Главное по итогам встречи депутатов Госдумы с конгрессменами США
Депутаты Государственной думы провели встречу с американскими конгрессменами, в ходе которой обсуждались вопросы двусторонних отношений и финансирования Украины. Об этом 26 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-03-26T22:56
По итогам встречи стало известно, что в Конгрессе США намерены расследовать использование средств, выделенных Украине. Американские конгрессмены пообещали обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопрос участия России в Олимпийских играх. Не исключен ответный визит делегации Конгресса США в Россию.На встрече представители обеих партий задавали острые вопросы по Украине. Обсуждалась возможность возобновления студенческих обменов. Стороны проработают создание в Конгрессе группы дружбы с Россией для регулярных контактов.Ранее уведомлялось, что делегация депутатов Государственной думы прибыла в Соединенные Штаты для проведения серии встреч с американскими коллегами и представителями политических кругов Вашингтона. Возглавлял российскую парламентскую делегацию заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. В состав группы также вошли вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов и заместитель председателя комитета по молодежной политике Владимир Исаков.Также сообщалось, что в ВСУ относятся к латиноамериканским наемникам как к недочеловекам, что часто заканчивается кровопролитием, сообщил экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Федеративная Республика Германия не будет участвовать в операции в Ормузском проливе до конца конфликта, заявил глава Министерства обороны страны Борис Писториус. Индия все чаще отказывается от доллара в расчетах за российскую нефть, используя рупии, которые конвертируют в дирхамы или юани - Вашингтон принимает гостей из Москвы: кто вошел в делегацию. Главное на утро 26 марта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
