма для меня стала футболка с надписью "CCCP", которую министр иностранных дел Сергей Лавров надел во время поездки на американо-российский саммит в Анкоридж".Почему выбор пал на этот свитер для поездки на Аляску, глава МИД РФ объяснил в интервью американскому телеканалу NBC News: "Горжусь своей страной, в которой я родился и вырос, получил достойное образование, начал и продолжаю дипломатическую карьеру. <…> Что касается СССР. Если не помнишь своих корней, если нет ностальгических воспоминаний о детстве, юности, первой любви, друзьях, то едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности. Помнить и лелеять то, что происходило в твоей жизни на протяжении многих лет, - это одно, а пытаться всё вокруг захватить военным путём - совсем другое. Это ведь не тоже самое. Речь идёт о том, что есть история. И эту историю нужно хранить, если хотите, с чувством лёгкого юмора".Кстати, американской делегации, по словам Лаврова, свитер понравился. И не только им. После саммита РФ-США количество заказов такого свитера-легенды (так официально называется модель) от челябинского бренда SelSovet увеличилось в 48 раз.Зачастую сложно подобрать слова, чтобы описывать современные политические реалии. В 2017 году глава МИД РФ, известный своей любовью к поэзии, сказал, что если бы он написал стихотворение об отношениях России с Европейским союзом, то оно могло бы обрести "не очень цензурную рифму". Но, поскольку ненормативная лексика под запретом, на помощь приходит юмор."Как в детстве ты во дворе с мальчишками хулиганил, а потом вдруг выходил какой-то такой переросток на 3-4 года старше и начинал этих мальчишек маленьких гонять. Кстати, это примерно то, что сейчас делает Запад по отношению ко всем остальным. Вот гуляют люди во дворе в песочнице, не трогайте их, дайте им спокойно. Нет, надо прийти, по 15 копеек со всех там срубить или ещё чего-то", - сказал Лавров летом 2025 года на молодёжном форуме "Территория смыслов".А в июне 2022-го дал Западу, стремящемуся изолировать Россию на мировой арене, такой совет: "Что касается "железного занавеса", он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить".В январе 2026-го на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в предыдущем году, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступавшая в роли модератора, предложила дать слово Британии. И пока журналист телеканала Sky News брал микрофон, Лавров сказал: "Кстати, Мария сказала "Британия", и без всяких обид считаю, что Британию нужно называть именно так — Британией. Потому что “Великобритания” — это, по сути, единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Сама себя. Ещё один такой пример был у Ливийской Джамахирии, но её больше нет. Пожалуйста, без обид".Подколы журналистов российским министром иностранных дел – это вообще отдельный вид искусства. На том же мероприятии, когда право задать вопрос предоставили корреспонденту американского телеканала CNN, Лавров иронично уточнил: "CNN? Вам разрешили прийти сюда?" А дальше возникла небольшая заминка, и уже Захарова спросила: "Вы не верите своему счастью?".А журналистка итальянской телерадиовещательной компании RAI начала свою речь с обращения "Мария Владимировна и мистер Лавров", но министр её поправил – "и Сергей ВикторОвич", сделав ударение на итальянский манер.Главный дипломат страны ранее сам говорил, что он за то, чтобы везде юмор присутствовал.Юмор, по словам Лаврова, ему точно помогает в его нелёгкой работе."Как остальным — не знаю. Тем, кто со мной общается, наверное, тоже помогает. По крайней мере, смеются. Иногда", - добавил глава МИД РФ.* внесён в список террористов и экстремистовО другом министре иностранных дел РФ, вошедшем в историю, читайте в статье Евгений Примаков: киевлянин, развернувший внешнюю политику России и самолёт над Атлантикой

https://ukraina.ru/20220720/1036685175.html

https://ukraina.ru/20210401/1031009457.html

https://ukraina.ru/20250619/nafig-ya-syuda-prishl-vino-rekoy-zabluzhdeniya-evropeytsev-o-staline-pmef---eto-ne-tolko-pro-ekonomiku-1064022353.html

https://ukraina.ru/20220922/1038962934.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

